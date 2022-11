Casemiro, sauveur du Brésil dans "un match ennuyeux" : "La qualification, c'est fait"

Le Brésil s'est imposé très difficilement ce lundi face à la Suisse (1-0).

Le Brésil a dû attendre la 83e minute et un geste de génie de Casemiro pour venir à bout d'une très solide Suisse. Mais le principal est là pour les Auriverde, qualifiés pour les huitièmes de finale dès le deuxième match de groupe.

"On savait que ce groupe était difficile, le premier match (contre la Serbie, ndlr) était compliqué, ennuyeux. On savait aussi que ça le serait aujourd'hui. L'objectif était de se qualifier, c'était important, surtout dans ce groupe si difficile. On a bien supporté la pression, on a été patients. C'était un match ennuyeux, ils savent bien jouer le jeu, il fallait avoir le ballon pour mettre le but", a déclaré le buteur Casemiro après le match au micro de beIN Sport.

"La qualification, c'est fait", a déclaré Thiago Silva. "On est content de la performance aujourd’hui, même si on a eu beaucoup de difficultés. C’était un match serré, costaud. Mais c’est la Coupe du Monde. Ce résultat te donne plus de confiance. Le plus important, c’est la performance, le résultat. On a un collectif très fort. (Sur Neymar) C’est un joueur indispensable pour toutes les équipes où il joue. On a senti son manque aujourd’hui."