Date: 01/07/2026 22:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: 1/16 Finales

LIVE : le Sénégal touche le poteau !

C'est le jour J : la Coupe du Monde des Diables Rouges "commence" vraiment maintenant. La Belgique défie le Sénégal en 16e de finale.

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Classement Live
Temps   22' 10" 
Florent Malice depuis Seattle
21
 Bon ballon de Niakhate de l'extérieur pour tenter d'aller chercher N'diaye, Tielemans commet la faute
20
 Contre intéressant emmené par Jeremy Doku... et De Bruyne rate totalement sa passe !
19
 Corner pour le Sénégal...
18
 Contre belge... et frappe de KDB qui lui aurait valu une belle note si c'était un match des Seattle Seahawks
17
 Ceeentre venu de la droite, Theate intervient ! Frappe de seconde ligne de Gana Gueye dans les bras de Courtois
16
 Relance catastrophique de Brandon Mechele, Sadio Mané galope vers le but mais Mechele anticipe bien sa course ! Il se rattrape... Theate dégage
15
 Le flanc droit des Diables prend l'eau !
14
 Ca a heurté le poteau ! Enorme alerte pour les Belges !
13
 OOOOH QUELLE ENORME OCCASION SENEGALAISE !!! Superbe centre venu de la gauche, Courtois dévie le ballon du bout des gants et Sarr la met presque au fond !!!
11
 Ceeentre de N'diaye... Mechele se couche pour sauver une situation dangereuse
11
 Centre de KDB ! Trossard reprend mais ne peut pas diriger sa tête vers le but... faute offensive ensuite et le Sénégal est au ballon
9
 Perte de balle de Niakhate, ça profite à De Ketelaere qui attend trop ! Jakobs revient bien et ça se termine en frappe de Trossard captée par le gardien
8
 Magnifique intervention de Mechele sur une passe sénégalaise vers Sarr
7
 Pathé Ciss dégage le ballon... ça retourne jusqu'à Courtois
6
 Superbe ballon de CDK vers Trossard dont le centre en retrait est dégagé
5
 Beaux dribbles signés N'diaye ! Mais sa passe ne trouve pas Sarr
4
 Le premier dribble de Doku côté droit est repris par la défense sénégalaise
2
 Premier long ballon vers Mané, Castagne est battu à la course, Mechele intervient de la tête
1
 C'est parti !
1
 Belgique - Sénégal: 0-0
21:56
 Les hymnes ont retenti ! C'est parti !
21:48
 Bienvenue au Lumen Field !
L'ambiance monte à une dizaine de minutes du coup d'envoi !


Belgique (Belgique - Sénégal)
Belgique: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Youri Tielemans - Hans Vanaken - Jérémy Doku - Kevin De Bruyne - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere
Banc: Zeno Debast - Axel Witsel - Romelu Lukaku - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Nathan Ngoy - Matias Fernandez Pardo

Sénégal (Belgique - Sénégal)
Sénégal: Mory Diaw - Krepin Diatta - Moussa Niakhate - Ismail Jakobs - Pape Alassane Gueye - Habib Diarra - Pathé Ciss - Idrissa Gana Gueye - Iliman Ndiaye - Ismaïla Sarr - Sadio Mané
Banc: Bara Sapoko Ndiaye - El Hadji Malick Diouf - Ibrahim Mbaye - Yehvann Diouf - Mamadou Sarr - Kalidou Koulibaly - Abdoulaye Seck - Assane Diao - Lamine Camara - Bamba Dieng - Nicolas Jackson - Cherif Ndiaye - Edouard Mendy - Pape Sarr - Antoine Mendy




Belgique Belgique
Courtois Thibaut 7.06  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Castagne Timothy 6.74  
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Mechele Brandon 6.24  
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
Plus de stats
Theate Arthur 6.54  
  • Précision des passes: 15/15 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
De Cuyper Maxim 6.58  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Tielemans Youri 6.57  
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Vanaken Hans 6.75  
  • Précision des passes: 13/13 (100%)
Plus de stats
Doku Jérémy 6.49  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 6.12  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Trossard Leandro 6.86  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 6.29  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Debast Zeno  
Witsel Axel  
Lukaku Romelu  
Lammens Senne  
Penders Mike  
Lukebakio Dodi  
Meunier Thomas  
De Winter Koni  
Seys Joaquin  
Moreira Diego  
Saelemaekers Alexis  
Raskin Nicolas  
Onana Amadou  
Ngoy Nathan  
Fernandez Pardo Matias  
 

