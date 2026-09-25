Ce vendredi soir, l'ère Van Bommel commence officiellement : la Belgique défie l'Italie au Stadio Olimpico de Rome. Un choc face à l'Italie, qui prend de son côté un nouveau départ après avoir manqué la Coupe du Monde 2026.

Prono Italie - Belgique

Italie gagne Partage Belgique gagne

Italie gagne Partage Belgique gagne 42.86% 28.57% 28.57% Les plus populaires 1-2

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Comparatif Italie - Belgique

face-à-face remportés