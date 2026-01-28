Union SG - Atalanta (Champions League 2025/2026)

Scott Crabbé depuis le Lotto Park



92

Anouar Ait El Hadj

Fedde Leysen





90+3

Carte jaune pour Gianluca Scamacca





90+1

Quel raté de l'Atalanta !

Lookman manque l'immanquable au petit rectangle, l'Union s'en sort très bien



89

Il y aura 3 minutes de temps additionnel.



87

L'Union en contre

Fuseini tricote face au gardien



85

Guilherme Smith

Ousseynou Niang





77

Carte jaune pour Ross Sykes





77

L'Atalanta revient à l'attaque

L'Union se montre solide en défense



74

Odilon Kossounou

Mario Pasalic





73

Il en faudra encore beaucoup pour le top 24

Comme l'Union, trois équipes virtuellement dans le top 24 possèdent neuf points. Mais elles présentent une bien meilleure différence de buts.



70

Khalaili ! L'Union est devant !

Les Saint-Gillois ouvrent le score sur coup franc ! Le ballon d'Ait El Hadj trouve Khalaili au second poteau, sa reprise est puissante et trompe le gardien italien, 1-0 !



70



But de Anan Khalaili (Anouar Ait El Hadj)





69

Carte jaune pour Honest Ahanor





66

De Ketelaere apporte quelque chose

Depuis son entrée, l'Atalanta combine plus facilement



62

L'Atalanta doit se montrer

Il y a un top 8 à aller chercher...mais cela ne voit pas encore sur le terrain : l'Union continue à prendre l'initiative



61

Nikola Krstović

Gianluca Scamacca





57

Raul Florucz

Mohammed Fuseini





57

Adem Zorgane

Rob Schoofs





56

Florucz se fait reprendre

Lancé sur un plateau par Van de Perre, il permet au défenseur de revenir en se remettant sur son pied gauche



55

Sykes au sol

Le défenseur anglais a donné de sa personne pour repousser un tir à l'entrée du rectangle



52

Yunus Musah

Marten de Roon





52

Lazar Samardžić

Charles De Ketelaere





51

Ademola Lookman

Kamaldeen Sulemana





50

Frappe de Khalaili

L'Israélien va au bout de son effort après une course de 40 mètres, son ballon est trop mou. Mais l'Union a bien repris.



47

Frappe de Guilherme

Ballon facile pour le gardien italien



46

Le match reprend

Pas de changement au repos



41

L'Atalanta dans un temps fort

L'Union ne parvient plus à passer la moitié de terrain



39

Premier véritable arrêt de Scherpen

Frappe de Lookman à son premier poteau, le Néerlandais ne se laisse pas surprendre et détourne le cuir



38

Corner pour l'Atalanta

Bernasconi rentre dans le jeu et enroule, Mac Allister concède le corner. Mais Scherpen capte facilement le ballon



35

Le rythme descend

La première demi-heure a été intense, il y a désormais un peu plus de déchet



31

Danger dans le rectangle unioniste

Centre assez tranchant vers Lookman...qui ne parvient pas à passer devant Burgess



28

Carte jaune pour Lazar Samardžić





27

Khalaili passe en pointe

Il y a énormément de permutations dans le camp unioniste, Florucz passe comme piston



25

L'Atalanta réclame un penalty

Tout le monde se bouscule sur corner, l'arbitre ne bronche pas



22

Centre de Patris

La défense italienne se dégage, mais cela ne change rien au très bon début de match de l'Union, qui continue à pousser



19

Encore un rush de Guilherme

Cette fois, la défense parvient à le bloquer plein axe



18

Guilherme juste à côté !

Lancé par Ait El Hadj sur la gauche, le Brésilien fixe son homme, rentre dans le jeu et enroule, le ballon passe de peu à côté



15

Van de Perre soigné

Les soigneurs interviennent, il est finalement autorisé à remonter sur le terrain



12

Florucz contré

Bon ballon d'Ait El Hadj en profondeur, Florucz élimine un défenseur d'une feinte mais se fait contrer par un deuxième



11

Scherpen des poings

Coup franc italien, Scherpen rassure



10

Carte jaune pour Christian Burgess





8

Première occasion de l'Atalanta

Ederson se débarasse trop facilement de Mac Allister sur la gauche, il centre, Krstovic reprend de la tête, sans problème pour Scherpen



6

Florucz tente encore sa chance

Bon centre en retrait de Patris, Florucz reprend à côté, l'Union est bien rentrée dans son match



3

Sauvetage sur la ligne de l'Atalanta !

Quelle occasion sur une passe en retrait mal assurée vers la gardien ! Florucz contourne le portier italien et pense pouvoir conclure, il est contré in extremis sur la ligne !



2

Une défense à quatre pour l'Union

Patris évolue comme arrière gauche, avec Guilherme devant lui.



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Union SG - Atalanta: 0-0





20:56

Les joueurs montent sur le terrain

Les deux kops de supporters se répondent en tribune



20:55

L'Atalanta peut encore croire au top 8

Là où l'Union doit rêver d'un mircale pour le top 24, l'Atalanta serait en bonne position avec une victoire au Lotto Park. L'enjeu est donc bien là pour les deux équipes.



20:08

Charles De Ketelaere sur le banc

Blessé contre le Club de Bruges, il manque donc son deuxième match de retour en Belgique.



20:07

Khalaili replacé en pointe ?

Davud Hubert aligne Louis Patris, Guilherme Smith et Anan Khalaili. L'un d'entre eux n'évoluera donc pas en piston, cela pourrait être Khalaili, potentiellement aligné comme deuxième attaquant. Il n'a plus évolué à ce poste depuis un an et demi mais apporterait un peu de vitesse aux cotés de Raul Florucz.



Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Louis Patris - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Anan Khalaili - Raul Florucz

Banc: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Rob Schoofs - Ousseynou Niang - Soulaimane Berradi - Nathan Huygevelde - Fedde Leysen



Atalanta: Marco Sportiello - Honest Ahanor - Isak Hien - Odilon Kossounou - Davide Zappacosta - Ederson - Yunus Musah - Lorenzo Bernasconi - Lazar Samardžić - Ademola Lookman - Nikola Krstović

Banc: Kamaldeen Sulemana - Mario Pasalic - Gianluca Scamacca - Marten de Roon - Charles De Ketelaere - Berat Djimsiti - Sead Kolasinac - Marco Carnesecchi - Francesco Rossi - Giorgio Scalvini - Nicola Zalewski