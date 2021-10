Une nouvelle fois inconstants sur 90 minutes, les Diables s'inclinent contre l'Italie

Les Diables Rouges n'ont pas sorti la prestation de l'année contre l'Italie, même si la barre a tremblé à trois moments importants de la rencontre.

Le soleil est encore présent, malgré le fond de l'air qui est frais. Avant de recommencer la semaine, chacun recharge ses batteries, pas encore au coin du feu, car c'est plutôt un temps pour faire une promenade. C'est ce que l'Italie et la Belgique ont fait ce dimanche dès 15h00 à Turin, surtout en première période.

Quand l'un s'est fait retourner contre la France et quand l'autre a perdu après des mois et des mois sans connaitre la défaite, c'est difficile de se motiver pour une médaille en chocolat. De plus, les deux équipes alignées ont été remodelées: pas de Bonucci (suspendu), pas de Chiellini ni de Verratti côté italien. Chez les Diables, Eden Hazard et Romelu Lukaku sont rentrés au pays, Kevin de Bruyne est sur le banc.

Il y a bien eu quelques occasions pour les hommes de Martinez en première période: une tête de Alderweireld sur un corner, une frappe de Saelemaekers sur la barre... et puis rideau sur ce premier acte pour nos Diables. Malgré la possession, les opportunités sont transalpines mais Courtois, qui ne semblait pas emballé par ce match, est à la hauteur: il sort une frappe de Berardi et un face à face avec Chiesa, alors que Castagne joue les pompiers de service. Les deux équipes retrouvent les vestiaires sur un score nul et vierge.

Et aux retour de ces fameux vestiaires, et bien c'est comme contre la France: catastrophique. Premier corner pour l'Italie, et but de Barella (47', 1-0) qui reprend de volée et de l'entrée du rectangle pour tromper Courtois, médusé. Charles De Ketelaere et Kevin De Bruyne montent alors au jeu et le Brugeois se met directement en évidence en servant Batshuayi, mais ce dernier trouve aussi la barre.

C'est un tournant dans ce duel puisque dans la foulée, Chiesa provoque un penalty, que le VAR confirme. Berardi transforme la sanction, malgré Courtois (65', 2-0). Les Diables ont la tête basse, cela sent la résignation. Pourtant, Carrasco a encore une belle opportunité, mais il trouve lui aussi le poteau du gardien du PSG. Ce n'est pas le dimanche de nos Diables.

© photonews

Mais un homme est bien rentré: Charles De Ketelaere. Le Brugeois, esseulé et mis sur orbite par De Bruyne, garde son sang froid pour marquer le premier but des Diables dans cette rencontre (86', 2-1). Tout est encore possible pour nos compatriotes, mais l'Italie gère bien la fin de la rencontre.

Au final, les Diables terminent donc ce Final Four sur une défaite, la deuxième en deux rencontres face à des grandes nations du football. Maintenant, la question de l'avenir de Martinez et de certains joueurs va se poser, mais ça, c'est une autre histoire.