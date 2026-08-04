L'Union Saint-Gilloise dispute ce soir son troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions contre Bodø/Glimt. David Hubert pourrait opérer quelques changements par rapport à la rencontre de Supercoupe contre le Club de Bruges.

Après Anderlecht et La Gantoise, c'est au tour de l'Union Saint-Gilloise de lancer son aventure européenne. Toujours envoyée par l'UEFA sous d'autres cieux que ceux de son centenaire Parc Duden, l'Union fera face à Bodø/Glimt sous la brise côtière d'Ostende.

Face au huitième de finaliste de la dernière édition, tombeur de l'Inter Milan, Manchester City ou l'Atletico Madrid ces derniers mois, l'Union aura fort à faire. Bodø/Glimt joue un football offensif et est à nouveau leader du championnat norvégien.

Plusieurs absents sont à déplorer pour David Hubert. Hervé Koffi ne sera pas de la partie, l'Union n'a pas reçu son permis de travail à temps. Ce sera donc à nouveau Vic Chambaere (décisif dans la séance de tirs au but face aux Brugeois) qui défendra les cages saint-gilloises.

Fedde Leysen et Anouar Ait El Hadj n'ont pas non plus été inscrits sur la liste UEFA. Dans le camp d'en face, notons que les visiteurs se présenteront sans Kasper Hoge, leur buteur attitré depuis trois saisons (plus d'un but tous les deux matchs de moyenne) vendu plus de 12 millions au Celtic il y a une semaine.

L'Union a le choix des armes

Au niveau du onze de base attendu, David Hubert devrait opter pour la même défense que contre le Club. Sur le flanc droit, Anan Khalaili semble par contre rattraper le retard engendré par son transfert avorté à l'Inter, il pourrait renvoyer Louis Patris sur le banc.

Dans l'entrejeu, on surveillera également le choix à opérer entre Darius Olaru et Besfort Zeneli. Devant, Raul Florucz a marqué des points dans la préparation mais était à la peine contre Bruges. Mateo Biondic pourrait ainsi revenir dans le onze et être associé à un Mohammed Fuseini plus remuant que jamais.

La composition probable de l'Union : Chambaere - Mac Allister, Sylla, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Olaru, Guilherme - Biondic, Fuseini