Un exploit pour des cacahuètes ? Même en gagnant la Conférence League, Bruges gagnera beaucoup moins que l'Antwerp

Le Club Bruges est la première équipe belge à atteindre les demi-finales d'une compétition européenne en 31 ans. Mais sur le plan financier, l'opération est moins fructueuse que ces dernières saisons.

Etre reversé au premier tour préliminaire de Conférence League a dû être un choc pour le Club de Bruges en début de saison. Les Brugeois sortaient de cinq années consécutives en phase de groupes de la Ligue des champions, de quoi recevoir pas mal d'argent de l'UEFA. Rien que grâce au huitième de finale de la saison dernière, cela a rapporté pas moins de 40 millions d'euros.

Aujourd'hui, le Club Bruges est en demi-finale, mais de la Conference League. Cette saison, le compteur affiche déjà 16 matchs européens, mais la trésorerie n'est plus riche "que" de 11,57 millions d'euros. Soit environ 30 millions d'euros de moins que pour les six matchs dirigés par Carl Hoefkens.

Cela pourrait se faire ressentir dans la prochaine campagne de transferts, même si le Club a déjà misé cinq millions d'euros sur un milieu de terrain. C'est pourquoi les Playoffs seront tout aussi importants : les Blauw en Zwart doivent tout faire pour finir parmi les deux premiers et ainsi obtenir un ticket pour la Ligue des champions.

La Ligue des champions reste LA poule aux oeufs d'or

Car comme exposé plus haut, la C1 est un autre monde, et cela se remarque d'un point de vue comptable. Cette année, l'Antwerp n'a disputé que six matchs européens, avec une seule victoire à la clé. Mais cela a rapporté environ 21,5 millions d'euros au Great Old.

Si le Club Bruges atteint la finale de la Conference League, il gagnera encore 2 millions d'euros supplémentaires, avec trois millions bonus en cas de victoire finale. Le calcul est vite fait : même en cas de triomphe en Conférence League, le Club gagnerait donc 5 millions d'euros de moins que l'Antwerp cette saison. Et quand l'on sait que tout cela se décide à quelques points près durant les Playoffs...