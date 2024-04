Historique ! Le Club de Bruges éteint le PAOK et se qualifie pour les demi-finales de la Conference League !

Mission accomplie pour le Club de Bruges. Les Blauw en Zwart ont livré une prestation parfaite au PAOK et sont en demi-finales de la Conference League. Ils joueront contre la Fiorentina au tour suivant.

Le Club de Bruges se déplaçait ce jeudi soir dans le chaudron du Toumbas, antre du PAOK Thessalonique. Les Brugeois partaient favoris de ce quart de final retour après leur victoire (1-0) au Jan Breydel il y a une semaine.

Mais il fallait se méfier des Grecs, poussés par un public bouillant. Bruges devait également faire sans Mechele, Thiago et De Cuyper. Ils étaient remplacés dans le 11 par Ordonez, Jutgla et Sabbe.

Bruges dominant, le PAOK inexistant

Malgré la pression et l'atmosphère hostile, Bruges prend les commandes des opérations très vite dans la rencontre. Les Blauw en Zwart se montrent dangereux presque d'emblée devant le but défendu par Kotarski.

La première grosse occasion survient à la 12e minute de jeu, lorsque Meijer délivre un superbe centre en retrait et que Vetlesen manque le cadre à seulement quelques mètres du but. Sabbe, très en jambes offensivement, centre vers Jutgla ; l'Espagnol ne parvient pas à cadrer (18e).

Bruges est patient devant, et très solide derrière. Le PAOK n'a véritablement aucune opportunité en première mi-temps. Dès la demi-heure, la situation se débloque.

Jutgla fait craquer le PAOK et envoie Bruges en demi-finales

Un homme va faire craquer le PAOK : Ferran Jutgla. Sabbe bénéficie d'un énorme espace sur son flanc et centre parfaitement vers l'Espagnol. Il ne se loupe pas et fait 0-1 (33e).

La défense grecque est à la rue. Sur un centre de Nusa, Kedziora est à deux doigts de marquer contre son camp. Sur le corner qui suit, Kotarski fait un arrêt réflexe impressionnant devant Jutgla (40e).

Bruges fait le coup parfait en marquant juste avant la mi-temps. Skoras est lancé sur son aile par Ordonez et va défier Kotarski. Le gardien du PAOK sauve l'envoi mais Jutgla suit bien et canonne dans le but (0-2, 45e).

© photonews

Deux frayeurs signées Meijer et Balanta

Le PAOK décide de réagir et réalise plusieurs changements dès le début de seconde mi-temps. Nicky Hayen sait que Bruges doit gèrer les 45 dernières minutes afin d'aller en demi-finales.

Attention donc aux fautes de concentration. Meijer laisse passer un centre de Taison, Despodov suit derrière et est à deux doigts de réduire la marque (51e). De l'autre côté, un Nusa pas vraiment à son affaire se présente devant Kotarski mais croise trop sa frappe (58e).

Bruges pense ensuite concéder un penalty un peu stupide. Balanta oublie Despodov, qu'il accroche ensuite dans le rectangle. L'arbitre de la rencontre signale finalement une position de hors-jeu au départ de la phase (60e).

Bruges écrit l'Histoire !

Et pour le reste ? Plus rien, surtout du côté du PAOK. Plus les minutes passent, plus les Grec savent que cela est fini pour eux. Jackers ne sera au final jamais vraiment inquiété. Le gardien brugeois aura juste à réaliser une sortie aérienne en fin de match. Zinckernagel tentera de marquer un troisième but anecdotique. A noter également la montée au jeu du jeune Chemsdine Talbi, 18 ans.

Bruges se qualifie donc pour les demi-finales de la Conference League. C'est la première fois en 32 ans que Bruges atteint le satde d'une compétition européenne, 31 ans pour l'ensemble du football belge. Le Club poursuit sur sa lancée et sera en pleine confiance pour les Play-offs. Ils joueront contre la Fiorentina en demi-finales.