Date: 28/01/2026 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 8
Stade: Joseph Marien stadion

Union SG - Atalanta (Champions League 2025/2026)

Rencontre du Journée 8 en Champions League 2025/2026 entre Union SG et Atalanta.

Les compositions

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.3 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 16/34 (47.1%)
Mac Allister Kevin 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Burgess Christian   90' 6.3 -
  • Précision des passes: 22/35 (62.9%)
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Sykes Ross   90' 6.3 -
  • Précision des passes: 22/31 (71%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Patris Louis 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 17/30 (56.7%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Zorgane Adem 57' 6.8 -
  • Précision des passes: 27/34 (79.4%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Van de Perre Kamiel 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 31/34 (91.2%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Smith Guilherme 85' 6.4 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Ait El Hadj Anouar A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 18/25 (72%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Khalaili Anan 90' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 24/34 (70.6%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Florucz Raul 57' 6.8 -
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Banc
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 33' 6.5 -
  • Précision des passes: 3/7 (42.9%)
Schoofs Rob 33' 6.9 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Niang Ousseynou 5' 6.7  
Berradi Soulaimane 0'  
Huygevelde Nathan 0'  
Leysen Fedde 0'  
 

Atalanta Atalanta
Sportiello Marco 90' 6.7 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Ahanor Honest   90' 6.7 -
  • Précision des passes: 61/70 (87.1%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/9 (0%)
Hien Isak 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 82/87 (94.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Kossounou Odilon 74' 6.9 -
  • Précision des passes: 65/68 (95.6%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Zappacosta Davide 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 45/53 (84.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Ederson 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 54/62 (87.1%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Musah Yunus 52' 6.4 -
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Bernasconi Lorenzo 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 50/61 (82%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Ballons perdus: 23
Samardžić Lazar   52' 7.1 -
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Lookman Ademola 51' 6.1 -
  • Précision des passes: 14/21 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Krstović Nikola 61' 6.2 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Banc
Sulemana Kamaldeen 39' 6.3 -
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Pasalic Mario 16' 6.3 -
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Scamacca Gianluca 29' 6.5 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
de Roon Marten 38' 6.4 -
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
De Ketelaere Charles 38' 6.6 -
  • Précision des passes: 16/22 (72.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/4 (0%)
Djimsiti Berat 0'  
Kolasinac Sead 0'  
Carnesecchi Marco 0'  
Rossi Francesco 0'  
Scalvini Giorgio 0'  
Zalewski Nicola 0'  

Live

Scott Crabbé depuis le Lotto Park


Arbitre 		Fin
92
 remplacé Anouar Ait El Hadj
remplaçant Fedde Leysen
90+3
  Carte jaune pour Gianluca Scamacca
90+1
 Quel raté de l'Atalanta !
Lookman manque l'immanquable au petit rectangle, l'Union s'en sort très bien
89
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
87
 L'Union en contre
Fuseini tricote face au gardien
85
 remplacé Guilherme Smith
remplaçant Ousseynou Niang
77
  Carte jaune pour Ross Sykes
77
 L'Atalanta revient à l'attaque
L'Union se montre solide en défense
74
 remplacé Odilon Kossounou
remplaçant Mario Pasalic
73
 Il en faudra encore beaucoup pour le top 24
Comme l'Union, trois équipes virtuellement dans le top 24 possèdent neuf points. Mais elles présentent une bien meilleure différence de buts.
70
 Khalaili ! L'Union est devant !
Les Saint-Gillois ouvrent le score sur coup franc ! Le ballon d'Ait El Hadj trouve Khalaili au second poteau, sa reprise est puissante et trompe le gardien italien, 1-0 !
70

But 		But de Anan Khalaili (Anouar Ait El Hadj)
69
  Carte jaune pour Honest Ahanor
66
 De Ketelaere apporte quelque chose
Depuis son entrée, l'Atalanta combine plus facilement
62
 L'Atalanta doit se montrer
Il y a un top 8 à aller chercher...mais cela ne voit pas encore sur le terrain : l'Union continue à prendre l'initiative
61
 remplacé Nikola Krstović
remplaçant Gianluca Scamacca
57
 remplacé Raul Florucz
remplaçant Mohammed Fuseini
57
 remplacé Adem Zorgane
remplaçant Rob Schoofs
56
 Florucz se fait reprendre
Lancé sur un plateau par Van de Perre, il permet au défenseur de revenir en se remettant sur son pied gauche
55
 Sykes au sol
Le défenseur anglais a donné de sa personne pour repousser un tir à l'entrée du rectangle
52
 remplacé Yunus Musah
remplaçant Marten de Roon
52
 remplacé Lazar Samardžić
remplaçant Charles De Ketelaere
51
 remplacé Ademola Lookman
remplaçant Kamaldeen Sulemana
50
 Frappe de Khalaili
L'Israélien va au bout de son effort après une course de 40 mètres, son ballon est trop mou. Mais l'Union a bien repris.
47
 Frappe de Guilherme
Ballon facile pour le gardien italien
46
 Le match reprend
Pas de changement au repos