Sénégal Sénégal
Diaw Mory 6.96  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Diatta Krepin 6.07  
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Niakhate Moussa 6.84  
  • Précision des passes: 28/31 (90.3%)
Plus de stats
Jakobs Ismail 6.53  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
Plus de stats
Gueye Pape Alassane 6.47  
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Diarra Habib 6.57  
  • Précision des passes: 11/11 (100%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ciss Pathé 6.81  
  • Précision des passes: 29/34 (85.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Gueye Idrissa Gana 6.65  
  • Précision des passes: 18/18 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Ndiaye Iliman 6.57  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Sarr Ismaïla 6.39  
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Mané Sadio 6.68  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Sapoko Ndiaye Bara  
Diouf El Hadji Malick  
Mbaye Ibrahim  
Diouf Yehvann  
Sarr Mamadou  
Koulibaly Kalidou  
Seck Abdoulaye  
Diao Assane  
Camara Lamine  
Dieng Bamba  
Jackson Nicolas  
Ndiaye Cherif  
Mendy Edouard  
Sarr Pape  
Mendy Antoine  

présentation (du match)

Voici le onze de départ attendu des Diables Rouges face au Sénégal
Florent Malice
depuis Seattle
| Commentaire
Voici le onze de départ attendu des Diables Rouges face au Sénégal
Photo: © photonews

Les Diables Rouges jouent ce soir - 13h, heure de Seattle - contre l’un des adversaires les plus physiques et les plus rapides du tournoi. Il faudra donc que tout le monde évolue à son meilleur niveau pour atteindre les huitièmes de finale. Mais avec quel onze ?

Le sélectionneur a déjà fait savoir qu’il est tout aussi important de savoir qui termine le match que qui le commence. Garcia a utilisé ses cinq remplacements lors des trois rencontres de groupe. "Romelu a été important dans la première et dans la troisième, tout comme Saelemaekers", a ainsi déclaré Garcia.

On ne s’attend donc pas à beaucoup de changements dans le onze de base des Diables Rouges. Nathan Ngoy est de retour, mais Arthur Theate a été bon contre la Nouvelle-Zélande. Nous le maintiendrions donc, surtout si l'on prend en compte les déclarations de Garcia. Brandon Mechele est devenu une certitude.

Hans Vanaken toujours dans le onze ? 

Sur les côtés, les pistons Castagne et De Cuyper sont eux aussi assurés de leur place. La seule interrogation de ces derniers jours concerne une place de titulaire pour Hans Vanaken ou Amadou Onana. Ce dernier apporterait davantage de taille et de puissance, mais Vanaken offre plus de qualité technique et a une connexion naturelle avec De Bruyne. Là non plus, pas de raison de modifier.

Si Rudi Garcia se laisse tenter par l’idée d’aligner Onana et que cela tourne mal, il se fera de toute façon critiquer par tout le monde. Le capitaine Tielemans aura, lui, le rôle de milieu défensif pour contenir les robustes Sénégalais... à charge pour le sélectionneur de réagir si c'est compliqué pour lui.

Lukaku reste supersub

Devant, c’est clair aussi: Doku, Trossard et De Ketelaere. Romelu Lukaku entrera en fin de match, une fois que CDK aura déjà entamé les défenseurs. "Romelu n’est pas à 100%, mais après que Charles aura joué une heure contre eux, les défenseurs ne seront plus qu’à 70%. Et là, Romelu peut faire la différence", a expliqué Garcia à ce sujet.

Il ne devrait donc pas y avoir trop de doutes autour du onze de base:

Courtois; Castagne-Mechele-Theate-De Cuyper; Tielemans-Vanaken-De Bruyne; Trossard-De Ketelaere-Doku

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Coupe du Monde

 1/16 Finales
Afrique du Sud Afrique du Sud 0-1 Canada Canada
Brésil Brésil 2-1 Japon Japon
Allemagne Allemagne 1-1P Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 1-1P Maroc Maroc
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-2 Norvège Norvège
France France 3-0 Suède Suède
Mexique Mexique 2-0 Equateur Equateur
Angleterre Angleterre 2-1 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Belgique Belgique 0-0 Sénégal Sénégal
Etats-Unis Etats-Unis 02/07 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Espagne Espagne 02/07 Autriche Autriche
Portugal Portugal 03/07 Croatie Croatie
Suisse Suisse 03/07 Algérie Algérie
Australie Australie 03/07 Egypte Egypte
Argentine Argentine 04/07 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Colombie Colombie 04/07 Ghana Ghana
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