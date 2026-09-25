Suis Italie - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
|Date:
|25/09/2026 20:45
|Compétition:
|Nations League A
|journée:
|Journée 1
Ce vendredi soir, l'ère Van Bommel commence officiellement : la Belgique défie l'Italie au Stadio Olimpico de Rome. Un choc face à l'Italie, qui prend de son côté un nouveau départ après avoir manqué la Coupe du Monde 2026.
Prono Italie - Belgique
Italie gagne
Partage
Belgique gagne
|Italie gagne
|Partage
|Belgique gagne
|42.86%
|28.57%
|28.57%
|Les plus populaires
|1-2
(2x)
|1-1
(2x)
|2-1
(2x)
Comparatif Italie - Belgique
face-à-face remportés
5
1
2