Arbitre 		Mi-temps


41
 L'Atalanta dans un temps fort
L'Union ne parvient plus à passer la moitié de terrain
39
 Premier véritable arrêt de Scherpen
Frappe de Lookman à son premier poteau, le Néerlandais ne se laisse pas surprendre et détourne le cuir
38
 Corner pour l'Atalanta
Bernasconi rentre dans le jeu et enroule, Mac Allister concède le corner. Mais Scherpen capte facilement le ballon
35
 Le rythme descend
La première demi-heure a été intense, il y a désormais un peu plus de déchet
31
 Danger dans le rectangle unioniste
Centre assez tranchant vers Lookman...qui ne parvient pas à passer devant Burgess
28
  Carte jaune pour Lazar Samardžić
27
 Khalaili passe en pointe
Il y a énormément de permutations dans le camp unioniste, Florucz passe comme piston
25
 L'Atalanta réclame un penalty
Tout le monde se bouscule sur corner, l'arbitre ne bronche pas
22
 Centre de Patris
La défense italienne se dégage, mais cela ne change rien au très bon début de match de l'Union, qui continue à pousser
19
 Encore un rush de Guilherme
Cette fois, la défense parvient à le bloquer plein axe
18
 Guilherme juste à côté !
Lancé par Ait El Hadj sur la gauche, le Brésilien fixe son homme, rentre dans le jeu et enroule, le ballon passe de peu à côté
15
 Van de Perre soigné
Les soigneurs interviennent, il est finalement autorisé à remonter sur le terrain
12
 Florucz contré
Bon ballon d'Ait El Hadj en profondeur, Florucz élimine un défenseur d'une feinte mais se fait contrer par un deuxième
11
 Scherpen des poings
Coup franc italien, Scherpen rassure
10
  Carte jaune pour Christian Burgess
8
 Première occasion de l'Atalanta
Ederson se débarasse trop facilement de Mac Allister sur la gauche, il centre, Krstovic reprend de la tête, sans problème pour Scherpen
6
 Florucz tente encore sa chance
Bon centre en retrait de Patris, Florucz reprend à côté, l'Union est bien rentrée dans son match
3
 Sauvetage sur la ligne de l'Atalanta !
Quelle occasion sur une passe en retrait mal assurée vers la gardien ! Florucz contourne le portier italien et pense pouvoir conclure, il est contré in extremis sur la ligne !
2
 Une défense à quatre pour l'Union
Patris évolue comme arrière gauche, avec Guilherme devant lui.
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - Atalanta: 0-0
20:56
 Les joueurs montent sur le terrain
Les deux kops de supporters se répondent en tribune
20:55
 L'Atalanta peut encore croire au top 8
Là où l'Union doit rêver d'un mircale pour le top 24, l'Atalanta serait en bonne position avec une victoire au Lotto Park. L'enjeu est donc bien là pour les deux équipes.
20:08
 Charles De Ketelaere sur le banc
Blessé contre le Club de Bruges, il manque donc son deuxième match de retour en Belgique.
20:07
 Khalaili replacé en pointe ?
Davud Hubert aligne Louis Patris, Guilherme Smith et Anan Khalaili. L'un d'entre eux n'évoluera donc pas en piston, cela pourrait être Khalaili, potentiellement aligné comme deuxième attaquant. Il n'a plus évolué à ce poste depuis un an et demi mais apporterait un peu de vitesse aux cotés de Raul Florucz.
Union SG (Union SG - Atalanta)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Louis Patris - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Anan Khalaili - Raul Florucz
Banc: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Rob Schoofs - Ousseynou Niang - Soulaimane Berradi - Nathan Huygevelde - Fedde Leysen

Atalanta (Union SG - Atalanta)
Atalanta: Marco Sportiello - Honest Ahanor - Isak Hien - Odilon Kossounou - Davide Zappacosta - Ederson - Yunus Musah - Lorenzo Bernasconi - Lazar Samardžić - Ademola Lookman - Nikola Krstović
Banc: Kamaldeen Sulemana - Mario Pasalic - Gianluca Scamacca - Marten de Roon - Charles De Ketelaere - Berat Djimsiti - Sead Kolasinac - Marco Carnesecchi - Francesco Rossi - Giorgio Scalvini - Nicola Zalewski
20:00
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Lotto Park pour ce match entre l'Union et l'Atalanta

présentation (du match)

Champions League

 Journée 8
Pafos FC Pafos FC 2-1 Slavia Prague Slavia Prague
SL Benfica SL Benfica 3-2 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Monaco Monaco 0-0 Juventus Juventus
FC Bruges FC Bruges 3-0 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 3-1 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 1-0 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-1 Inter Inter
Manchester City Manchester City 2-0 Galatasaray Galatasaray
Liverpool Liverpool 5-0 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 1-2 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 3-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-2 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 2-3 Chelsea Chelsea
PSV PSV 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-2 Sporting Portugal Sporting Portugal
