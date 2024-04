Ronny Deila en prend à nouveau pour son grade : "On voit enfin le vrai Bruges"

Le Club de Bruges revit. Menés par Nicky Hayen, les Brugeois ont livré une prestation convaincante face au PAOK et sont en demi-finales de la Conference League.

La direction brugeoise a pris une décision assez risquée il y a quelques semaines en décidant de remercier Ronny Deila. Le coach norvégien a été limogé juste avant les Play-offs.

Pour le remplacer, Bruges a nommé Nicky Hayen, qui entraînait alors les U23. Les résultats sont pourtant au rendez-vous, après seulement 5 matchs. Outre le succès de la campagne en Conference League, Bruges s'est relancé dans la course au titre.

La question se pose alors : Deila était-il vraiment à la hauteur ? "Je pense que nous étions trop forts pour lui", a récemment déclaré le président du Club, Bart Verhaeghe.

Même son de cloche venant de Bob Madou, le nouveau CEO du Club de Bruges, même si ce dernier se veut un peu plus modéré. "Je pense qu’on peut être heureux et pas juste hier soir, mais depuis cinq matchs avec le nouveau staff. On a créé quelque chose de nouveau et c’est le vrai Bruges qu’on voit maintenant", a déclaré Madou à la RTBF.

"On a quand même fait un parcours en Europe depuis juillet. On a gagné quelques matchs aussi avec Deila. Mais on voit vraiment qu’on joue un foot différent maintenant, avec une énergie différente. Je pense que c’est grâce au staff et à tout le monde en interne. Hayen a donné une nouvelle énergie, de la clarté et ça a beaucoup aidé l’équipe", a continué Madou, précisant qu'il était encore "beaucoup trop tôt" pour évaluer la possibilité de prolonger Hayen à la tête du Club.