"Certains joueurs ont débranché la prise" : Frédéric Taquin déplore la performance de ses troupes

Les Loups débutent les Playdowns de manière catastrophique avec un 0/6 suite à leurs défaites contre Dender puis la lourde défaite au Cercle aujourd'hui.

Dominée par le Cercle, la RAAL repart de Bruges avec trois buts concédés et zéro points au compteur dans ces Playdowns. Le maintien ne sera donc pas encore assuré ce week-end pour les Loups qui sont passés à côté de leur sujet.

"On a été surclassés dans les secteurs du jeu tout au long de la rencontre", a analysé Frédéric Taquin après la partie. Le coach des Loups n'y est pas allé avec le dos de la cuillère au moment de revenir sur la performance de ses hommes.

Frédéric Taquin ne mâche pas ses mots

"Le Cercle a joué avec nous pendant 93 minutes. Je ne reconnais pas l'équipe qui s'est imposée 1-3 ici. Je crois que depuis le 5-5 contre Genk, certains joueurs ont débranché la prise. Si on n'est pas unis et à onze sur le terrain, c'est difficile de rivaliser dans cette division. Aujourd'hui, cela aurait pu être 6 ou 7-0", déplore le Nivellois.

Le coach évoque également une avance de points peut-être trop confortable : "J'ai le sentiment que ces 12 points d'avance au début des Playdowns nous font plus de mal que de bien. Je n'ai rien à reprocher au groupe à l'entraînement, mais en match, on a de moins en moins cette intensité et cette solidité qui sont les nôtres."

"On devra bien faire attention à compter sur ce ceux qui sont à fond dans l'aventure. Il y a des discussions qui sont en cours pour cet été, des départs à venir, ça joue forcément dans la tête de certains. Mais on ne peut pas se permettre de jouer avec le feu", prévient-il enfin.



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La RAAL recevra Zulte Waregem, pour tenter d'enregistrer ses premiers points.