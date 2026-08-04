Date: 04/08/2026 20:00
Compétition: Champions League
journée: Troisième tour préliminaire (aller)
Stade: Joseph Marien stadion

L'Union Saint-Gilloise accueille Bodø/Glimt dans le cadre du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Les troupes de David Hubert parviendront-ils à prendre une option sur la qualification ?

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Classement Live
Temps   45' 25" 
Scott Crabbé depuis Ostende
46
 Le match reprend
Aucun changement côté unioniste
46
 remplacé Jens Petter Hauge
remplaçant Andreas Klausen Helmersen


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+5
 Florucz ! 2-2 !
Guilherme lance la mobylette sur le côté gauche, son centre est parfait pour Florucz, mais l'Autrichien n'inscrit pas un but facile, loin de là : une reprise magistrale en déséquilibre pour égaliser !
45+4

But 		But de Raul Florucz (Guilherme Smith)
44
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
44
 Belle action de l'Union
Khalaili isole Olaru dans le rectangle, le Roumain centre immédiatement, Fuseini passe à côté
43
  Carte jaune pour Sondre Brunstad Fet
41
  Carte jaune pour Jostein Gundersen
38
 Fuseini hors-jeu
Heureusement, serait-on tenté d'écrire, car l'occasion était grosse face au gardien adverse
34
 La frappe de Fuseini !
Van de Perre récupère haut et lance Fuseini, le Ghanéen enroule, mais le gardien sort l'arrêt qu'il faut
33
 Reprise de Sylla
Coup franc au second poteau, Schoofs remet dans le boxe, Sylla reprend au-dessus
32
  Carte jaune pour Darius Olaru
31
 Fuseini à côté
Comme après le 0-1, c'est lui qui sonne la charge, à nouveau en profondeur. Mais sans cadrer, et avec un peu de précipitation
29
 Blomberg ne tremble pas ! 1-2
Il prend Chambaere à contre-pied, tout est à refaire pour l'Union
29

But 		But de Ole Didrik Blomberg (Coup de pied de réparation)
28
 Le VAR valide la décision de l’arbitre: penalty!
28
 Penalty pour Bodø !
Dans l'euphorie, l'Union laisse des espaces. Mac Allister est pris dans son dos et accroche son opposant, penalty !
27
  Carte jaune pour Kevin Mac Allister
26
 Le VAR vérifie s'il y a penalty
26

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Bodo Glimt
26
 Florucz ! L'Union égalise !
Bon corner d'Olaru, Mac Allister est proche de pouvoir mettre sa tête, le gardien boxe finalement le cuir, mais Florucz s'en saisit aux 20 mètres pour égaliser
25

But 		But de Raul Florucz
25
 Centre de Khalaili
Les visiteurs se dégagent en corner
22
 Fuseini contré
Le Ghanéen sonne la réplique unioniste en profondeur, mais son centre ne trouve pas Olaru au petit rectangle
20

But 		But de Patrick Berg
20
 Berg ! Bodø marque sa première véritable occasion
Le capitaine norvégien laisse Chambaere pantois sur le coup franc, l'Union est menée
19
 Bon coup franc pour Bodø
Les Norvégiens trouvent la faille, Sylla se sacrifie devant le rectangle, il est averti
18
  Carte jaune pour Massiré Sylla
17
 Frappe de Schoofs
Florucz s'enferme dans le rectangle, Schoofs est plus terre à terre, mais sa frappe passe au-dessus
14
 L'Union repart à l'attaque
Centre repoussé, Massiré Sylla reprend le second ballon comme il vient, hors-cadre
10
 Première vraie séquence de Bodø
Centre de Hauge, Van de Perre se dégage comme il peut
7
 Beaucoup de mouvement
Bon début de match de l'Union, qui ne se contente pas de faire circuler
4
 Coup franc saint-gillois
Le ballon ne donne rien, mais l'Union reste dans le camp adverse
3
 Occasion pour l'Union
Van de Perre lance Florucz, son centre au petit rectangle et dangereux, le gardien norvégien intervient
2
 Débordement de Guilherme
Le premier de cette rencontre, les visiteurs se dégagent
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - Bodo Glimt: 0-0
19:57
 Les joueurs montent sur le terrain
L'ambiance monte à la côte
19:08
 Bodø/Glimt est en forme
Depuis la reprise du championnat norvégien le 12 juillet, après la Coupe du Monde, Bodø/Glimt a disputé cinq matchs : cinq victoires, pas un seul but encaissé, dix marqués. Le groupe a toutefois perdu son buteur attitré il y a une semaine. Kasper Hoge est parti au Celtic contre plus de 12 millions.
19:00
 Khalaili revient
Il renvoie Louis Patris sur le banc. En pointe, Raul Florucz conserve sa place aux côtés de Mohammed Fuseini, au détriment de Mateo Biondic.
19:00
 Zorgane absent
C'est la principale information des compositions. Le milieu de terrain algérien n'est pas mobilisé. Contre le Club de Bruges, il avait ressenti une alerte musculaire avant la mi-temps mais était tout de même remonté sur la pelouse et avait terminé la rencontre. C'est donc Rob Schoofs qui débute aux côtés de Kamiel Van de Perre
Union SG (Union SG - Bodo Glimt)
Union SG: Vic Chambaere - Kevin Mac Allister - Massiré Sylla - Ross Sykes - Anan Khalaili - Rob Schoofs - Kamiel Van de Perre - Darius Olaru - Guilherme Smith - Mohammed Fuseini - Raul Florucz
Banc: Mateo Biondic - Promise David - Kevin Rodriguez - Giorgi Kavlashvili - Ousseynou Niang - Besfort Zeneli - Louis Patris - Relebohile Mofokeng - Nikki Havenaar - Keo Boets

