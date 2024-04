Une victoire...au goût amer pour le Club de Bruges : une soirée noire pour Thiago et plusieurs suspensions qui risquent de faire très mal

Le Club de Bruges s'est imposé (1-0) face au PAOK Salonique en quarts de finale aller de la Conference League. Une victoire certes, mais au goût amer. Les Brugeois pouvaient en effet faire beaucoup mieux et ne pas autant se mettre en difficulté.

Dans la foulée de sa superbe victoire (3-1) en Play-offs face à Anderlecht, le Club de Bruges accueillait le PAOK Salonique ce jeudi soir.

Dans ce quart de finale aller de la Conference League, Bruges pouvait faire un grand pas vers les demi-finales de la compétition et gagner encore en confiance.

Les Blauw en Zwart se retrouvent sans Mignolet et Odoi, au même titre que Skov Olsen. Le jeune Sabbe est titulaire, tout comme Skoras.

Bruges débute de la meilleure des manières

Le Club de Bruges commence directement sa rencontre et profite des largesses de la défense grecque. De Cuyper trouve Jutgla, qui remet sur Vetlesen. Laissé bien seul, le Norvégien place bien et met les Brugeois aux commandes (1-0, 6e).

Le cirque Igor Thiago

Après ce début idéal, Bruges continue à dominer tranquillement. Quelques minutes plus tard, De Cuyper dépose un superbe centre à ras de terre, que ne peut pas reprendre Igor Thiago (10e).

L'attaquant brésilien se met alors à montrer de nombreux signes d'énervement. Il manque d'abord une énorme occasion - signé hors-jeu, avant d'écoper d'une carte jaune pour une manchette volontaire et inutile sur un adversaire. Un geste stupide, qui le privera du match retour.

Après un nouveau raté de Thiago, Bruges gère le reste de sa première mi-temps. Le PAOK ne tente que par des frappes de loin, qui n'inquiètent pas du tout Jackers. Les locaux auraient même pu revendiquer un deuxième but.

Bruges proche de faire le break...

Les Blauw en Zwart continuent sur leur lancée, se montrant toujours aussi offensifs. Mais cela a comme effet que le PAOK bénéficie de plus en plus d'espaces, surtout sur les contres. Touché sur un duel aérien avec Samatta, Spileers doit laisser sa place.

Jutgla, auteur d'une bonne prestation, bénéficie de deux occasions. L'Espagnol ne parvient pas à marquer de l'extérieur du pied (54e), ni du pointu (58e). Skoras, très bon également, se fraye un passage dans le rectangle mais remet le ballon trop en retrait (63e). Sur un centre de Sabbe, Vanaken est trop court (68e).

Bruges est assez à l'aise dans ce match, mais n'est pas à l'abri d'un retour du PAOK. Sur une faute évitable de De Cuyper, Zivkovic tire bien un coup franc qui passe un mètre à côté (72e).

Nicky Hayen décide alors de faire monter Nusa. Le jeune Norvégien fait très mal sur son côté gauche. Sur une action lancée par Nusa, Onyedika surgit devant Kotarski. L'arbitre indique le point de penalty.

...Mais Thiago vit une soirée noire

Le capitaine Hans Vanaken décide alors de laisser à Thiago, en grand manque de confiance, le soin de le tirer. Mais il vit une soirée noire...jusqu'au bout. Il frappe trop au centre et Kotarski est tout heureux de détourner l'envoi (78e).

Ce penalty manqué conditionne la fin du match de Bruges, qui n'ose plus vraiment attaquer. Pire encore, ils perdent De Cuyper et Mechele, tous deux avertis et suspendus pour le match retour.

Bruges aurait pu faire un énorme pas vers sa première demi-finale européenne depuis 32 ans. Au lieu de cela, ils iront en Grèce sans trois joueurs très importants, et dans un stade du PAOK bouillant. Cela promet d'être compliqué, c'est sûr !