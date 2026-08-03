Toujours pas d'Hervé Koffi dans le groupe de l'Union : David Hubert s'explique

Scott Crabbé, journaliste football
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Toujours pas d'Hervé Koffi dans le groupe de l'Union : David Hubert s'explique
Photo: © photonews
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David Hubert s'est présenté en conférence de presse pour préfacer la rencontre de demain contre Bodø/Glimt. Il y a complimenté les Norvégiens, mais aussi fait un point sur le dossier Hervé Koffi, qui ne sera pas dans le groupe.

L'Union Saint-Gilloise est arrivée à Ostende pour préparer son troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions contre Bodø/Glimt. Après que les joueurs aient pris possession de la pelouse de la KVDO Arena, David Hubert et le capitaine Kevin Mac Allister ont pris place dans la salle de presse ostendaise.

L'Union s'attend à une rude opposition face à un adversaire huitième de finaliste de la dernière édition (les Norvégiens avaient notamment battu Manchester City, l'Atletico Madrid, l'Inter Milan et le Sporting Portugal, qui avait pris sa revanche au match retour).

"C'est une équipe très agréable à voir jouer", confirme Mac Allister à propos de l'actuel leader du championnat norvégien. "Leur collectif est très bien huilé, les joueurs se trouvent facilement et les automatismes sont évidents", poursuit l'Argentin, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Pas de Koffi contre Bodø/Glimt

Comme Anderlecht face à Hammarby, les Saint-Gillois font face à une équipe qui a plus de matchs dans les jambes : "Ils ont l'avantage d'être en plein championnat, mais de notre côté, nous avons davantage de fraîcheur puisque nous n'avons disputé qu'un seul match officiel. Au final, ce ne sera que du mental : le plus important sera notre manière d'aborder cette rencontre".

David Hubert a quant à lui fait le point sur le groupe retenu pour la rencontre. Les noms de joueurs comme Fedde Leysen et Anouar Ait El Hadj n'apparaissent pas sur la liste remise à l'UEFA, pas plus que celui d'Hervé Koffi, transféré samedi.

Lire aussi… Anderlecht remballé, un départ qui fait très mal : tout savoir sur Bodø/Glimt, l'adversaire de l'Union

"Nous n'avons pas reçu son permis de travail à temps. Ce genre de démarches administratives peut parfois prendre plus de temps que prévu. Nous espérons qu'il sera disponible pour le déplacement à Westerlo, samedi", explique Hubert. Vic Chambaere aura donc à nouveau de s'illustrer, cette fois sur la scène européenne, lui qui avait été le héros de la séance de tirs au but contre le Club de Bruges en Supercoupe, avec cet envoi de Cheveyo Tsawa détourné pour offrir le trophée à son équipe.

Bodø/Glimt sans complexe, comme à son habitude

De son côté, Kjetil Knutsen, l'entraîneur de Bodø, ne veut pas calculer : "L'Union est une équipe qui joue de manière physique et directe. Nous connaissons leurs forces et leurs faiblesses, mais nous avons aussi notre propre identité. Nous avons un bon plan de base et voulons contrôler le match. Nous jouons toujours de manière offensive, tant à domicile qu'à l'extérieur, et nous n'allons donc pas nous contenter de défendre pendant 95 minutes".

Les deux équipes s'étaient déjà croisées il y a deux ans, sous les ordres de Sébastien Pocognoli. Avec un 0-0 à la clé au Stade Roi Baudouin : "Il leur reste quelques joueurs de l'époque, mais leur concept est resté le même : ils intègrent facilement les joueurs dans leur système, les font progresser et les revendent avec une belle plus-value".

"Tout comme nous, ce n'est pas la plus grande équipe du monde, mais elle a évolué au fil des années. En Belgique, c'est l'une des deux meilleures équipes, avec le Club Bruges. Ils font un travail formidable", conclut Knutsen.

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