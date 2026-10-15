Date: 15/10/2026 21:00
Compétition: Europa League
journée: Journée 2
Stade: Stadion Maksimir

LIVE : Une seconde période serrée entre le Dinamo et Anderlecht

Le RSC Anderlecht dispute son deuxième match de Ligue Europa ce jeudi. Les Mauves se rendent à Zagreb, pour y défier le champion de Croatie, le Dinamo Zagreb.

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Classement Live
Temps   89' 42" 
86
 Stroeykens manque de mettre son équipe dans l'embarras !! Une grosse perte de balle et Coosemans doit sauver ses couleurs !
81
 BARRY !! Mais quel retour fantastique ! C'est extraordinaire ! Il était totalement pris de vitesse par Arbër Hoxha lancé en face-à-face avec Coosemans !!
80
 Kootarskiiii... sur une frappe d'Aasgaard ! Le meilleur homme croate, c'est le gardien !
77
 remplacé Tristan Degreef
remplaçant Adriano Bertaccini
77
 remplacé Mihajlo Cvetkovic
remplaçant Danylo Sikan
77
 OOOH l'énorme occasion croate !!! Reabciuk est mis dans le vent par son opposant, Beljo temporise et Winkler revient de justesse ! Corner !
74
 Reabciuk défend très bien devant Dani Rodriguez !
73
  Carte jaune pour Marten Winkler
73
 Oooh la phase un peu chaude entre Winkler et Radeljic qui pousse l'Allemand ! Mais la faute est sifflée contre le Croate, et Winkler est même averti !
69
 Hoxha prend Barry de vitesse mais glisse, Stroeykens vient aider son équipier !
68
 remplacé Luka Stojkovic
remplaçant Lukas Kacavenda
67
 Petit solo de Tristan Degreef bien trouvé par Bentayeb, c'est repris
65
 remplacé Lukas Ambros
remplaçant Tawfik Bentayeb
65
 ... et il sort d'ailleurs dans la foulée !
65
 Faute obtenue par Lukas Ambros, cela faisait longtemps qu'on avait pas écrit son nom
64
 Aasgaard et Degreef combinent bien, Dominguez intervient
64
 Eeet Rodriguez pour son premier ballon, trouvé côté droit, il enroule et frappe sur Colin Coosemans
63
 Bon centre d'Oleg Reabciuk, c'est repoussé ! Hoxha part en contre mais ne passe pas Barry
62
 remplacé Niko Galesic
remplaçant Moris Valincic
62
 remplacé Iker Almena Horcajo
remplaçant Dani Rodríguez
62
 Hoxha est trouvé côté gauche après une perte de balle de Cvetkovic, mais cette fois, Kaïs Barry est bien revenu !
59
 Stroeykens va chercher Reabciuk, son centre termine dans le petit filet
59
 Bonne intervention d'Aasgaard pour couper une action croate
55
  Carte jaune pour Josip Mišić
55
 KOTARSKI ! Devant Winkler ! Tout partait d'une très belle action d'Aasgaard et d'une perte de balle de Misic !
50
 ET ENCORE UNE ENORME OCCASION CROATE ! Incroyable ! Le ballon passe devant tout le monde et Winkler dégage miraculeusement !
50
 Corner concédé par Omobamidele sur un très joli centre venu de la droite croate
49
 Centre contré d'Almena, Coosemans capte et relance vers Barry...
48
 Hoxha prend encore le meilleur sur Barry !! Pétrot doit venir jouer les pompiers devant Stojkovic !
46
 C'est reparti, sans changements !


