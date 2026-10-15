LIVE : Une seconde période serrée entre le Dinamo et Anderlecht

86

Stroeykens manque de mettre son équipe dans l'embarras !! Une grosse perte de balle et Coosemans doit sauver ses couleurs !



81

BARRY !! Mais quel retour fantastique ! C'est extraordinaire ! Il était totalement pris de vitesse par Arbër Hoxha lancé en face-à-face avec Coosemans !!



80

Kootarskiiii... sur une frappe d'Aasgaard ! Le meilleur homme croate, c'est le gardien !



77

Tristan Degreef

Adriano Bertaccini





77

Mihajlo Cvetkovic

Danylo Sikan





77

OOOH l'énorme occasion croate !!! Reabciuk est mis dans le vent par son opposant, Beljo temporise et Winkler revient de justesse ! Corner !



74

Reabciuk défend très bien devant Dani Rodriguez !



73

Carte jaune pour Marten Winkler





73

Oooh la phase un peu chaude entre Winkler et Radeljic qui pousse l'Allemand ! Mais la faute est sifflée contre le Croate, et Winkler est même averti !



69

Hoxha prend Barry de vitesse mais glisse, Stroeykens vient aider son équipier !



68

Luka Stojkovic

Lukas Kacavenda





67

Petit solo de Tristan Degreef bien trouvé par Bentayeb, c'est repris



65

Lukas Ambros

Tawfik Bentayeb





65

... et il sort d'ailleurs dans la foulée !



65

Faute obtenue par Lukas Ambros, cela faisait longtemps qu'on avait pas écrit son nom



64

Aasgaard et Degreef combinent bien, Dominguez intervient



64

Eeet Rodriguez pour son premier ballon, trouvé côté droit, il enroule et frappe sur Colin Coosemans



63

Bon centre d'Oleg Reabciuk, c'est repoussé ! Hoxha part en contre mais ne passe pas Barry



62

Niko Galesic

Moris Valincic





62

Iker Almena Horcajo

Dani Rodríguez





62

Hoxha est trouvé côté gauche après une perte de balle de Cvetkovic, mais cette fois, Kaïs Barry est bien revenu !



59

Stroeykens va chercher Reabciuk, son centre termine dans le petit filet



59

Bonne intervention d'Aasgaard pour couper une action croate



55

Carte jaune pour Josip Mišić





55

KOTARSKI ! Devant Winkler ! Tout partait d'une très belle action d'Aasgaard et d'une perte de balle de Misic !



50

ET ENCORE UNE ENORME OCCASION CROATE ! Incroyable ! Le ballon passe devant tout le monde et Winkler dégage miraculeusement !



50

Corner concédé par Omobamidele sur un très joli centre venu de la droite croate



49

Centre contré d'Almena, Coosemans capte et relance vers Barry...



48

Hoxha prend encore le meilleur sur Barry !! Pétrot doit venir jouer les pompiers devant Stojkovic !



46

C'est reparti, sans changements !



42

EEET UN ENORME RATÉ pour le Dinamo ! C'est incroyable ! Barry s'est totalement fait avoir par Hoxha, qui va jusqu'au bout de son action et centre... Almena reprend au-dessus devant le but vide !



39

Nouvelle grosse, grosse alerte sur corner pour Anderlecht avec un enchaînement raté de Galesic ! Coosemans s'interpose bien...



36

Omobamidele qui se couche très bien sur un centre de Hoxha ! Barry était encore battu !



35

Carte jaune pour Tristan Degreef





33

Cafouillage dans le rectangle mais faute offensive !



33

Belle intervention de Pétrot pour empêcher Beljo d'être à la réception d'un centre, corner...



30

Carte jaune pour Niko Galesic





30

Carte jaune pour Galesic qui se fait avoir par Aasgaard



29

KOTARSKI !!! Quel arrêt ! Winkler envoie un centre parfait pour la tête de Degreef qui se heurte au gardien croate !



28

La possession doit être outrageusement en faveur d'Anderlecht, mais le Dinamo reste dangereux en contre...



26

Phase chaude dans la défense anderlechtoise, Barry s'en sort très bien devant Beljo !



24

Frappe de Stojkovic loin au-dessus



22

Barry avait été chercher Winkler, qui centre en retrait, Cvetkovic touche la latte puis Kotarski sauve le Dinamo en déviant la frappe de Reabciuk à son tour sur la barre !



22

ET LA BARRE PAR DEUX FOIS POUR ANDERLECHT !!!



19

OOOH L'ENORME OCCASION POUR LE DINAMO !! Centre de Hoxha qui profite d'une mauvaise position de Barry, et la reprise de Stojkovic est totalement ratée ! C'est la plus grosse occasion de ce début de match



18

Le RSCA est largement supérieur au Dinamo Zagreb dans le jeu en ce début de match



15

Frappe de Tristan Degreef, presque à l'arrêt, dans les gants de Kotarski



14

Longue phase de possession anderlechtoise, Josip Micic récupère et tente un improbable lob qui va directement chez Coosemans



10

Nouvelle occasion anderlechtoise avec une bonne passe de Barry vers Cvetkovic, lancé en profondeur ! Il tire, à côté !



8

Aasgaard ! Premier tir, après un bon travail de Degreef qui est repris, il frappe et c'est trop croisé



7

Hoxha est trouvé côté gauche, il fixe Winkler et centre, Coosemans capte



6

Dominguez intervient bien devant Reabciuk, lancé en profondeur par Aasgaard ! Le Moldave fête sa première titularisation ce soir



4

Ooooh le retour en urgence d'Omobamidele sur un bon ballon dans le dos de la défense !!



4

Très belle action de Arbër Hoxha qui ouvre côté droit puis est à la réception d'un centre en retrait, c'est croqué



2

Premier tir croate signé Ivanusec qui reçoit pas mal d'espace mais dévisse !



1

C'est parti ! Et à noter qu'alors qu'on pensait voir une défense à trois, Kaïs Barry est en réalité aligné au back droit !



1

Dinamo Zagreb - Anderlecht: 0-0



