Date: 28/01/2026 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 8
Stade: Jan Breydel

LIVE BRUGES-OM : les Blauw en Zwart font 3-0

Le Club de Bruges reçoit l'Olympique de Marseille ce mardi soir pour le compte de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une qualification pour les barrages est en jeu.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   90+3' 11" 
Nicolas Baccus depuis Bruges
90
 Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
87
 remplacé Amine Gouiri
remplaçant Bilal Nadir
86
 remplacé Geoffrey Kondogbia
remplaçant Matthew O'Riley
86
 remplacé Kyriani Sabbe
remplaçant Hugo Siquet
86
 remplacé Romeo Vermant
remplaçant Nicolò Tresoldi
86
 remplacé Aleksandar Stankovic
remplaçant Hugo Vetlesen
80
  Carte jaune pour Amine Gouiri
79
 GOAAAAL DE STANKOVIC
Forbs part d'abord en contre, mais bute sur Rulli, qui relâche le ballon. Il repart ensuite sur le côté droit et parvient finalement à trouver Stankovic, qui marque.
79

But 		But de Aleksandar Stankovic (Carlos Forbs)
74
 Quelle occasion pour Bruges
Tzolis part sur le côté droit suite à une passe d’Onyedika, donne à Vanaken, mais le Diable Rouge lui rend ensuite le ballon. Il s’avance, réalise un joli enchaînement avec Forbs. Il tente ensuite sa chance face au gardien sa frappe passe juste à côté.
72
 remplacé Joel Ordonez
remplaçant Jorne Spileers
70
 remplacé Mamadou Diakhon
remplaçant Christos Tzolis
66
 Frappe de Stankovic aux abords de la surfcae de réparation
Le ballon est repoussé par Rulli
58
 Mignolet en patron
Le portier belge se montre solide sur deux actions à peu de temps de l’intervalle. Il repousse d’abord une frappe d’Aubameyang. Ensuite, il réalise un doublé en arrêtant une frappe de Paixão, puis une autre de Højbjerg.
53
 remplacé Michael Murillo
remplaçant Pierre-Emerick Aubameyang
52
 Bruges tout proche du 3-0 en contre
Forbs reçoit un bon ballon sur le côté droit et s'avance avant d'armer une frappe, Rulli repousse. Diakhon récupère ensuite, s'avance mais ne parvient pas à se mettre en position de frappe. Il a poussé son ballon trop loin. Dans la foulée, l'OM part en contre et se crée une belle occasion, mais il y a hors-jeu.
50
  Carte jaune pour Hans Vanaken
47
 Kongobia frappe aux abords de la surface de réparation, mais Mignolet repousse le ballon


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
45
 remplacé Hamed Junior Traorè
remplaçant Igor Paixao
44
 Quel arrêt !
Simon Mignolet parvient à parfaitement repousser une frappe lointaine de Kondogbia !
42
 Nouvelle tentative lointaine de Greenwood sur le côté droit, mais Mignolet capte facilement le ballon
36
 Les Marseillais tentent leur chance avec des frappes lointaines, mais sans succès. Toujours pas de grosse occasion pour l'OM.

27
 Marseille va vers l'avant et tente de réduire l'écart. Les Phocéens n'arrivent cependant pas à se montrer véritablement dangereux.
22
  Carte jaune pour Michael Murillo
22
 Frappe de Greenwood contrée par Mignolet.
20
FC Bruges - Marseille
14
 Diakhon était tout proche du 0-3, mais le face à face est remporté par Rulli !
12
 VERMANT DOUBLE LA MISE POUR BRUGES
Stankovic centre pour Vermant à ras de terre. Le buteur belge conclut parfaitement ! C'est déjà 0-2 !
11

But 		But de Romeo Vermant (Aleksandar Stankovic)
4
 GOAAAL DE BRUGES
Stankvoic tente de trouver Vanken, qui laisse filer le ballon à Mamadou Diakhon sur le côté gauche. Le Français reprend et trompe Rulli.
4

But 		But de Mamadou Diakhon (Aleksandar Stankovic)
2
 Bruges se porte vers l'avant, mais toujours pas de danger dans ce match.
1
 C'est parti !
1
 FC Bruges - Marseille: 0-0
20:21
 Deux changements dans la composition de Bruges
Par rapport au match contre Zulte Waregem le week-end dernier, il y a deux changements. Simon Mignolet figure bien dans les cages à la place de Nordin Jackers, tandis que Joel Ordóñez remplace Jorne Spileers.
FC Bruges (FC Bruges - Marseille)
FC Bruges: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Mamadou Diakhon - Romeo Vermant
Banc: Ludovit Reis - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Axl De Corte - Shandre Campbell

