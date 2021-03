Belgique - Pays de Galles: la composition probable des Diables

Les Diables débutent leur campagne qualificative pour la coupe du monde 2022 ce mercredi à Louvain face au Pays de Galles.

Avant d'affronter la République Tchèque et la Biélorussie, les Diables Rouges reçoivent le Pays de Galles ce mercredi soir à Louvain (20h45).

Ce qui est certain, c'est que Axel Witsel et Eden Hazard ne seront pas présents, les deux joueurs sont blessés. Mais quel onze va-t-on retrouver ce soir et quels seront les choix de Roberto Martinez?

Pour cette rencontre, on devrait avoir une équipe assez classique, avec Tielemans au milieu aux côtés de Dendoncker. Kevin De Bruyne jouerait dans le 3 offensif avec Mertens et Lukaku, à moins que Martinez ne préfère Batshuayi en pointe à la place du Milanais.

Le 11 probable des Diables: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Mertens et Lukaku.