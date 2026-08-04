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Scott Crabbé depuis Ostende
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46
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Le match reprend
Aucun changement côté unioniste
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46
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Jens Petter Hauge
Andreas Klausen Helmersen
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+5
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Florucz ! 2-2 !
Guilherme lance la mobylette sur le côté gauche, son centre est parfait pour Florucz, mais l'Autrichien n'inscrit pas un but facile, loin de là : une reprise magistrale en déséquilibre pour égaliser !
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45+4
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But de Raul Florucz (Guilherme Smith)
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44
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Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
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44
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Belle action de l'Union
Khalaili isole Olaru dans le rectangle, le Roumain centre immédiatement, Fuseini passe à côté
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Carte jaune pour Sondre Brunstad Fet
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41
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Carte jaune pour Jostein Gundersen
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Fuseini hors-jeu
Heureusement, serait-on tenté d'écrire, car l'occasion était grosse face au gardien adverse
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34
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La frappe de Fuseini !
Van de Perre récupère haut et lance Fuseini, le Ghanéen enroule, mais le gardien sort l'arrêt qu'il faut
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33
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Reprise de Sylla
Coup franc au second poteau, Schoofs remet dans le boxe, Sylla reprend au-dessus
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32
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Carte jaune pour Darius Olaru
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Fuseini à côté
Comme après le 0-1, c'est lui qui sonne la charge, à nouveau en profondeur. Mais sans cadrer, et avec un peu de précipitation
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29
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Blomberg ne tremble pas ! 1-2
Il prend Chambaere à contre-pied, tout est à refaire pour l'Union
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29
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But de Ole Didrik Blomberg (Coup de pied de réparation)
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28
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Le VAR valide la décision de l’arbitre: penalty!
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28
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Penalty pour Bodø !
Dans l'euphorie, l'Union laisse des espaces. Mac Allister est pris dans son dos et accroche son opposant, penalty !
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Carte jaune pour Kevin Mac Allister
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Le VAR vérifie s'il y a penalty
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26
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Penalty pour Bodo Glimt
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26
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Florucz ! L'Union égalise !
Bon corner d'Olaru, Mac Allister est proche de pouvoir mettre sa tête, le gardien boxe finalement le cuir, mais Florucz s'en saisit aux 20 mètres pour égaliser
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But de Raul Florucz
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25
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Centre de Khalaili
Les visiteurs se dégagent en corner
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Fuseini contré
Le Ghanéen sonne la réplique unioniste en profondeur, mais son centre ne trouve pas Olaru au petit rectangle
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But de Patrick Berg
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20
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Berg ! Bodø marque sa première véritable occasion
Le capitaine norvégien laisse Chambaere pantois sur le coup franc, l'Union est menée
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19
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Bon coup franc pour Bodø
Les Norvégiens trouvent la faille, Sylla se sacrifie devant le rectangle, il est averti
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Carte jaune pour Massiré Sylla
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Frappe de Schoofs
Florucz s'enferme dans le rectangle, Schoofs est plus terre à terre, mais sa frappe passe au-dessus
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14
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L'Union repart à l'attaque
Centre repoussé, Massiré Sylla reprend le second ballon comme il vient, hors-cadre
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10
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Première vraie séquence de Bodø
Centre de Hauge, Van de Perre se dégage comme il peut
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7
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Beaucoup de mouvement
Bon début de match de l'Union, qui ne se contente pas de faire circuler
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4
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Coup franc saint-gillois
Le ballon ne donne rien, mais l'Union reste dans le camp adverse
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3
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Occasion pour l'Union
Van de Perre lance Florucz, son centre au petit rectangle et dangereux, le gardien norvégien intervient
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2
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Débordement de Guilherme
Le premier de cette rencontre, les visiteurs se dégagent
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1
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C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
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1
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Union SG - Bodo Glimt: 0-0
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19:57
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Les joueurs montent sur le terrain
L'ambiance monte à la côte
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19:08
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Bodø/Glimt est en forme
Depuis la reprise du championnat norvégien le 12 juillet, après la Coupe du Monde, Bodø/Glimt a disputé cinq matchs : cinq victoires, pas un seul but encaissé, dix marqués. Le groupe a toutefois perdu son buteur attitré il y a une semaine. Kasper Hoge est parti au Celtic contre plus de 12 millions.
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19:00
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Khalaili revient
Il renvoie Louis Patris sur le banc. En pointe, Raul Florucz conserve sa place aux côtés de Mohammed Fuseini, au détriment de Mateo Biondic.
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19:00
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Zorgane absent
C'est la principale information des compositions. Le milieu de terrain algérien n'est pas mobilisé. Contre le Club de Bruges, il avait ressenti une alerte musculaire avant la mi-temps mais était tout de même remonté sur la pelouse et avait terminé la rencontre. C'est donc Rob Schoofs qui débute aux côtés de Kamiel Van de Perre
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Union SG:
Vic Chambaere
- Kevin Mac Allister
- Massiré Sylla
- Ross Sykes
- Anan Khalaili
- Rob Schoofs
- Kamiel Van de Perre
- Darius Olaru
- Guilherme Smith
- Mohammed Fuseini
- Raul Florucz
Banc:
Mateo Biondic
- Promise David
- Kevin Rodriguez
- Giorgi Kavlashvili
- Ousseynou Niang
- Besfort Zeneli
- Louis Patris
- Relebohile Mofokeng
- Nikki Havenaar
- Keo Boets
Bodo Glimt:
Nikita Haykin
- Fredrik Sjoevold
- Odin Luraas Bjoertuft
- Jostein Gundersen
- Fredrik Andre Bjoerkan
- Sondre Auklend
- Patrick Berg
- Sondre Brunstad Fet
- Ole Didrik Blomberg
- Ola Brynhildsen
- Jens Petter Hauge
Banc:
Magnus Riisnaes
- Julian Faye Lund
- Villads Schmidt Nielsen
- Haitam Aleesami
- Andreas Klausen Helmersen
- Joshua Kitolano
- Daniel Bassi
- Isak Dybvik Maatta
- Mikkel Bro Hansen
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18:56
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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à Ostende pour la rentrée européenne des Unionistes