Marseille (FC Bruges - Marseille)
Marseille: Gerónimo Rulli - Nayef Aguerd - Leonardo Balerdi - Facundo Medina - Timothy Weah - Geoffrey Kondogbia - Pierre-Emile Højbjerg - Michael Murillo - Mason Greenwood - Amine Gouiri - Hamed Junior Traorè
Banc: Conrad Egan-Riley - Angel Gomes - Jeffrey De Lange - Igor Paixao - Matthew O'Riley - Arthur Vermeeren - Bilal Nadir - Jelle Van Neck - Darryl Bakola - Pierre-Emerick Aubameyang
18:42
 Du brouillard au stade Jan Breydel
Nous venons d’arriver au stade et nous avons déjà pu constater qu’un brouillard gêne la visibilité sur le terrain, à moins de 2h30 du coup d’envoi.

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

FC Bruges FC Bruges
Mignolet Simon 90' 9.0 -
  • Arrêts: 9
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 14/42 (33.3%)
Plus de stats
Sabbe Kyriani 86' 6.9 -
  • Précision des passes: 25/34 (73.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 32/35 (91.4%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Ordonez Joel 72' 7.3 -
  • Précision des passes: 30/36 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Seys Joaquin 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
Plus de stats
Stankovic AleksandarA A 86' 9.9 -
  • Buts: 1
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Onyedika Raphael 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 30/33 (90.9%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Forbs Carlos A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Passes clés: 5
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Vanaken Hans   90' 6.4 -
  • Précision des passes: 34/42 (81%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Diakhon Mamadou 70' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Vermant Romeo 86' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/21 (57.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Banc
Reis Ludovit 0'  
Tresoldi Nicolò 4' 6.5  
Plus de stats
Tzolis Christos 20' 6.4 -
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Vetlesen Hugo 4' 6.8  
Plus de stats
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 0'  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 4' 7.0  
Plus de stats
Spileers Jorne 18' 7.0 -
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Corte Axl 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

Marseille Marseille
Rulli Gerónimo 90' 5.7 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/13 (23.1%)
Plus de stats
Aguerd Nayef 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 66/71 (93%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Balerdi Leonardo 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 59/68 (86.8%)
Plus de stats
Medina Facundo 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 62/67 (92.5%)
Plus de stats
Weah Timothy 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 30/41 (73.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kondogbia Geoffrey 86' 6.9 -
  • Précision des passes: 50/58 (86.2%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Højbjerg Pierre-Emile 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 54/59 (91.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Murillo Michael   53' 5.8 -
  • Précision des passes: 25/26 (96.2%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Greenwood Mason 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 30/36 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 4/6
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/7 (0%)
Plus de stats
Gouiri Amine   87' 5.7 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Traorè Hamed Junior 45' 5.6 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Egan-Riley Conrad 0'  
Gomes Angel 0'  
De Lange Jeffrey 0'  
Paixao Igor 45' 6.5 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
O'Riley Matthew 4' 5.8  
Plus de stats
Vermeeren Arthur 0'  
Nadir Bilal 3' 5.9  
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Van Neck Jelle 0'  
Bakola Darryl 0'  
Aubameyang Pierre-Emerick 37' 6.5 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats

présentation (du match)

Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM
Nicolas Baccus
depuis Bruges
| Commentaire
Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM
Photo: © photonews

Le Club de Bruges reçoit l'Olympique de Marseille ce mardi soir pour le compte de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une qualification pour les barrages est en jeu.

Les Blauw en Zwart peuvent toujours se qualifier pour le prochain tour de la compétition, mais pour cela il faudra absolument s'imposer, un match nul risque probablement d'être trop court. En cas de succès ou même de nul (ndlr : la qualification serait toujours possible mais très peu probable), les Brugeois devront espérer des résultats positifs en leur faveur dans les autres rencontres afin que leur billet pour les barrages soit validé.

Le Club de Bruges compte actuellement sept unités dans la phase de ligue. En cas de victoire, les hommes d'Ivan Leko dépasseraient Marseille, qui comptabilise neuf unités à une journée de la fin. Si les Blauw en Zwart remportent ce match, ils auront dix points au compteur. La saison dernière, ils s'étaient qualifiés en terminant 24e (la dernière place qualificative) avec onze points. La barre pourrait cependant être plus basse cette fois-ci.

Deux incertitudes côté brugeois

Le doute plane toujours concernant le portier qui sera dans les cages. "Il y aura un gardien entre les perches. Lequel ? Je dois encore en discuter avec les gars", a expliqué l'entraîneur, Ivan Leko, en conférence de presse ce mardi. La question est de savoir si Simon Mignolet reprendra sa place dans les cages ou si Nordin Jackers sera aligné.

