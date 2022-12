La France se fait peur mais écarte l'Angleterre et s'offre une demi-finale contre le Maroc !

Les Bleus peuvent remercier Harry Kane qui a raté un penalty pour égaliser.

Ce match entre nos voisins français et les Three Lions s'annonçait serré. Les premières minutes confirmaient la volonté des deux équipes d'apporter de la rigueur dans leur positionnement défensif et à ne rien offrir aux individualités adverses. Kylian Mbappé était ainsi particulièrement surveillé, par Kyle Walker, souvent aidé par une double, voire triple couverture. De quoi laisser des espaces pour les autres offensifs tricolores.

La première occasion du match venait ainsi d'un centre d'Ousmane Dembelé qui trouvait la tête d'Olivier Giroud, captée sans soucis par Jordan Pickford (11e). Kylian Mbappé se sortait de la tenaille en percutant dans l'axe avant d'ouvrir à nouveau sur le côté droit, l'Angleterre le surveillait comme le lait sur le feu sur la suite de l'action mais était en retard au marquage sur Aurélien Tchouaméni qui en profitait pour frapper des 20 mètres et ouvrir le score (17e).

Pas fautif sur l'action, Jordan Pickford était malgré tout un peu discuté pour ne pas avoir su détourner l'envoi. Au contraire d'Hugo Lloris, alerte pour refroidir la réaction anglaise, d'abord sur un coup franc faiblard de Bukayo Saka (21e) puis très prompt pour sortir sur Harry Kane, isolé sur le côté droit du rectangle. Le gardien pouvait ensuite compter sur sa défense pour dégager le deuxième ballon centré devant le but (24e).

Les Three Lions continuaient de pousser et pensaient obtenir un penalty sur une récupération d'Harry Kane sur Dayot Upamecano le long de la ligne de but. Mais la vidéo assistance confirmait que la faute du joueur du Bayern Munich était en dehors de la surface (25e). La France laissait passer l'orage et regagnait les vestiaires avec son avance d'un but.

L'Angleterre reprenait fort avec une frappe surpuissante de Jude Bellingham qui filait sous la barre mais Hugo Lloris se montrait à nouveau décisif en déviant le ballon d'une main ferme (47e). L'Angleterre se voyait finalement récompensée sous la forme d'un penalty obtenu par Bukayo Saka suite une faute d'Aurélien Tchouameni qui tentait de l'empêcher de rentrer dans le rectangle. Harry Kane ne se faisait pas prier pour égaliser en prenant Hugo Lloris à contre-pied (54e). Son 53e but pour l'Angleterre, ce qui en fait le meilleur buteur de l'histoire à égalité avec Wayne Rooney.

Un but qui avait le don de débrider la recontre. Juste après le but, Olivier Giroud déviait pour Adrien rabiot qui s'infiltrait et menacait Jordan Pickford qui parvenait tout de même à écarte le danger (55e). Dans l'autre camp, les frappes de Bukayo Saka (60e) et d'Harry Kane (63e) obligeaient Hugo Lloris à se coucher.

Dans une période d'incertitude, la partie était proche de basculer quand Harry Maguire s'isolait sur un coup franc de Jordan Henderson : son coup de tête effleurait le poteau gauche du but français (71e). La France était en difficulté et s'en remettait ensuite à un geste exemplaire de Theo Hernandez sur un centre que Bukayo Saka pensait pouvoir exploiter(75e).

Pourtant, c'est la France qui repassait bel et bien devant. Après avoir vu sa tête repoussée d'un arrêt réflexe de Jordan Pickford, Olivier Giroud passait devant Harry Maguire sur une merveille de centre d'Antoine Griezmann pour faire 1-2 (78e).

Les Bleus n'étaient toutefois pas à l'abri. Dans la foulée du but, Theo Hernandez mettait ses coéquipiers dans le pétrin avec un coup d'épaule complètement exagéré sur Mason Mount. Le VAR ne passait pas à côté et invitait l'arbitre à consulter les images. Sans surprise, il désiganit le point de penalty. Sauf que cette fois, Harry Kane se loupait complètement et envoyait son envoi dans les tribunes (85e).

Les hommes de Deschamps se faisaient une dernière frayeur en fin de match en concédant un coup franc très dangereux mais la frappe de Marcus Rashford passait juste au-dessus du but ! Qualification de la France au bout de l'effort pour les demi-finales où ils retrouveront la sensation marocaine.