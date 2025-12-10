Date: 10/12/2025 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 6
Stade: Jan Breydel
Pas d'exploit : le Club de Bruges s'incline logiquement face à Arsenal
Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis le Jan Breydelstadion
| Commentaire
Pas d'exploit : le Club de Bruges s'incline logiquement face à Arsenal
Photo: © photonews

Le Club de Bruges s'est incliné sur le score de 0-3 au Jan Breydelstadion en Ligue des champions face à Arsenal, leader de la Premier League.

Le Club de Bruges affrontait Arsenal ce mercredi dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Après leur défaite face au Sporting 3-0, les Blauw en Zwart avaient à cœur de relever la tête dans la plus prestigieuse des compétitions. Mais face au leader de Premier League et de la Ligue des champions, cela ne s’annonçait pas évident.

Le début de match est assez pauvre en occasions. Le Club de Bruges est bien placé et ne laisse pas les Gunners se créer de véritables possibilités. C'est seulement à la 21e minute de jeu qu'Arsenal s'est créé sa première véritable occasion. Myles Lewis-Skelly frappe aux abords du grand rectangle, mais trouve finalement sans le vouloir Piero Hincapié qui bute le poteau. À la 24e, Bruges réagit via une frappe de Nicolò Tresoldi, mais c'est facilement capté par David Raya.

Arsenal ouvre le score

À la 25e, Arsenal a finalement trouvé la faille. Joaquin Seys perd son duel avec Noni Madueke, qui s'avance et place une frappe somptueuse en pleine lucarne sur le côté droit du but de Dani van den Heuvel, qui a remplacé Simon Mignolet blessé dans les dernières minutes avant le coup d'envoi.

Bruges cherche à réagir. Carlos Forbs est bien en jambes et se porte beaucoup vers l'avant. À la 36e, il essaye de tromper le portier d'Arsenal d'une frappe puissante, mais ce dernier capte le ballon sans problème. Quelques instants plus tard, Aleksandar Stanković tente une frappe lointaine. Malheureusement pour les Blauw en Zwart, le ballon file juste à côté.

En fin de première période, Bruges hausse le ton. Chrístos Tzólis  cherche à remettre les siens dans le match d’une frappe depuis le grand rectangle, mais manque le cadre (43e). Dans la foulée, Aleksandar Stanković déborde sur le côté droit et arme une frappe, mais Raya parvient à la repousser (44e). Arsenal regagne les vestiaires avec un court avantage (0-1).

Les Gunners plantent un second but

Le Club de Bruges a très mal entamé la seconde période. Deux minutes seulement après le retour des vestiaires, Martín Zubimendi adresse un centre pour Noni Madueke, esseulé au second poteau en raison d’un mauvais positionnement de Brandon Mechele, qui vient placer une tête. Ben White a ensuite frôlé le 0-3 sur une passe de Gabriel Martinelli, mais sa tentative a filé à côté du cadre.

Et... de 3 ! 

À la 56e, Gabriel Martinelli tente sa chance aux abords de la surface de réparation et trompe Dani van den Heuvel. Sa frappe est splendide ! Arsenal mène 0-3 et semble plus que jamais se diriger vers un succès.

Le Club de Bruges tente de réagir, mais on sent bien que c’est difficile pour les Brugeois. Le match paraît déjà plié ! Chrístos Tzólis tente notamment une frappe lointaine, mais le ballon passe à côté du but (71e). Servi par Forbs, Kaye Furo frappe dans un angle fermé sur le côté droit du grand rectangle, mais Raya repousse. Ensuite, il y a un joli enchaînement entre Bjorn Meijer et Tzólis. Le latéral est en bonne position pour frapper et tente sa chance. Mais malheureusement pour les Brugeois, ça ne veut toujours pas : sa frappe passe à côté (75e). 

Quatre minutes plus tard, les Gunners sont passés tout près de planter le 0-4. Gabriel Jesus place une frappe qui termine sur la barre. Mais le score n’a finalement plus évolué. Le Club de Bruges concède une nouvelle défaite et s’éloigne encore davantage d’une qualification pour les barrages avec seulement 4 unités. Arsenal, de son côté, reste invaincu dans cette phase de ligue et est plus que jamais en bonne voie pour terminer premier.

Les compositions

FC Bruges FC Bruges
van den Heuvel Dani 90' 7.34 -
  • Arrêts: 7
  • Dégagements des poings: 3
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 11/25 (44%)
Plus de stats
Seys Joaquin 74' 5.9 -
  • Précision des passes: 32/38 (84.2%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 6.27 -
  • Précision des passes: 64/65 (98.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Ordonez Joel 90' 6.37 -
  • Précision des passes: 44/47 (93.6%)
Plus de stats
Siquet Hugo 67' 6.09 -
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Onyedika Raphael 74' 6.9 -
  • Précision des passes: 43/47 (91.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Stankovic Aleksandar 90' 6.77 -
  • Précision des passes: 46/52 (88.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/6
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Tzolis Christos 90' 6.66 -
  • Précision des passes: 30/33 (90.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 3/8 (37.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Vanaken Hans 90' 6.71 -
  • Précision des passes: 47/53 (88.7%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Forbs Carlos 83' 6.55 -
  • Précision des passes: 28/30 (93.3%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Tresoldi Nicolò 67' 6.25 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Romero Zaid 0'  
Vetlesen Hugo 16' 5.73 -
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
Plus de stats
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 23' 5.97 -
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Nilsson Gustaf 0'  
Spileers Jorne 0'  
Sabbe Kyriani 16' 6.0 -
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Diakhon Mamadou 7' 6.26  
Plus de stats
De Corte Axl 0'  
Campbell Shandre 0'  
Furo Kaye 23' 6.47 -
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
 

Arsenal Arsenal
Raya Martin David 90' 9.41 -
  • Arrêts: 7
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
White Ben   83' 7.06 -
  • Précision des passes: 31/33 (93.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Nörgaard Christian   90' 7.12 -
  • Précision des passes: 50/54 (92.6%)
Plus de stats
Hincapie Piero 63' 7.55 -
  • Précision des passes: 44/47 (93.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Tirs sur le cadre: 1
Plus de stats
Lewis-Skelly Myles A 90' 7.95 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 44/49 (89.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Odegaard Martin 71' 7.6 -
  • Précision des passes: 49/54 (90.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Zubimendi Ibáñez Martín A A 90' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 46/57 (80.7%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Merino Zazón Mikel 90' 6.41 -
  • Précision des passes: 42/50 (84%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Madueke Chukwunonso ⚽ ⚽ 71' 9.05 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 21/27 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 0/7 (0%)
Plus de stats
Gyökeres Viktor 62' 6.38 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Martinelli Silva Gabriel Teodoro 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des centres: 3/9 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Saka Bukayo 19' 6.45 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
Plus de stats
de Jesus Gabriel Fernando 28' 6.92 -
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Tirs sur le cadre: 1
Plus de stats
Eze Eberechi 0'  
Arrizabalaga Revuelta Kepa 0'  
Nwaneri Ethan 19' 7.18 -
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Calafiori Riccardo 27' 7.23 -
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Setford Tommy 0'  
Copley Louie 0'  
Nichols Josh 0'  
Salmon Marli 7'  
Revivre FC Bruges - Arsenal

présentation (du match)

Le Club de Bruges rêve d'un exploit face à Arsenal

Le Club de Bruges rêve d'un exploit face à Arsenal

13:20

Ce mercredi, le Club de Bruges affronte Arsenal dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

