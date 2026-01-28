Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

Le Club de Bruges est qualifié pour les barrages de la Ligue des champions. En venant à bout de l'OM lors de la dernière journée (3-0), les Blauw en Zwart ont validé leur ticket pour le prochain tour.

Le Club de Bruges affrontait l'OM ce mercredi soir dans le cadre de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Blauw en Zwart se devaient de s'imposer (ndlr : les probabilités de se qualifier avec un nul étaient faibles) pour espérer une qualification pour les barrages. Côté brugeois, seuls deux changements étaient au rendez-vous dans le onze.

Par rapport au match contre Zulte Waregem, Simon Mignolet était dans les cages à la place de Nordin Jackers, tandis que Joel Ordóñez remplaçait Jorne Spileers. Arthur Vermeeren démarrait sur le banc côté marseillais.

Bruges ne traîne pas

Les Blauw en Zwart n'ont pas tardé à ouvrir le score. Après quatre, six minutes de jeu, Stankovic tente de trouver Vanken, qui laisse filer pour Mamadou Diakhon. Le Français contrôle, s'avance et trompe Geronimo Rulli, qui se loupe complètement loupé dans son intervention. C'est déjà 1-0. Sept minutes plus tard, Bruges a ensuite doublé la mise. Stankovic est à nouveau à l'assist. Le Serbe centre pour Romeo Vermant, qui conclut et permet aux Brugeois de mener 2-0.

À la 14e minute de jeu, le 3-0 n'était déjà pas bien loin. Mamadou Diakhon était proche de s'offrir un doublé, mais Rulli s'est montré solide. Côté français, il n'y a pas énormément d'opportunités à signaler. Les Marseillais tentent de s'avancer et de se créer des possibilités, mais n'y arrivent pas véritablement dans ces 30 premières minutes. Il y a eu notamment une frappe lointaine de Mason Greenwood (22e), mais cette dernière était sans danger pour Simon Mignolet.





L'OM ne parvient pas à réduire l'écart

La suite de la seconde période est plus calme. Aucune réelle possibilité véritablement dangereuse n'est à signaler. Les Marseillais tentent de s'avancer pour réduire l'écart, mais Bruges forme un bloc solide. Geoffrey Kondogbia a notamment tenté sa chance loin du but, mais Simon Mignolet a réalisé un très bel arrêt (44e).



Les Phocéens tentent leur chance avec des frappes lointaines, et c'est à peu près tout. Ils ne parviennent pas à réduire l'écart pour l'instant. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score en faveur des Blauw en Zwart (2-0).

Le début de la seconde période

L'OM a entamé la seconde période avec des intentions. Un changement a notamment été effectué : Paixão a remplacé Traoré. La première possibilité de la seconde période est marseillaise. C'est encore Kondogbia qui tente une frappe aux abords de la surface de réparation, mais Mignolet repousse le ballon.

Cinq minutes plus tard, Carlos Forbs est bien servi sur le côté droit et progresse avant de déclencher une frappe, mais celle-ci est repoussée par Rulli. Diakhon récupère ensuite le ballon, s’avance, mais ne parvient pas à se mettre en position de tir. Il a trop poussé son ballon. Directement après, l’OM part en contre et se procure une belle occasion. Une position de hors-jeu est cependant signalée. L'ambiance monte encore d'un cran au stade Jan Breydel. À la 52e, les Blauw en Zwart mènent toujours 0-2.

Simon Mignolet en patron

Simon Mignolet se montre véritablement précieux pour les Blauw en Zwart dans cette rencontre. Il repousse d’abord une frappe d’Aubameyang après une perte de balle brugeoise dans l'axe (58e). Ensuite, il réalise un doublé en arrêtant une frappe de Paixão, puis une autre de Højbjerg (62e).

À la 67e, Bruges est une nouvelle fois proche de planter un troisième but. Stankovic est lancé par Forbs, le Serbe enchaîne et frappe, mais sa tentative bien placée est repoussée par Rulli, qui permet à l'OM de rester en vie. Les occasions s'enchaînent des deux côtés, mais Bruges mène toujours 2-0 après 70 minutes de jeu.

Les hommes d'Ivan Leko se sont ensuite créé une énorme opportunité à la 74e. À peine monté au jeu, Tzolis déborde sur le côté droit après une passe d’Onyedika, remet à Vanaken, qui lui rend le ballon. Le Grec s’avance, combine avec Forbs, puis tente sa chance face au gardien, mais sa frappe passe à côté.

Stankovic inscrit un troisième but

Les Blauw en Zwart ont finalement réussi à planter ce troisième but (79e). Sur un contre brugeois, Carlos Forbs s’avance, mais bute sur Rulli, qui relâche. Le Portugais récupère et s’écarte sur le côté droit. Il remet le ballon dans l’axe pour Stankovic, qui conclut d’une splendide frappe. Le milieu brugeois s’offre son second but en Ligue des champions cette saison et se montre décisif pour la troisième fois dans ce match après ses deux assists.

À la 85e, Bruges aurait même bien pu planter un quatrième but. C’était sans compter sur un sauvetage de Nayef Aguerd, qui récupère le ballon en taclant dans les pieds de Forbs, lancé par Vanaken.

Le score est ensuite resté inchangé. Le Club de Bruges s’impose sur le score de 3-0 et, grâce à ce succès, se qualifie pour les barrages de la Ligue des champions. Les Blauw en Zwart terminent à la 19e place de la phase de ligue avec 10 unités et se qualifient pour le prochain tour.