Bodo Glimt (Union SG - Bodo Glimt)
Bodo Glimt: Nikita Haykin - Fredrik Sjoevold - Odin Luraas Bjoertuft - Jostein Gundersen - Fredrik Andre Bjoerkan - Sondre Auklend - Patrick Berg - Sondre Brunstad Fet - Ole Didrik Blomberg - Ola Brynhildsen - Jens Petter Hauge
Banc: Magnus Riisnaes - Julian Faye Lund - Villads Schmidt Nielsen - Haitam Aleesami - Andreas Klausen Helmersen - Joshua Kitolano - Daniel Bassi - Isak Dybvik Maatta - Mikkel Bro Hansen
18:56
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à Ostende pour la rentrée européenne des Unionistes

Union SG Union SG
Chambaere Vic 5.5  
Plus de stats
Mac Allister Kevin   5.75  
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Sylla Massiré   5.75  
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Sykes Ross 6.1  
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Khalaili Anan 6.0  
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Schoofs Rob 6.0  
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Van de Perre Kamiel 6.2  
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Olaru Darius   5.9  
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Smith Guilherme A 6.4  
  • Assists: 1
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Fuseini Mohammed 6.5  
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Florucz Raul ⚽ ⚽ 8.5  
  • Buts: 2
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Banc
Biondic Mateo  
David Promise  
Rodriguez Kevin  
Kavlashvili Giorgi  
Niang Ousseynou  
Zeneli Besfort  
Patris Louis  
Mofokeng Relebohile  
Havenaar Nikki  
Boets Keo  
 

Bodo Glimt Bodo Glimt
Haykin Nikita 5.5  
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Sjoevold Fredrik 6.1  
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Luraas Bjoertuft Odin 6.1  
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Gundersen Jostein   5.75  
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Andre Bjoerkan Fredrik 6.2  
Plus de stats
Auklend Sondre 6.0  
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Berg Patrick 7.1  
  • Buts: 1
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Brunstad Fet Sondre   5.8  
Plus de stats
Blomberg Ole Didrik 6.8  
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
Plus de stats
Brynhildsen Ola 6.5  
Plus de stats
Hauge Jens Petter 6.5  
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Banc
Riisnaes Magnus  
Faye Lund Julian  
Nielsen Villads Schmidt  
Aleesami Haitam  
Klausen Helmersen Andreas  
Kitolano Joshua  
Bassi Daniel  
Dybvik Maatta Isak  
Bro Hansen Mikkel  

présentation (du match)

Avec Biondic et Khalaili ? La composition probable de l'Union contre Bodø/Glimt
Avec Biondic et Khalaili ? La composition probable de l'Union contre Bodø/Glimt
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise dispute ce soir son troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions contre Bodø/Glimt. David Hubert pourrait opérer quelques changements par rapport à la rencontre de Supercoupe contre le Club de Bruges.

Après Anderlecht et La Gantoise, c'est au tour de l'Union Saint-Gilloise de lancer son aventure européenne. Toujours envoyée par l'UEFA sous d'autres cieux que ceux de son centenaire Parc Duden, l'Union fera face à Bodø/Glimt sous la brise côtière d'Ostende.

Face au huitième de finaliste de la dernière édition, tombeur de l'Inter Milan, Manchester City ou l'Atletico Madrid ces derniers mois, l'Union aura fort à faire. Bodø/Glimt joue un football offensif et est à nouveau leader du championnat norvégien.

Plusieurs absents sont à déplorer pour David Hubert. Hervé Koffi ne sera pas de la partie, l'Union n'a pas reçu son permis de travail à temps. Ce sera donc à nouveau Vic Chambaere (décisif dans la séance de tirs au but face aux Brugeois) qui défendra les cages saint-gilloises. 

Fedde Leysen et Anouar Ait El Hadj n'ont pas non plus été inscrits sur la liste UEFA. Dans le camp d'en face, notons que les visiteurs se présenteront sans Kasper Hoge, leur buteur attitré depuis trois saisons (plus d'un but tous les deux matchs de moyenne) vendu plus de 12 millions au Celtic il y a une semaine.

L'Union a le choix des armes

Au niveau du onze de base attendu, David Hubert devrait opter pour la même défense que contre le Club. Sur le flanc droit, Anan Khalaili semble par contre rattraper le retard engendré par son transfert avorté à l'Inter, il pourrait renvoyer Louis Patris sur le banc.

Dans l'entrejeu, on surveillera également le choix à opérer entre Darius Olaru et Besfort Zeneli. Devant, Raul Florucz a marqué des points dans la préparation mais était à la peine contre Bruges. Mateo Biondic pourrait ainsi revenir dans le onze et être associé à un Mohammed Fuseini plus remuant que jamais.

La composition probable de l'Union : Chambaere - Mac Allister, Sylla, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Olaru, Guilherme - Biondic, Fuseini 

Champions League

 Troisième tour préliminaire (aller)
Mjällby AIF Mjällby AIF 1-2 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Ararat Erevan Ararat Erevan 2-1 NK Celje NK Celje
Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 1-0 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Levski Sofia Levski Sofia 0-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Sparta Prague Sparta Prague 0-1 Lyon Lyon
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 NEC NEC
Union SG Union SG 2-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Aarhus GF Aarhus GF 05/08 Sabah Sabah
Fenerbahce Fenerbahce 05/08 Sturm Graz Sturm Graz
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