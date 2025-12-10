C'est terrible pour lui : nouveau coup dur pour Simon Mignolet à Bruges avant la réception d'Arsenal

Photo: © photonews

Titularisé par Ivan Leko, Simon Mignolet a rechuté à l'échauffement et n'est pas en mesure de tenir sa place dans les cages du Club de Bruges contre Arsenal. C'est le jeune Dani van den Heuvel qui le remplace.

Ivan Leko entre directement dans le vif du sujet au Club de Bruges. Les Blauw & Zwart reçoivent Arsenal ce mercredi soir, dans le cadre de la sixième journée de la Ligue des Champions.

Après un récent bilan de 1 point sur 12 et le licenciement assez surprise de Nicky Hayen, les Brugeois doivent relever la tête, mais auront évidemment fort à faire face au leader de la Premier League et de la C1.

Pour cette rencontre, Ivan Leko n’a pas réalisé de gros changements dans le onze de base. Hugo Siquet enchaîne sur le côté droit, Joaquin Seys de l’autre côté, et le reste de la composition était attendue, avec Nicolo Tresoldi en pointe.

Rechute à l'échauffement pour Simon Mignolet

Pour le poste de gardien de but, néanmoins, une incertitude existait dans l’esprit du Croate. Nordin Jackers est blessé, et Simon Mignolet est encore loin d’être à 100 % malgré son retour de blessure.

Lire aussi… LIVE Bruges - Arsenal : les Gunners doublent la mise
C’est pourtant bien le gardien expérimenté qui avait été choisi par Ivan Leko. Mais problème : Simon Mignolet s’est une nouvelle fois blessé à l’échauffement et n’est pas en mesure de tenir sa place face aux Gunners. C’est donc Dani van den Heuvel qui enchaîne dans les cages.

