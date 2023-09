L'Union peut avoir quelques regrets : "Un goal de m*rde !"

L'Union se sera presque elle-même mise dans l'embarras. En fin de première mi-temps, Christian Burgess a accroché un joueur de Toulouse et a concédé un penalty qui semblait évitable.

A la fin de la rencontre, Alexander Blessin a donné son avis sur le résultat final (1-1). "Je suis plutôt content que nous soyons revenus dans le match après ce but de merde. Nous avons apporté assez de qualité dans ce match pour peut-être le gagner. Le nul est mérité, parce que Toulouse a eu deux grosses occasions en seconde mi-temps. Si vous me demandez cela demain, peut-être que cela sera plus clair dans mon esprit."

L'Union a pris un point face à une équipe que l'on attend être le plus proche concurrent dans ce groupe. "Nous ne savons jamais vraiment ce que vaudra ce point à la fin", a continué Blessin au micro de Sporza.

En conférence de presse, le coach unioniste a débriéfé un peu plus en longueur ce match nul. "C'est un sentiment un peu difficile à décrire. Ce n'était pas notre meilleur match. Il y avait un peu de nervosité de notre côté. Je ne cherche pas d'excuses, mais le terrain était aussi glissant. J'ai l'impression que Toulouse s'en est mieux sorti dans ces circonstances que nous. Nous avons perdu beaucoup de ballons, spécialement en première mi-temps. Le penalty juste avant la mi-temps a été un coup dur, mais nous y avons cru jusqu'au bout.

"Sur la fin, il y a eu des belles opportunités des deux côtés. Avec un peu de chance, nous aurions pu gagner mais Toulouse aussi", a conclu Blessin à propos de la physionomie de la rencontre.