Union SG
Atalanta
1-0
|Date:
|28/01/2026 21:00
|Compétition:
|Champions League
|journée:
|Journée 8
|Stade:
|Joseph Marien stadion
Union SG - Atalanta (Champions League 2025/2026)
Rencontre du Journée 8 en Champions League 2025/2026 entre Union SG et Atalanta.
Les compositions
Live
|
Scott Crabbé depuis le Lotto Park
|
|
Fin
|
92
|
Anouar Ait El Hadj
Fedde Leysen
|
90+3
|
Carte jaune pour Gianluca Scamacca
|
90+1
|
Quel raté de l'Atalanta !
Lookman manque l'immanquable au petit rectangle, l'Union s'en sort très bien
|
89
|
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
|
87
|
L'Union en contre
Fuseini tricote face au gardien
|
85
|
Guilherme Smith
Ousseynou Niang
|
77
|
Carte jaune pour Ross Sykes
|
77
|
L'Atalanta revient à l'attaque
L'Union se montre solide en défense
|
74
|
Odilon Kossounou
Mario Pasalic
|
73
|
Il en faudra encore beaucoup pour le top 24
Comme l'Union, trois équipes virtuellement dans le top 24 possèdent neuf points. Mais elles présentent une bien meilleure différence de buts.
|
70
|
Khalaili ! L'Union est devant !
Les Saint-Gillois ouvrent le score sur coup franc ! Le ballon d'Ait El Hadj trouve Khalaili au second poteau, sa reprise est puissante et trompe le gardien italien, 1-0 !
|
70
|
But de Anan Khalaili (Anouar Ait El Hadj)
|
69
|
Carte jaune pour Honest Ahanor
|
66
|
De Ketelaere apporte quelque chose
Depuis son entrée, l'Atalanta combine plus facilement
|
62
|
L'Atalanta doit se montrer
Il y a un top 8 à aller chercher...mais cela ne voit pas encore sur le terrain : l'Union continue à prendre l'initiative
|
61
|
Nikola Krstović
Gianluca Scamacca
|
57
|
Raul Florucz
Mohammed Fuseini
|
57
|
Adem Zorgane
Rob Schoofs
|
56
|
Florucz se fait reprendre
Lancé sur un plateau par Van de Perre, il permet au défenseur de revenir en se remettant sur son pied gauche
|
55
|
Sykes au sol
Le défenseur anglais a donné de sa personne pour repousser un tir à l'entrée du rectangle
|
52
|
Yunus Musah
Marten de Roon
|
52
|
Lazar Samardžić
Charles De Ketelaere
|
51
|
Ademola Lookman
Kamaldeen Sulemana
|
50
|
Frappe de Khalaili
L'Israélien va au bout de son effort après une course de 40 mètres, son ballon est trop mou. Mais l'Union a bien repris.
|
47
|
Frappe de Guilherme
Ballon facile pour le gardien italien
|
46
|
Le match reprend
Pas de changement au repos
|
|
Mi-temps
|
41
|
L'Atalanta dans un temps fort
L'Union ne parvient plus à passer la moitié de terrain
|
39
|
Premier véritable arrêt de Scherpen
Frappe de Lookman à son premier poteau, le Néerlandais ne se laisse pas surprendre et détourne le cuir
|
38
|
Corner pour l'Atalanta
Bernasconi rentre dans le jeu et enroule, Mac Allister concède le corner. Mais Scherpen capte facilement le ballon
|
35
|
Le rythme descend
La première demi-heure a été intense, il y a désormais un peu plus de déchet
|
31
|
Danger dans le rectangle unioniste
Centre assez tranchant vers Lookman...qui ne parvient pas à passer devant Burgess
|
28
|
Carte jaune pour Lazar Samardžić
|
27
|
Khalaili passe en pointe
Il y a énormément de permutations dans le camp unioniste, Florucz passe comme piston
|
25
|
L'Atalanta réclame un penalty
Tout le monde se bouscule sur corner, l'arbitre ne bronche pas
|
22
|
Centre de Patris
La défense italienne se dégage, mais cela ne change rien au très bon début de match de l'Union, qui continue à pousser
|
19
|
Encore un rush de Guilherme
Cette fois, la défense parvient à le bloquer plein axe
|
18
|
Guilherme juste à côté !
Lancé par Ait El Hadj sur la gauche, le Brésilien fixe son homme, rentre dans le jeu et enroule, le ballon passe de peu à côté
|
15
|
Van de Perre soigné
Les soigneurs interviennent, il est finalement autorisé à remonter sur le terrain
|
12
|
Florucz contré
Bon ballon d'Ait El Hadj en profondeur, Florucz élimine un défenseur d'une feinte mais se fait contrer par un deuxième
|
11
|
Scherpen des poings
Coup franc italien, Scherpen rassure
|
10
|
Carte jaune pour Christian Burgess
|
8
|
Première occasion de l'Atalanta
Ederson se débarasse trop facilement de Mac Allister sur la gauche, il centre, Krstovic reprend de la tête, sans problème pour Scherpen
|
6
|
Florucz tente encore sa chance
Bon centre en retrait de Patris, Florucz reprend à côté, l'Union est bien rentrée dans son match
|
3
|
Sauvetage sur la ligne de l'Atalanta !
Quelle occasion sur une passe en retrait mal assurée vers la gardien ! Florucz contourne le portier italien et pense pouvoir conclure, il est contré in extremis sur la ligne !
|
2
|
Une défense à quatre pour l'Union
Patris évolue comme arrière gauche, avec Guilherme devant lui.
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
Union SG - Atalanta: 0-0
|
20:56
|
Les joueurs montent sur le terrain
Les deux kops de supporters se répondent en tribune
|
20:55
|
L'Atalanta peut encore croire au top 8
Là où l'Union doit rêver d'un mircale pour le top 24, l'Atalanta serait en bonne position avec une victoire au Lotto Park. L'enjeu est donc bien là pour les deux équipes.
|
20:08
|
Charles De Ketelaere sur le banc
Blessé contre le Club de Bruges, il manque donc son deuxième match de retour en Belgique.
|
20:07
|
Khalaili replacé en pointe ?
Davud Hubert aligne Louis Patris, Guilherme Smith et Anan Khalaili. L'un d'entre eux n'évoluera donc pas en piston, cela pourrait être Khalaili, potentiellement aligné comme deuxième attaquant. Il n'a plus évolué à ce poste depuis un an et demi mais apporterait un peu de vitesse aux cotés de Raul Florucz.
|
Banc: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Rob Schoofs - Ousseynou Niang - Soulaimane Berradi - Nathan Huygevelde - Fedde Leysen
Banc: Kamaldeen Sulemana - Mario Pasalic - Gianluca Scamacca - Marten de Roon - Charles De Ketelaere - Berat Djimsiti - Sead Kolasinac - Marco Carnesecchi - Francesco Rossi - Giorgio Scalvini - Nicola Zalewski
|
20:00
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Lotto Park pour ce match entre l'Union et l'Atalanta