Date: 28/01/2026 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 8
Stade: Jan Breydel
Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM
Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis le Jan Breydelstadion
| Commentaire
Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM
Photo: © photonews

Le Club de Bruges est qualifié pour les barrages de la Ligue des champions. En venant à bout de l'OM lors de la dernière journée (3-0), les Blauw en Zwart ont validé leur ticket pour le prochain tour.

Le Club de Bruges affrontait l'OM ce mercredi soir dans le cadre de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Blauw en Zwart se devaient de s'imposer (ndlr : les probabilités de se qualifier avec un nul étaient faibles) pour espérer une qualification pour les barrages. Côté brugeois, seuls deux changements étaient au rendez-vous dans le onze.

Par rapport au match contre Zulte Waregem, Simon Mignolet était dans les cages à la place de Nordin Jackers, tandis que Joel Ordóñez remplaçait Jorne Spileers. Arthur Vermeeren démarrait sur le banc côté marseillais.

Bruges ne traîne pas

Les Blauw en Zwart n'ont pas tardé à ouvrir le score. Après quatre, six minutes de jeu, Stankovic tente de trouver Vanken, qui laisse filer pour Mamadou Diakhon. Le Français contrôle, s'avance et trompe Geronimo Rulli, qui se loupe complètement loupé dans son intervention. C'est déjà 1-0. Sept minutes plus tard, Bruges a ensuite doublé la mise. Stankovic est à nouveau à l'assist. Le Serbe centre pour Romeo Vermant, qui conclut et permet aux Brugeois de mener 2-0.

À la 14e minute de jeu, le 3-0 n'était déjà pas bien loin. Mamadou Diakhon était proche de s'offrir un doublé, mais Rulli s'est montré solide. Côté français, il n'y a pas énormément d'opportunités à signaler. Les Marseillais tentent de s'avancer et de se créer des possibilités, mais n'y arrivent pas véritablement dans ces 30 premières minutes. Il y a eu notamment une frappe lointaine de Mason Greenwood (22e), mais cette dernière était sans danger pour Simon Mignolet.

L'OM ne parvient pas à réduire l'écart

La suite de la seconde période est plus calme. Aucune réelle possibilité véritablement dangereuse n'est à signaler. Les Marseillais tentent de s'avancer pour réduire l'écart, mais Bruges forme un bloc solide. Geoffrey Kondogbia a notamment tenté sa chance loin du but, mais Simon Mignolet a réalisé un très bel arrêt (44e).

Les Phocéens tentent leur chance avec des frappes lointaines, et c'est à peu près tout. Ils ne parviennent pas à réduire l'écart pour l'instant. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score en faveur des Blauw en Zwart (2-0). 

Le début de la seconde période

L'OM a entamé la seconde période avec des intentions. Un changement a notamment été effectué : Paixão a remplacé Traoré. La première possibilité de la seconde période est marseillaise. C'est encore Kondogbia qui tente une frappe aux abords de la surface de réparation, mais Mignolet repousse le ballon.

Cinq minutes plus tard, Carlos Forbs est bien servi sur le côté droit et progresse avant de déclencher une frappe, mais celle-ci est repoussée par Rulli. Diakhon récupère ensuite le ballon, s’avance, mais ne parvient pas à se mettre en position de tir. Il a trop poussé son ballon. Directement après, l’OM part en contre et se procure une belle occasion. Une position de hors-jeu est cependant signalée. L'ambiance monte encore d'un cran au stade Jan Breydel. À la 52e, les Blauw en Zwart mènent toujours 0-2.

Simon Mignolet en patron

Simon Mignolet se montre véritablement précieux pour les Blauw en Zwart dans cette rencontre. Il repousse d’abord une frappe d’Aubameyang après une perte de balle brugeoise dans l'axe (58e). Ensuite, il réalise un doublé en arrêtant une frappe de Paixão, puis une autre de Højbjerg (62e).

À la 67e, Bruges est une nouvelle fois proche de planter un troisième but. Stankovic est lancé par Forbs, le Serbe enchaîne et frappe, mais sa tentative bien placée est repoussée par Rulli, qui permet à l'OM de rester en vie. Les occasions s'enchaînent des deux côtés, mais Bruges mène toujours 2-0 après 70 minutes de jeu. 

Les hommes d'Ivan Leko se sont ensuite créé une énorme opportunité à la 74e. À peine monté au jeu, Tzolis déborde sur le côté droit après une passe d’Onyedika, remet à Vanaken, qui lui rend le ballon. Le Grec s’avance, combine avec Forbs, puis tente sa chance face au gardien, mais sa frappe passe à côté.

