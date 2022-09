L'Union tient bon et revient triomphante de Berlin

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée sur le score de 0-1 face à l'Union Berlin ce jeudi soir.

Dans un stade An der Alten Försterei bien garni, les deux équipes débutaient bien leur rencontre. Kandouss lançait Vanzeir en profondeur. L'attaquant Saint-Gillois tirait dans le petit filet extérieur du but de Ronnow (3e). Bien organisés, les Saint-Gillois laissaient très peu d'occasions à leurs adversaires. Becker testait Moris à la 10e.

Un débordement venu de la droite - couloir préférentiel des Allemands - arrivait sur Behrens. Sa frappe était déviée par Kandouss (19e). Haberer reprenait ensuite de la tête, sans danger pour Moris (29e).

Dans une première mi-temps très équilibrée, c'était sur une reconversion que les hommes de Geraerts faisaient mal. Lapoussin, de retour dans le 11, faisait la différence et passait à Boniface. Son crochet laissait un joueur de Berlin dans le vent et mettait les Unionistes en supériorité numérique. Le Nigérian faisait le bon choix et décalait Lynen, arrivé de derrière. Sa frappe trompait Ronnow et propulsait les Bruxellois devant juste avant la mi-temps (39e).

Auteurs d'une bonne entame de seconde mi-temps, les Unionistes étaient tout proches de mettre le deuxième. Superbe remontée de balle de Teuma, assez discret offensivement jusqu'ici. Il combinait bien avec Boniface puis passait à Lapoussin. Son centre arrivait sur Vanzeir, dont la reprise de la tête passait au-dessus (53e).

Petit à petit, l'USG reculait et laissait les clés du jeu aux locaux. La pression montait, Rodriguez et Burgess avaient beau apporter toute leur expérience, on sentait que ça pouvait craquer. Vanzeir, qui courait partout depuis le début du match, manquait totalement sa remise pour Moris. Sur le corner, Michel voyait son tir contré in extremis.

Tandis qu'une Union faisait les mauvais choix et se montrait de plus en plus nerveuse, l'autre restait sérieuse, très basse, et tentait de repartir en contre malgré un pressing devenu intense. Van Der Heyden et Burgess - énorme, tout simplement, ce soir - se permettaient même quelques sorties de défense pour faire respirer.

Frustrés, les Berlinois allaient voir Michel être exclu pour un très vilain geste sur Teuma (90e+5). De dernière occasion pour les locaux, il n'y en aura pas. Les Bruxellois lancent idéalement leur campagne en Europa League !