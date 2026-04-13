Le bourreau de la RAAL n'avait plus marqué depuis septembre : "C'est là-dedans que je me suis réfugié"

Le bourreau de la RAAL n'avait plus marqué depuis septembre : "C'est là-dedans que je me suis réfugié"
Photo: © photonews

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Au Cercle de Bruges, la RAAL a dû rendre les armes sur un doublé de Steve Ngoura. L'attaquant français n'était pourtant pas particulièrement en confiance.

Steve Ngoura n'avait encore jamais débuté sous les ordres de Lars Friis. Sa dernière titularisation ? Le 15 février face au Club de Bruges. Son dernier but ? Le 28 septembre contre Gand. 175 jours sans marquer.

Hier, il a profité des errements de la défense de la RAAL pour planter un doublé : "Marquer des buts, ça reste l'essence d'un attaquant. J'avais besoin de me libérer. Il y a eu certains moments de doute, mais j'ai beaucoup travaillé, c'est là-dedans que je me suis réfugié", explique-t-il à notre micro.

Un beau duo avec Vanzeir

Avec ses deux buts, Steve Ngoura espère avoir marqué des points aux yeux de son coach, lui qui avait commencé la saison avec 4 buts lors des 9 premiers matchs. Il a en tout cas montré que son duo avec Dante Vanzeir pouvait être redoutable, permettant au dernier cité de plonger dans les espaces. 

"Cinq mois sans marquer, c'est long. Je suis très content d'avoir réussi à retrouver le chemin des filets, mais surtout d'avoir mis en pratique ce que le coach m'avait demandé", poursuit l'ancien international U21 français.


Les Brugeois connaissaient les faiblesses de la RAAL, ils avaient un plan clair : "La Louvière était assez ouverte sur les transitions. L'essentiel, c'était de les piquer à la récupération du ballon en se projetant rapidement vers l'avant, ça a marché dès le début".
 

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