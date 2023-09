Une fin de match folle et un point un peu frustrant pour l'Union

Menée au score à la mi-temps face à Toulouse, l'Union a ensuite pu compter sur son état d'esprit et ses remplaçants pour arracher le point du nul (1-1).

Pour cette première de l'Union en Europa League cette saison, Alexander Blessin réserve une surprise. Eckert, meilleur buteur du club, n'apparait pas sur la feuille de match. L'Allemand est remplacé par Nilsson en pointe de l'attaque. Castro-Montes, Leysen et Sadiki sont également titulaires.

Côté Toulouse, le coach Carles Martinez Novell aligne l'ancien capitaine du Standard, Aron Donnum.

Le début de match est hésitant. Aucune des deux équipes ne prend vraiment le jeu à son compte. L'Union tente un peu plus, via un Lazare très en jambes ce soir. Sur corner, Leysen bénéficie d'une première semi-occasion (2e).

Les échanges sont équilibrés. Casseres frappe de loin. Cela passe deux mètres au-dessus du but de Moris (17e). Sur un bon coup franc de Castro-Montes, McAllister place sa tête au-dessus (23e).

L'Union se procure ensuite la plus belle occasion de cette première mi-temps. Nilsson est bien placé dans le rectangle. Sa frappe est magnifiquement détourné par Restes, au prix d'une belle parade (37e).

Au pire des moments, l'Union encaisse sur une erreur individuelle. Le ballon est mal dégagé et Magri, monté au jeu il y a quelques minutes, est accroché par Burgess. Faute grossière, penalty évident. Dallinga crucifie Moris (0-1, 45e+1).

L'Union pousse sur l'accélérateur en début de seconde période, avec la volonté de recoller au score. Sur un superbe centre de Lapoussin, Nilsson tente de rabattre de la tête (48e). Dans la foulée, Lazare voit son envoi terminer dans le petit filet extérieur (49e).

L'Union se montre nerveuse, à l'image de cet envoi totalement loupé de Lapoussin alors qu'il était seul dans le rectangle (59e). Toulouse est proche de faire mal via ses deux nouveaux entrants. Kamanzi centre, Gelabert reprend à côté (60e).

Blessin, face au score et à la situation, décide de faire rentrer Amoura et Rodriguez. Sur un corner, Burgess ne peut pas diriger sa tête vers le but (67e).

Finalement, l'Union va être récompensée. Puertas lance Amoura. A peine monté au jeu, l'Algérien fait la différence et trompe Restes ! 1-1 (69e).

La fin de match s'emballe. Toulouse tente de reprendre l'avantage. Dallinga (72e) voit sa frappe déviée, Moris détourne un envoi de Gelabert (73e).

Amoura, très bien rentré, fait très mal par sa vitesse. Restes intervient du pied devant lui (75e).

La fin de match est débridée. Les deux équipes veulent aller marquer le but de la victoire. Cela va d'un rectangle à l'autre. Moris sort l'arrêt du match face à Begraoui et empêche l'Union de perdre ce soir (89e). Terho, à peine monté au jeu, ne saura pas reprendre un centre en retrait parfait de Lazare (90e). Rodriguez bute face à Restes, impérial ce soir.

L'Union aura fait jeu égal face à son plus proche adversaire du groupe. Les Unionistes se sont réveillés en seconde période et auront arraché le point du nul. La fin de match absolument folle ne leur aura pas souri. Rendez-vous à Liverpool dans deux semaines !