Il y a également un autre point d'interrogation, c'est la présence ou non de Chrístos Tzólis. Récemment blessé au dos, le Grec s'est bien entraîné ce mardi, mais reste incertain. Mamadou Diakhon, qui a montré de belles choses récemment, pourrait le remplacer.

Le coup d'envoi de ce match sera donné à 21h00, comme toutes les rencontres de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Un match qui vaut son pesant d'or : Marseille prévient le Club de Bruges

Un match qui vaut son pesant d'or : Marseille prévient le Club de Bruges

22/01

Les clubs commencent à sortir les calculettes maintenant que la situation est claire avant la dernière journée de Ligue des Champions. Certains ont le luxe d'avoir leur sor...

L'arbitre du match crucial entre Bruges et l'OM est connu : une première pour les Blauw en Zwart

L'arbitre du match crucial entre Bruges et l'OM est connu : une première pour les Blauw en Zwart

26/01

L'arbitre qui officiera lors de la rencontre cruciale entre le Club de Bruges et l'OM en Ligue des champions ce mercredi est connu. Il s'agit de l'Italien Marco Guida.

"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

27/01 1

Thomas Meunier s'est exprimé à propos du choc entre le Club de Bruges et l'OM. Il s'attend à une soirée riche en spectacle entre deux équipes qui joueront leur qualificatio...

Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

27/01

La question de savoir qui Ivan Leko alignera dans les buts face à Marseille est désormais devenue un véritable sujet. S'agira-t-il de Simon Mignolet, le numéro un autoprocl...

Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

27/01

Alors que les chances de voir Christos Tzolis jouer ce mercredi contre Marseille semblaient réduites, le Grec est finalement bel et bien à l'entraînement.

Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

27/01

Le Club de Bruges attend depuis longtemps un feu vert total et définitif dans le dossier de la construction d'un nouveau stade. Le Conseil d'Etat a pris une décision import...

Simon Mignolet, le n°1 d'Ivan Leko ? Il précise sa pensée sur ce sujet

Simon Mignolet, le n°1 d'Ivan Leko ? Il précise sa pensée sur ce sujet

27/01

Qui sera entre les perches ce mercredi pour le match décisif du Club de Bruges en Ligue des Champions ? Simon Mignolet a fait son retour à l'entraînement, mais Ivan Leko a ...

Une stratégie d'Ivan Leko ? Le Club de Bruges prépare son plan face à Marseille

Une stratégie d'Ivan Leko ? Le Club de Bruges prépare son plan face à Marseille

27/01

Ivan Leko va diriger l'un des matchs les plus importants de sa carrière. Le Club de Bruges va accueillir Marseille demain soir.

"Pas au meilleur de sa forme..." : le Mondial s'éloigne de plus en plus pour ce Diable Rouge

"Pas au meilleur de sa forme..." : le Mondial s'éloigne de plus en plus pour ce Diable Rouge

27/01

Si rien ne change, Arthur Vermeeren n'aura aucune chance de jouer le Coupe du Monde au mois de juin. Son coach a donné les raisons en conférence de presse.

Un départ à 20 millions d'euros ? Voici pourquoi le Club de Bruges serait perdant dans l'affaire

Un départ à 20 millions d'euros ? Voici pourquoi le Club de Bruges serait perdant dans l'affaire

27/01

Avant d'affronter Marseille en Ligue des Champions, le Club de Bruges s'interroge sur la place d'Aleksandar Stankovic dans l'équipe.

🎥 C'était sûr : les supporters de Marseille prennent d'assaut le centre de Bruges

🎥 C'était sûr : les supporters de Marseille prennent d'assaut le centre de Bruges

07:20

Ce mercredi 28 janvier s'annonce historique pour le football belge. Le Club de Bruges et l'Union vont jouer leur survie en Ligue des Champions.

Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM

Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM

13:00

Le Club de Bruges reçoit l'Olympique de Marseille ce mardi soir pour le compte de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une qualification pour...

À Bruges, toute l'inquiétude est concentrée sur un homme : "Il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions"

À Bruges, toute l'inquiétude est concentrée sur un homme : "Il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions"

17:30

Avant la rencontre cruciale contre Marseille, le poste qui suscite le plus d'interrogations au Club de Bruges est celui de gardien de but. Pressenti titulaire, Nordin Jacke...

Champions League

 Journée 8
Pafos FC Pafos FC 2-1 Slavia Prague Slavia Prague
SL Benfica SL Benfica 3-2 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Monaco Monaco 0-0 Juventus Juventus
FC Bruges FC Bruges 3-0 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 3-1 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 1-0 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-1 Inter Inter
Manchester City Manchester City 2-0 Galatasaray Galatasaray
Liverpool Liverpool 5-0 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 1-2 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 3-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-2 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 2-3 Chelsea Chelsea
PSV PSV 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-2 Sporting Portugal Sporting Portugal
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved