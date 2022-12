Qualification historique en demi-finale du Maroc qui sort le Portugal de Cristiano Ronaldo

Une erreur portugaise, un but marocain et une défense solide de la part des Lions de l'Atlas qui écrivent l'histoire de l'Afrique en Coupe du monde.

Troisième choc de ces quarts de finale de la Coupe du monde ce samedi après-midi avec la rencontre entre le Maroc et le Portugal. Les Lions de l'Atlas sont la véritable surprise de cette phase finale avec comme objectif : écrire l'histoire en se qualifiant pour les demi-finales.

C'est finalement le Maroc qui a écrit l'histoire en se qualifiant valeureusement pour la demi-finale.

Les Portugais se montraient les plus dominants durant la première demi-heure de jeu avec un bloc marocain très bas. De multiples occasions de chaque côté mais les plus dangereuses restent portugaises.

Cependant, c'est en fin de première mi-temps que la rencontre allait basculer en tout cas une première fois avec le but marocain suite à une erreur de Diogo Costa. Le gardien de la Seleçao est très mal sorti sur un centre et s'est complètement troué sur la tête d'En Nesyri.

Bruno Fernandes allait tenter d'avoir un penalty à quelques secondes de la fin de la première période mais l'arbitre estimait qu'il n'y avait rien. Les deux équipes prenaient la direction des vestiaires avec une belle surprise au niveau du score.

La deuxième mi-temps aura été à sens unique vu la domination portugais mais dominer n'est pas gagné comme on l'entend souvent dire.

Malgré les multiples assauts portugais, le Maroc a tenu bon avec quelques occasions mais c'est surtout la défense qui aura été en béton durant les 45 minutes de cette seconde période.

Au bout du compte, Cristiano Ronaldo et compagnie repartent en avion direction Lisbonne et les Marocains écrivent l'histoire et affronteront le gagnant du duel Angleterre - France.