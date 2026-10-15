|Date:
|15/10/2026 21:00
|Compétition:
|Europa League
|journée:
|Journée 2
|Stade:
|Stadion Maksimir
LIVE : Une seconde période serrée entre le Dinamo et Anderlecht
Le RSC Anderlecht dispute son deuxième match de Ligue Europa ce jeudi. Les Mauves se rendent à Zagreb, pour y défier le champion de Croatie, le Dinamo Zagreb.
89' 42"
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86
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Stroeykens manque de mettre son équipe dans l'embarras !! Une grosse perte de balle et Coosemans doit sauver ses couleurs !
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81
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BARRY !! Mais quel retour fantastique ! C'est extraordinaire ! Il était totalement pris de vitesse par Arbër Hoxha lancé en face-à-face avec Coosemans !!
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80
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Kootarskiiii... sur une frappe d'Aasgaard ! Le meilleur homme croate, c'est le gardien !
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77
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Tristan Degreef
Adriano Bertaccini
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77
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Mihajlo Cvetkovic
Danylo Sikan
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77
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OOOH l'énorme occasion croate !!! Reabciuk est mis dans le vent par son opposant, Beljo temporise et Winkler revient de justesse ! Corner !
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74
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Reabciuk défend très bien devant Dani Rodriguez !
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73
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Carte jaune pour Marten Winkler
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73
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Oooh la phase un peu chaude entre Winkler et Radeljic qui pousse l'Allemand ! Mais la faute est sifflée contre le Croate, et Winkler est même averti !
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69
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Hoxha prend Barry de vitesse mais glisse, Stroeykens vient aider son équipier !
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68
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Luka Stojkovic
Lukas Kacavenda
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67
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Petit solo de Tristan Degreef bien trouvé par Bentayeb, c'est repris
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65
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Lukas Ambros
Tawfik Bentayeb
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65
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... et il sort d'ailleurs dans la foulée !
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65
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Faute obtenue par Lukas Ambros, cela faisait longtemps qu'on avait pas écrit son nom
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64
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Aasgaard et Degreef combinent bien, Dominguez intervient
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64
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Eeet Rodriguez pour son premier ballon, trouvé côté droit, il enroule et frappe sur Colin Coosemans
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63
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Bon centre d'Oleg Reabciuk, c'est repoussé ! Hoxha part en contre mais ne passe pas Barry
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62
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Niko Galesic
Moris Valincic
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62
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Iker Almena Horcajo
Dani Rodríguez
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62
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Hoxha est trouvé côté gauche après une perte de balle de Cvetkovic, mais cette fois, Kaïs Barry est bien revenu !
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59
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Stroeykens va chercher Reabciuk, son centre termine dans le petit filet
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59
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Bonne intervention d'Aasgaard pour couper une action croate
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55
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Carte jaune pour Josip Mišić
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55
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KOTARSKI ! Devant Winkler ! Tout partait d'une très belle action d'Aasgaard et d'une perte de balle de Misic !
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50
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ET ENCORE UNE ENORME OCCASION CROATE ! Incroyable ! Le ballon passe devant tout le monde et Winkler dégage miraculeusement !
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50
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Corner concédé par Omobamidele sur un très joli centre venu de la droite croate
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49
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Centre contré d'Almena, Coosemans capte et relance vers Barry...
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48
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Hoxha prend encore le meilleur sur Barry !! Pétrot doit venir jouer les pompiers devant Stojkovic !
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46
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C'est reparti, sans changements !
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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42
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EEET UN ENORME RATÉ pour le Dinamo ! C'est incroyable ! Barry s'est totalement fait avoir par Hoxha, qui va jusqu'au bout de son action et centre... Almena reprend au-dessus devant le but vide !
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39
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Nouvelle grosse, grosse alerte sur corner pour Anderlecht avec un enchaînement raté de Galesic ! Coosemans s'interpose bien...
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36
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Omobamidele qui se couche très bien sur un centre de Hoxha ! Barry était encore battu !
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35
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Carte jaune pour Tristan Degreef
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33
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Cafouillage dans le rectangle mais faute offensive !
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33
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Belle intervention de Pétrot pour empêcher Beljo d'être à la réception d'un centre, corner...
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30
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Carte jaune pour Niko Galesic
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30
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Carte jaune pour Galesic qui se fait avoir par Aasgaard
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29
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KOTARSKI !!! Quel arrêt ! Winkler envoie un centre parfait pour la tête de Degreef qui se heurte au gardien croate !
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28
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La possession doit être outrageusement en faveur d'Anderlecht, mais le Dinamo reste dangereux en contre...
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26
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Phase chaude dans la défense anderlechtoise, Barry s'en sort très bien devant Beljo !
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24
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Frappe de Stojkovic loin au-dessus
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22
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Barry avait été chercher Winkler, qui centre en retrait, Cvetkovic touche la latte puis Kotarski sauve le Dinamo en déviant la frappe de Reabciuk à son tour sur la barre !
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22
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ET LA BARRE PAR DEUX FOIS POUR ANDERLECHT !!!
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19
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OOOH L'ENORME OCCASION POUR LE DINAMO !! Centre de Hoxha qui profite d'une mauvaise position de Barry, et la reprise de Stojkovic est totalement ratée ! C'est la plus grosse occasion de ce début de match
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18
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Le RSCA est largement supérieur au Dinamo Zagreb dans le jeu en ce début de match
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15
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Frappe de Tristan Degreef, presque à l'arrêt, dans les gants de Kotarski
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14
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Longue phase de possession anderlechtoise, Josip Micic récupère et tente un improbable lob qui va directement chez Coosemans
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10
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Nouvelle occasion anderlechtoise avec une bonne passe de Barry vers Cvetkovic, lancé en profondeur ! Il tire, à côté !
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8
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Aasgaard ! Premier tir, après un bon travail de Degreef qui est repris, il frappe et c'est trop croisé
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7
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Hoxha est trouvé côté gauche, il fixe Winkler et centre, Coosemans capte
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6
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Dominguez intervient bien devant Reabciuk, lancé en profondeur par Aasgaard ! Le Moldave fête sa première titularisation ce soir
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4
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Ooooh le retour en urgence d'Omobamidele sur un bon ballon dans le dos de la défense !!
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4
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Très belle action de Arbër Hoxha qui ouvre côté droit puis est à la réception d'un centre en retrait, c'est croqué
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2
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Premier tir croate signé Ivanusec qui reçoit pas mal d'espace mais dévisse !
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1
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C'est parti ! Et à noter qu'alors qu'on pensait voir une défense à trois, Kaïs Barry est en réalité aligné au back droit !
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1
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Dinamo Zagreb - Anderlecht: 0-0
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Dinamo Zagreb:
Dion Drena Beljo
- Dominik Kotarski
- Niko Galesic
- Sergi Dominguez
- Stjepan Radeljić
- Matteo Perez Vinlöf
- Josip Mišić
- Iker Almena Horcajo
- Luka Stojkovic
- Luka Ivanušec
- Arbër Hoxha
Banc: Daniel Zagorac - Bruno Goda - Kirill Kravtsov - Dani Rodríguez - Miha Zajc - Smail Prevljak - Mateo Lisica - Moris Valincic - Scott Mckenna - Ivan Filipović - Lukas Kacavenda - Mislav Oršić
Banc: Tawfik Bentayeb - Romeo Amane - Zoumana Keita - Ludwig Augustinsson - Oliver Antman - Danylo Sikan - Enric Llansana - Justin Heekeren - Noa Ojea - Marco Kana - Ali Maamar - Adriano Bertaccini