Les compositions Etats-Unis - Pays de Galles (Coupe du Monde)

Duel de prétendants à un ticket pour les huitièmes de finale lundi soir. La deuxième journée de cette Coupe du monde 2022 sera ponctuée par une rencontre entre le Pays de Galles et les États-Unis sur la pelouse du Stade Al Rayyan.

Après avoir participé aux deux derniers championnats d'Europe, le Pays de Galles entame, lundi soir, la deuxième Coupe du monde de son histoire, 74 ans après la première. Un rendez-vous forcément particulier pour Aaron Ramsey qui, du haut de ses 75 caps, est l'un des cadres de la sélection galloise. "On est très excité et impatient d'entamer cette aventure", confirme-t-il.

Mais le médian de l'OGC Nice mesure aussi l'importance du premier match contre les USA. "C'est très important pour nous de bien commencer ce tournoi, on sait que ce sera un match difficile, mais on espère évidemment gagner et rendre notre pays fier."