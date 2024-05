Battu dans les derniers instants à la Fiorentina, Bruges garde ses chances d'accéder à la finale de la Conference League

Match de dingue ce jeudi soir en demi-finales aller de la Conference League. Le Club de Bruges s'est incliné (3-2) face à la Fiorentina.

Bien lancé dans la course au titre, le Club de Bruges a également un rendez-vous européen en cette fin de saison. Et pas des moindres. Face à la Fiorentina, ils ont l'occasion de rallier la finale de la Conference League.

Pour le match aller, qui se joue en Italie, Nicky Hayen ne calcule bien évidemment pas et aligne une équipe peu remaniée depuis la victoire de dimanche dernier face à Genk (0-3). Seuls Nusa, Vetlesen et Ordonez glissent sur le banc, remplacés par Jutgla, Odoi et Spileers.

La Fiorentina lance les hostilités, Bruges réagit directement

Pas le temps de s'installer confortablement que la rencontre démarre déjà à 100 à l'heure. Biraghi trouve Sottil d'une belle passe transversale. L'ailier italien dépasse Sabbe et trouve un angle de tir. Sa frappe enroulée ne laisse aucune chance à Jackers (1-0, 5e).

Bruges doit réagir au plus vite, et y parvient ! Thiago se retrouve face au gardien Terracciano mais son envoi est stoppé ; le Brésilien tente de remettre derrière lui mais Biraghi contre le ballon du bras. L'arbitre indique, après vérification des images, le point de penalty. Hans Vanaken s'élance et égalise d'un contrepied parfait (16e, 1-1).

Bruges souffre et offre le 2-1 à la Fiorentina

Le Club de Bruges se montre assez attentiste et subit progressivement la pression mise par la Viola, qui les gêne également sur des longs ballons. Sur un ballon repoussé par Onyedika, Gonzalez frappe juste au-dessus (24e).

Bien qu'en place défensivement, Bruges n'est pas totalement à l'aise. Meijer, mis sous pression, manque sa relance. Bonaventura récupère et frappe sur Jackers. Le gardien de Bruges ne peut faire que repousser. Dos au but, Bellotti se retourne et met à nouveau la Fiorentina aux commandes (2-1, 37e).

Bruges souffre de plus en plus dans cette fin de première mi-temps. Beltran passe à quelques centimètres du 3-1 (43e).

Bruges semble perdre pied...mais revient de nulle part !

La Fiorentina domine assez nettement en début de seconde période. Jackers est obligé de claquer une reprise de la tête de Bellotti (51e).

Bruges tente de réagir et a alors une occasion en or. Thiago se retrouve devant le gardien, le Brésilien tente de remettre en retrait vers Jutgla mais l'Espagnol...trébuche avant de tirer.

Dans la foulée, Bruges se retrouve à 10. Onyedika commet écope d'une deuxième carte jaune pour un tacle dangereux, alors qu'il venait d'être averti (61e).

Les Blauw en Zwart se mettent eux-mêmes en difficulté. On pense alors qu'ils vont essayer de ne pas encaisser davantage et de cadenasser derrière, mais c'est...tout le contraire qui se produit. Sur un très long ballon de Spileers, Thaigo gagne son duel face à Ranieri. Le Brésilien croise son tir et bat Terracciano (2-2, 63e).

Bruges tient bon...jusqu'à la 91e

Il reste alors une demi-heure aux Brugeois pour tenir ce résultat. Nicky Hayen change logiquement son organisation tactique.

La Fiorentina attaque et attaque encore, mais se montre assez imprécise à l'image de Bellotti. Le buteur italien manque plusieurs fois des occasions devant le but. Jackers, fautif sur le 2-1, aura un arrêt déterminant sur une frappe d'Ikoné (80e).

Bruges aura tenu bon, mais pas assez de temps. A peine monté au jeu, Nzola se retrouve face à Meijer. Il frappe sur le poteau mais suit bien et fait exploser le stade Artemio Franchi (90e+1).

C'est dommage pour Bruges, mais tout n'a pas été mauvais aujourd'hui. Une qualification en finale de la Conference League est encore tout à fait possible.