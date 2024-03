La Coupe du Monde 2030 dans l'histoire : le plus grand stade de football au monde sera construit pour l'occasion

Le Maroc va construire un stade d'une capacité de 115 000 personnes pour la Coupe du Monde 2026. Ce qui en fera le plus grand de la planète foot.

Petit quiz pour commencer cet article : où se trouve le stade avec l'actuelle plus grande capacité au monde ? Le Camp Nou ? Eh non, il s'agit du plus grand stade d'Europe, mais pas du monde.

Il s'agit du stade du Premier Mai, situé à Pyongyang, en Corée du Sud, qui dispose d'une capacité de 114 000 spectateurs.

En 2030, il sera détrôné par le Grand Stade de Casablanca, qui sera construit à l'occasion de la Coupe du Monde organisée conjointement par le Maroc, le Portugal et l'Espagne.

La Coupe du Monde 2030 dans l'histoire

Het Laatste Nieuws rapporte que c'est le cabinet américain Populous, déjà derrière la conception du nouveau stade de Tottenham, qui a raflé la mise et sera en charge du projet.

Le Grand Stade de Casablanca était l'un des arguments principaux du projet commun mené par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Il devancera de peu le Stade du Premier Mai pour pouvoir accueillir 115 000 spectateurs.