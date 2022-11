Quand Bruno Fernandes dédie son but...à Cristiano Ronaldo

De quoi balayer les rumeurs de tension entre les stars du Portugal et (anciens) coéquipiers à Manchester United.

Lundi soir, le Portugal s'est imposé de manière tout sauf évidente face à l'Uruguay. Les Portugais ont ouvert le score via Bruno Fernandes, qui a délivré un centre parfait vers Cristiano Ronaldo. L'attaquant a tenté de recouper le ballon mais ne l'a pas touché, puis est parti célébrer, pensait qu'il avait lui-même marqué. Fernandes a ensuite confirmé la victoire des Lusitaniens d'un penalty tiré comme à son habitude.

Cristiano Ronaldo a été critiqué sur les réseaux sociaux sur le match, accusé de s'approprier un but qui n'était pas le sien. Ce n'est que le cadet des soucis de Fernandes, qui a rendu hommage à son capitaine en après-match.

"J'ai fêté ce but comme s'il était l'œuvre de Cristiano, je pensais vraiment que ça lui appartenait. Ma célébration avec ma croix était pour lui. C'est un attaquant et, comme André Silva, les buts ont plus de sens pour des joueurs comme lui, mais l'objectif est atteint, celui aller en huitièmes de finale. C'est grâce à notre groupe et à notre staff. C'est le dévouement qui nous permet d'avoir des résultats comme celui-là."