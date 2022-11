La Suisse assure l'essentiel face au Cameroun

Sans briller, la Suisse s'est imposée face à un Cameroun à deux visages (1-0).

Ce match, le premier du groupe G, démarrait sur un mode mineur. La Suisse avait la possession du ballon mais ne parvenait pas à créer du danger avec. De l'autre côté, le Cameroun proposait de belles choses, de par les mouvements et la justesse technique.

Le Cameroun bénéficiait logiquement de la première grosse opportunité de la rencontre. Lancé en profondeur, Mbeumo frappait sur Sommer. Le gardien de la Nati repoussait sur Toko Ekambi, qui loupait et mettait au-dessus (10e). La Suisse répondait timidement, avec la "classique" de Xhaka et une frappe de loin largement au-dessus (12e). Quelques minutes plus tard, Choupo-Moting se retrouvait devant Sommer, mais le porter gagnait le face-à-face (15e).

Les hommes de Rigobert Song étaient clairement les plus entreprenants mais n'étaient pas efficaces en zone de finition. Après un très bon contre, bien joué par Anguissa et Toko Ekambi, Hongla frappait et obligeait Sommer à une nouvelle parade compliquée (30e). Fai, assez bon sur cette première période, centrait vers Toko Ekambi qui voyait Widmer superbement revenir (35e). De l'autre côté, c'est Castelletto qui intervenait devant Embolo (40e). Akanji loupait un peu sa tête et ratait le cadre (45e).

Le Cameroun, qui était clairement la meilleure équipe sur le terrain, prenait un gros coup sur la tête en encaissait au retour des vestiaires. Embolo, né au Cameroun, fusillait Onana en reprenant un centre en retrait de Shaqiri (48e).

La réaction du Cameroun arrivait, avec Choupo-Moting qui se ménageait presque tout seul une opportunité et un nouveau face-à-face avec Sommer (55e). De manière un peu incompréhensible, les Lions Indomptables baissaient en intensité et perdaient le fil du match. Du pain béni pour la Suisse, qui pouvait tranquillement gérer la rencontre.

Sans idées, le Cameroun ne créait plus grand-chose. La Suisse tentait de tuer le match, avec Elvedi qui poussait Onana à une grosse parade et Embolo qui obligeait Anguissa à un sauvetage in extremis. Song tentait le tout pour le tout, en faisant monter Aboubakar à la place de Choupo-Moting et Nkoudou à la place de Toko Ekambi. Aboubakar aurat d'ailleurs pu offrir un penalty à la Suisse après une faute de main dans son rectangle. Seferovic manquait de tuer le match, mais ce n'était pas important face à un Cameroun bien trop peu confiant.

La Suisse se met déjà en belle position dans ce groupe, tandis que le Cameroun est en grande difficulté.