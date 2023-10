Terrible : Belgique - Suède est arrêté après la tuerie au centre de Bruxelles, à la demande des Suédois

Belgique-Suède avait débuté dans de drôles de circonstances. Et après 45 minutes difficiles pour les Diables Rouges, le match a été arrêté suite à la tuerie dans le centre de Bruxelles.

Ce qui ne devait être qu'un match à moitié pour rien - la Suède étant éliminée avant de jouer et la Belgique assurée d'être qualifiée - aura finalement débuté dans une drôle d'ambiance. Dans l'heure précédant le coup d'envoi, la nouvelle tombe en effet : 2 supporters suédois ont été abattus dans le centre de Bruxelles.

Pas vraiment le temps de se poser des questions que la rencontre commence, alors qu'on est encore à moitié focalisé sur notre téléphone et les détails de l'attaque, terrifiants. Il y a un match, alors on se force à le suivre, car Domenico Tedesco est parvenu à le rendre intéressant par sa composition : Charles De Ketelaere, Youri Tielemans et Johan Bakayoko sont titulaires.

Faut-il pour autant vous faire un résumé de ce que nous avons vu ? Des Diables fébriles, une perte de balle de Johan Bakayoko et Viktor Gökyeres qui roule Jan Vertonghen dans la farine (0-1, 15e) ; un Tielemans plus en jambes que récemment, un CDK qui monte en puissance et étale ses qualités techniques.

Le penalty provoqué par Orel Mangala sera transformé par Romelu Lukaku (35e, 1-1), avant que la Suède fasse le siège des buts de Matz Sels, touchant la latte via Forsberg (45e+1). Mais quand la mi-temps est sifflé, on sait que la soirée est finie.

Sans surprise, au vu des victimes suédoises dans le centre de Bruxelles, les joueurs de la Suède n'ont pas souhaité reprendre le match. La violence d'un homme aura eu raison de ce qui devait être une soirée de fête, et on ne peut certainement pas en vouloir aux supporters comme aux joueurs et membres du staff suédois qui n'ont pas le coeur à reprendre. On parlera football un autre jour...