Walid Regragui savoure : "J'ai dit à mes joueurs qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique"

Huit matchs après son arrivée sur le banc du Maroc, le technicien âgé de 47 ans a réussi l'exploit d'emmener les Lions de l'Atlas en demi-finale de Coupe du monde grâce à la victoire glanée face au Portugal (1-0) ce samedi.

Après la victoire du Maroc contre le Portugal et donc la qualification des Lions de l'Atlas pour les demi-finales de la Coupe du monde, Walid Regragui a savouré comme il se doit cette première historique pour une nation africaine.

"On est tombés sur une très grande équipe, encore une fois. Ils ont beaucoup de talent, mais nous on tire au maximum, on se bat. On a réussi à créer un groupe avec cet état d’esprit : tout le monde se bat, même ceux qui entrent en jeu. On est heureux, et le public nous suit. Avant le match, j’ai dit à mes joueurs qu’il fallait écrire l’histoire pour l’Afrique. C’est chose faite et je suis très heureux. L’Afrique revient sur le devant de la scène", a savouré le sélectionneur marocain au micro de BeIN Sports.