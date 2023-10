Un joyeux chaos : la Coupe du Monde 2030 se déroulera sur...six pays et trois continents

On savait la FIFA friande d'innovations en tout genre. Mais l'organisation de la Coupe du Monde 2030 dépasse tout ce qui avait été imaginé.

La Coupe du Monde 2026 s'annonce déjà atypique avec 48 équipes qualifiées et un tournoi à cheval sur le Mexique, le Canada et les Etats-Unis. Mais l'édition 2023 s'annonce encore plus folle : la FIFA a annoncé aujourd'hui qu'elle a avait retenu la candidature commune de l'Espagne, du Portugal et du Maroc...mais pas seulement.

En effet, pour commémorer les 100 ans de la première Coupe du Monde en Uruguay (et de la victoire de la Celeste), les trois premiers matchs se dérouleront en Amérique du Sud, à savoir en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Le ballon rond se partagera donc ensuite entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc pour le reste du tournoi.

De nombreuses heures d'avion à prévoir...également en 2034 : dans son communiqué, la FIFA a aussi annoncé son souhait de voir se dérouler ce tournoi en Asie ou en Océanie. Avec un premier match d'ouverture en Belgique ?