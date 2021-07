Go to the final !

La rencontre a été intense et très tactique mais surtout dominée par l'Angleterre. Mais les Three Lions ont dû attendre un penalty dans les prolongations pour composter leur ticket pour la finale.

Après le spectacle haut en couleurs que nous ont offert l'Italie et l'Espagne ce mardi, les Anglais et les Danois se retrouvaient ce mercredi soir à Wembley pour savoir qui affrontera la Squadra en finale de l'Euro.

Le début de la rencontre? Rien de fou, les deux équipes semblent ne pas vouloir prendre le moindre risque. Mais d'un coup le duel prend forme, les schémas tactiques des deux équipes se mettent en place et les occasions vont pleuvoir.

Le premier but, il va venir des Danois qui étaient en train de mettre la pagaille dans la défense anglaise depuis quelques minutes. A l'origine, une faute un peu stupide de Luke Shaw. A la finition, une frappe chirurgicale de Damsgaard dans le plafond d'un Pickford hésitant (30', 0-1).

Mais les Anglais continuent sur leur lancée et après une première grosse occasion de Sterling, c'est Kjaer qui veut l'empêcher d'égaliser sur un centre de Saka... mais il pousse le ballon dans ses propres filets (39', 1-1).

La deuxième période reprend avec les mêmes acteurs, mais la volonté des Anglais est d'en finir. Seul problème? Kasper Schmeichel, qui connait très bien Wembley et qui a décidé de tout arrêter, surtout une tête monstrueuse de Maguire. Mais le temps file, et le deuxième but ne tombe toujours pas pour les hommes de Southgate.

La valse des changements arrive un peu après l'heure de jeu, mais les Anglais dominent ce deuxième acte de la tête et des épaules: des centres, des frappes, des ballons dans le rectangle. Cependant, la défense danoise est héroïque.

Les deux équipes filent donc en prolongations et cela début... avec un arrêt à nouveau incroyable de Schmeichel sur une frappe de Kane. Le tournant de ce match vient en toute fin de la première prolongation. Sterling dribble dans le rectangle et s'écroule. Le contact pareil réel mais léger. L'arbitre (et le VAR) siffle penalty, Harry Kane le marque en deux temps, Schmeichel ayant d'abord arrêté le penalty (104', 2-1).

Sur cette action critiquée, les Anglais se qualifient donc pour la première fois pour une finale d'un Euro. Dans la douleur, dans la sueur.... mais les hommes de Southgate retrouveront l'Italie ce dimanche pour une finale inédite.