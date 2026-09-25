Suis Italie - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 25/09/2026 20:45
Compétition: Nations League A
journée: Journée 1

Ce vendredi soir, l'ère Van Bommel commence officiellement : la Belgique défie l'Italie au Stadio Olimpico de Rome. Un choc face à l'Italie, qui prend de son côté un nouveau départ après avoir manqué la Coupe du Monde 2026.

Prono Italie - Belgique

Italie gagne
Partage
Belgique gagne
Italie Italie gagne Partage Belgique Belgique gagne
42.86% 28.57% 28.57%
Les plus populaires
1-2
(2x)		 1-1
(2x)		 2-1
(2x)

Comparatif Italie - Belgique

face-à-face remportés

5
1
2
14/11 20:45 Belgique Belgique 0-1 Italie Italie
10/10 20:45 Italie Italie 2-2 Belgique Belgique
10/10 15:00 Italie Italie 2-1 Belgique Belgique
02/07 21:00 Belgique Belgique 1-2 Italie Italie
13/06 21:00 Belgique Belgique 0-2 Italie Italie
13/11 20:45 Belgique Belgique 3-1 Italie Italie
16/08 12:00 Italie Italie 2-3 Belgique Belgique
30/05 20:50 Italie Italie 3-1 Belgique Belgique

Nations League A

 Journée 1
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Allemagne Allemagne
Serbie Serbie 1-2 Grèce Grèce
Norvège Norvège 3-2 Danemark Danemark
Portugal Portugal 1-0 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 20:45 France France
Italie Italie 20:45 Belgique Belgique
République tchèque République tchèque 26/09 Croatie Croatie
Angleterre Angleterre 26/09 Espagne Espagne
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