Stankovic inscrit un troisième but 

Les Blauw en Zwart ont finalement réussi à planter ce troisième but (79e). Sur un contre brugeois, Carlos Forbs s’avance, mais bute sur Rulli, qui relâche. Le Portugais récupère et s’écarte sur le côté droit. Il remet le ballon dans l’axe pour Stankovic, qui conclut d’une splendide frappe. Le milieu brugeois s’offre son second but en Ligue des champions cette saison et se montre décisif pour la troisième fois dans ce match après ses deux assists.

À la 85e, Bruges aurait même bien pu planter un quatrième but. C’était sans compter sur un sauvetage de Nayef Aguerd, qui récupère le ballon en taclant dans les pieds de Forbs, lancé par Vanaken.

Le score est ensuite resté inchangé. Le Club de Bruges s’impose sur le score de 3-0 et, grâce à ce succès, se qualifie pour les barrages de la Ligue des champions. Les Blauw en Zwart terminent à la 19e place de la phase de ligue avec 10 unités et se qualifient pour le prochain tour.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

FC Bruges FC Bruges
Mignolet Simon 90' 9.2 -
  • Arrêts: 9
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 14/42 (33.3%)
Plus de stats
Sabbe Kyriani 86' 6.9 -
  • Précision des passes: 25/34 (73.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 7.6 -
  • Précision des passes: 32/35 (91.4%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Ordonez Joel 72' 6.6 -
  • Précision des passes: 30/36 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Seys Joaquin 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
Plus de stats
Stankovic AleksandarA A 86' 9.9 -
  • Buts: 1
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Onyedika Raphael 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 32/36 (88.9%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Forbs Carlos A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Passes clés: 5
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Vanaken Hans   90' 6.4 -
  • Précision des passes: 38/46 (82.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Diakhon Mamadou 70' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Vermant Romeo 86' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/21 (57.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Banc
Reis Ludovit 0'  
Tresoldi Nicolò 4' 6.5  
Plus de stats
Tzolis Christos 20' 6.3 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Vetlesen Hugo 4' 6.8  
Plus de stats
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 0'  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 4' 7.0  
Plus de stats
Spileers Jorne 18' 7.0 -
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
De Corte Axl 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

Marseille Marseille
Rulli Gerónimo 90' 5.7 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/13 (23.1%)
Plus de stats
Aguerd Nayef 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 78/83 (94%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Balerdi Leonardo 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 70/79 (88.6%)
Plus de stats
Medina Facundo 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 65/70 (92.9%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Weah Timothy 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 32/43 (74.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kondogbia Geoffrey 86' 6.2 -
  • Précision des passes: 50/58 (86.2%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Højbjerg Pierre-Emile 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 61/68 (89.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Murillo Michael   53' 5.8 -
  • Précision des passes: 25/26 (96.2%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Greenwood Mason 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 34/40 (85%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 4/6
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 0/8 (0%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Gouiri Amine   87' 5.7 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Traorè Hamed Junior 45' 5.6 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Egan-Riley Conrad 0'  
Gomes Angel 0'  
De Lange Jeffrey 0'  
Paixao Igor 45' 6.6 -
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
O'Riley Matthew 4' 6.0  
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Vermeeren Arthur 0'  
Nadir Bilal 3' 5.9  
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Van Neck Jelle 0'  
Bakola Darryl 0'  
Aubameyang Pierre-Emerick 37' 6.4 -
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Revivre FC Bruges - Marseille
"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges

"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges

28/01 2

Carlos Forbs était évidemment ravi après la qualification du Club de Bruges pour les barrages de la Ligue des champions, suite au succès 3-0 des Blauw en Zwart contre l'OM....

présentation (du match)

Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM

Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM

28/01

Le Club de Bruges reçoit l'Olympique de Marseille ce mardi soir pour le compte de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une qualification pour...

Champions League

 Journée 8
Pafos FC Pafos FC 4-1 Slavia Prague Slavia Prague
SL Benfica SL Benfica 4-2 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Monaco Monaco 0-0 Juventus Juventus
FC Bruges FC Bruges 3-0 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 4-1 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 1-0 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-2 Inter Inter
Manchester City Manchester City 2-0 Galatasaray Galatasaray
Liverpool Liverpool 6-0 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 1-2 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-2 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 2-3 Chelsea Chelsea
PSV PSV 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-3 Sporting Portugal Sporting Portugal
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved