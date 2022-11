Le Brésil émerge en fin de match face à une très belle équipe suisse

Mis en difficulté, il a fallu d'un éclair de génie au Brésil pour se défaire une équipe solide de Suisse et pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le Brésil démarrait sans Neymar, blessé, la Suisse sans Shaqiri, sur le banc.

Les deux équipes s'échangeaient les phases de possession sans se montrer réellement dangereuses. Il faut dire que tant le pressing que l'intensité défensive mise était de très haut rang. Tandis que Paqueta offrait de belles prouesses techniques, Vinicius provoquait constamment. La Suisse répondait par un gros impact physique au milieu.

Il fallait attendre la demi-heure pour voir une occasion dans ce match. Raphinha centrait magnifiquement depuis la droite et trouvait Vinicius. Le joueur du Real Madrid se jetait et Sommer s'interposait bien. Raphinha testait à nouveau le gardien de la Nati de loin.

Le gardien de Gladbach sortait à nouveau un bel arrêt sur corner, tandis que de l'autre côté Alisson sortait bien devant Vargas.

Paqueta était remplacé par Rodrygo. La seconde mi-temps démarrait un peu dans la même veine que la première et les temps forts s'échangaient toujours de manière assez équilibrée. Vinicius tentait de trouver Richarlison de l'extérieur du pied mais c'était imprécis.

Le Brésil pensait enfin trouver la faille lorsque Vinicus était lancé en profondeur et ajustait Sommer. Mais le but était annulé suite à un retour de hors-jeu de la part de Richarlison. Tite faisait monter Gabriel Jesus et Antony, en plus de Buno Guimaraes.

© photonews

La pauvre Nati, héroique, s'inclinait sur un but magnifique après que Casemiro ait repris une déviation terribe de Rodryo et catapulté le ballon dans les buts d'un Sommer impuissant (83e, 1-0).

Supérieur techniquement, le Brésil avait plusieurs occasions pour tuer le match mais la défense suisse continuait à se montrer ultra-solide en défense.

La Selecao se qualifie pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde, la Suisse a encore toutes ses chances.