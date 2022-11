Des Bleus à réaction s'imposent contre l'Australie et débutent parfaitement la défense de leur titre

Menés, les Bleus se sont bien repris et sont leaders du groupe.

Attendue, l'équipe de Didier Deschamps l'étaient après toutes les polémiques pré-Mondial. Mais la France était surtout attendue par une équipe australienne très incisive dès le début de match. Positionnés très haut sur le terrain, les Socceroos prenaient l'initiative et bousculaient les Bleus. Notamment à la neuvième minute quand Mathew Leckie prenait le meilleur sur Benjamin Pavard et centrait vers Goodwin, laissé seul par Pavard, pour l'ouverture du score surprise mais révélatrice d'un début de match timide de la France.

Double coup dur avec la sortie sur blessure de Lucas Hernandez sur l'action du but. Si le noyau de Didier Deschamps ne comporte pas beaucoup de latéraux, il peut néanmoins compter sur Theo Hernandez, à la base de la réaction française.

Le premier quart d'heure de jeu passé, les champions du monde en titre se sont mis en route et c'est le joueur monté au jeu qui a fait la différence avec un centre magnifique pour Adrien Rabiot, trop seul suite à un corner (27e).

La machine bleue est lancée avec beaucoup plus de maîtrise, un Antoine Griezmann plus présent en zone offensive et un Kylian Mbappe égal à lui-même. Confirmation cinq minutes plus tard avec une récupération haute du joueur du PSG sur une construction manquée par les Australiens, exploitée ensuite par Adrien Rabiot pour servir Olivier Giroud sur un plateau au petit rectangle (2-1).

Dans la foulée, la France la jouait facile avec de nouvelles combinaisons sur les flancs où Ousmane Dembele et Kylian Mbappe étaient trop souvent laissés en un-contre-un. Bien en jambe, ce dernier ratait pourtant le plus facile seul face au but : sa reprise au petit rectangle passait au-dessus pour un des premiers gros ratés de ce Mondial. Avertissement toutefois avec cette tête de Jackson Irvine qui s'écrase contre le poteau dans une fin de mi-temps animée.

La seconde période repranait avec une tentative de bicyclette spectaculaire d'Olivier Giroud, sur une nouvelle offrande de Theo Hernandez, mais la reprise du joueur de l'AC Milan passait légèrement à côté. Il s'en est fallu de peu pour qu'il égale le record de 51 buts sous le maillot bleu détenu par Thierry Henry en grande pompe.

Dans une deuxième mi-temps au rythme moins élevé, la France choisissait ses moments pour attaquer. Comme à la 68e minute où, 30 secondes après une frappe d'Antoine Griezmann sauvée sur la ligne, Mbappe faisait le break d'une tête décroisée sur un bon centre d'Ousmane Dembele. Buteur, Kylian Mbappe se muait en passeur à l'issue d'une double accélération cinq minutes plus tard : son centre trouvait Giroud qui faisait 4-1 et inscrivait là son 51e but en équipe nationale, tout comme un certain Thierry Henry.



Le score aurait pu être plus lourd si le contrôle de Kylian Mbappe avait été plus précis face au gardien sur un caviar d'Antoine Griezmann dans la profondeur. Ou si Mathew Ryan n'avait pas sauvé la tête piquée d'Ibrahima Konaté sur corner d'un joil réflexe sur sa ligne à l'approche du temps additionnel.

En maîtrise, la France s'empare seule de la tête de son groupe suite au match nul entre le Danemark et la Tunisie. Seules ombres au tableau, la fébrilité du début de match mais surtout la blessure de Lucas Hernandez, qui semble assez sérieuse.