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
42
 EEET UN ENORME RATÉ pour le Dinamo ! C'est incroyable ! Barry s'est totalement fait avoir par Hoxha, qui va jusqu'au bout de son action et centre... Almena reprend au-dessus devant le but vide !
39
 Nouvelle grosse, grosse alerte sur corner pour Anderlecht avec un enchaînement raté de Galesic ! Coosemans s'interpose bien...
36
 Omobamidele qui se couche très bien sur un centre de Hoxha ! Barry était encore battu !
35
  Carte jaune pour Tristan Degreef
33
 Cafouillage dans le rectangle mais faute offensive !
33
 Belle intervention de Pétrot pour empêcher Beljo d'être à la réception d'un centre, corner...
30
  Carte jaune pour Niko Galesic
30
 Carte jaune pour Galesic qui se fait avoir par Aasgaard
29
 KOTARSKI !!! Quel arrêt ! Winkler envoie un centre parfait pour la tête de Degreef qui se heurte au gardien croate !
28
 La possession doit être outrageusement en faveur d'Anderlecht, mais le Dinamo reste dangereux en contre...
26
 Phase chaude dans la défense anderlechtoise, Barry s'en sort très bien devant Beljo !
24
 Frappe de Stojkovic loin au-dessus
22
 Barry avait été chercher Winkler, qui centre en retrait, Cvetkovic touche la latte puis Kotarski sauve le Dinamo en déviant la frappe de Reabciuk à son tour sur la barre !
22
 ET LA BARRE PAR DEUX FOIS POUR ANDERLECHT !!!
19
 OOOH L'ENORME OCCASION POUR LE DINAMO !! Centre de Hoxha qui profite d'une mauvaise position de Barry, et la reprise de Stojkovic est totalement ratée ! C'est la plus grosse occasion de ce début de match
18
 Le RSCA est largement supérieur au Dinamo Zagreb dans le jeu en ce début de match
15
 Frappe de Tristan Degreef, presque à l'arrêt, dans les gants de Kotarski
14
 Longue phase de possession anderlechtoise, Josip Micic récupère et tente un improbable lob qui va directement chez Coosemans
10
 Nouvelle occasion anderlechtoise avec une bonne passe de Barry vers Cvetkovic, lancé en profondeur ! Il tire, à côté !
8
 Aasgaard ! Premier tir, après un bon travail de Degreef qui est repris, il frappe et c'est trop croisé
7
 Hoxha est trouvé côté gauche, il fixe Winkler et centre, Coosemans capte
6
 Dominguez intervient bien devant Reabciuk, lancé en profondeur par Aasgaard ! Le Moldave fête sa première titularisation ce soir
4
 Ooooh le retour en urgence d'Omobamidele sur un bon ballon dans le dos de la défense !!
4
 Très belle action de Arbër Hoxha qui ouvre côté droit puis est à la réception d'un centre en retrait, c'est croqué
2
 Premier tir croate signé Ivanusec qui reçoit pas mal d'espace mais dévisse !
1
 C'est parti ! Et à noter qu'alors qu'on pensait voir une défense à trois, Kaïs Barry est en réalité aligné au back droit !
1
 Dinamo Zagreb - Anderlecht: 0-0
Dinamo Zagreb: Dion Drena Beljo - Dominik Kotarski - Niko Galesic - Sergi Dominguez - Stjepan Radeljić - Matteo Perez Vinlöf - Josip Mišić - Iker Almena Horcajo - Luka Stojkovic - Luka Ivanušec - Arbër Hoxha
Banc: Daniel Zagorac - Bruno Goda - Kirill Kravtsov - Dani Rodríguez - Miha Zajc - Smail Prevljak - Mateo Lisica - Moris Valincic - Scott Mckenna - Ivan Filipović - Lukas Kacavenda - Mislav Oršić

Anderlecht (Dinamo Zagreb - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Kaïs Barry - Léo Pétrot - Andrew Omobamidele - Oleg Reabciuk - Mario Stroeykens - Thelo Aasgaard - Tristan Degreef - Lukas Ambros - Mihajlo Cvetkovic - Marten Winkler
Banc: Tawfik Bentayeb - Romeo Amane - Zoumana Keita - Ludwig Augustinsson - Oliver Antman - Danylo Sikan - Enric Llansana - Justin Heekeren - Noa Ojea - Marco Kana - Ali Maamar - Adriano Bertaccini
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Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Drena Beljo Dion 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Kotarski Dominik 90' 8.5 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Galesic Niko   62' 6.4 -
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
Plus de stats
Dominguez Sergi 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 70/75 (93.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Radeljić Stjepan 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 63/66 (95.5%)
Plus de stats
Perez Vinlöf Matteo 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Mišić Josip   90' 6.7 -
  • Précision des passes: 47/49 (95.9%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Almena Horcajo Iker 62' 6.5 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Stojkovic Luka 68' 6.5 -
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Ivanušec Luka 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 33/40 (82.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hoxha Arbër 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 18/24 (75%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 5/6 (83.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Zagorac Daniel 0'  
Goda Bruno 0'  
Kravtsov Kirill 0'  
Rodríguez Dani 28' 6.7 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Zajc Miha 0'  
Prevljak Smail 0'  
Lisica Mateo 0'  
Valincic Moris 28' 6.2 -
  • Précision des passes: 8/13 (61.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Mckenna Scott 0'  
Filipović Ivan 0'  
Kacavenda Lukas 22' 6.6 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
Plus de stats
Oršić Mislav 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.2 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Barry Kaïs 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 52/58 (89.7%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 69/79 (87.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Omobamidele Andrew 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 71/71 (100%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Reabciuk Oleg 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 34/38 (89.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Stroeykens Mario 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 68/76 (89.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Aasgaard Thelo 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 53/59 (89.8%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Degreef Tristan   77' 6.4 -
  • Précision des passes: 24/29 (82.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ambros Lukas 65' 6.6 -
  • Précision des passes: 31/35 (88.6%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 77' 6.4 -
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Winkler Marten   90' 7.1 -
  • Précision des passes: 23/26 (88.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/6 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Bentayeb Tawfik 25' 6.6 -
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Amane Romeo 0'  
Keita Zoumana 0'  
Augustinsson Ludwig 0'  
Antman Oliver 0'  
Sikan Danylo 13' 6.5 -
Plus de stats
Llansana Enric 0'  
Heekeren Justin 0'  
Ojea Noa 0'  
Kana Marco 0'  
Maamar Ali 0'  
Bertaccini Adriano 13' 6.5 -
Plus de stats

Europa League

 Journée 2
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 0-4 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 0-3 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 3-2 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Prague Sparta Prague 1-1 Lillestrom SK Lillestrom SK
Torreense Torreense 1-2 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 2-0 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 3-1 Ararat Erevan Ararat Erevan
SL Benfica SL Benfica 4-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 1-1 Levski Sofia Levski Sofia
Hoffenheim Hoffenheim 2-3 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-0 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 2-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 2-1 OFI Kreta OFI Kreta
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