Mauvaise nouvelle pour le Sénégal à quelques heures du match contre les Diables Rouges

Nouveau coup dur pour le Sénégal avant d'affronter les Diables rouges. Édouard Mendy est forfait et laissera une nouvelle fois sa place à Mory Diaw.

Le sélectionneur Rudi Garcia aborde le seizième de finale de ce mercredi soir avec un groupe presque au complet. Seul Zeno Debast manque de rythme, lui qui vient à peine de retoucher le ballon avec le reste du groupe. Le reste de l'effectif est opérationnel pour ce choc face aux Lions.

Mory Diaw sera dans les cages

Pour contrer les Diables Rouges, le Sénégal fera de nouveau confiance à Mory Diaw dans les cages. Le portier du Havre aura la tâche de préserver sa cage comme il l'avait si bien fait lors du dernier match contre l'Irak (clean sheet de sa part). Pas de quoi paniquer pour Pape Thiaw, qui a rappelé qu'il avait 25 joueurs disponibles dans son effectif. "Nous n'aurons pas Edouard Mendy. J'ai donc 25 joueurs disponibles. Nous verrons demain qui sera titulaire. Mory a réalisé un excellent match avec un clean sheet."

Mendy est forfait contre la Belgique

Ce choc décisif se jouera sans Édouard Mendy. Le gardien titulaire s'est blessé au genou gauche contre la Norvège, un coup dur qui l'écarte de la feuille de match. Après avoir manqué le duel contre l'Irak, le portier a dû quitter temporairement le rassemblement pour faire examiner sa blessure en Arabie saoudite, dans son club d'Al-Ahli.

Un cadre de l'équipe sur la touche

C'est forcément une grosse perte pour l'équipe. Avec ses 59 sélections, Mendy est un cadre du vestiaire. C'est le gardien qui a gagné la Ligue des champions en 2021 avec Chelsea face à Manchester City et la CAN en 2022. Kevin De Bruyne était sorti sur blessure lors de cette finale.

Les Diables Rouges devraient être plus frais...

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Les Sénégalais ont dû parcourir près de 4 000 kilomètres pour rejoindre la ville de Seattle. Les Diables n'ont pas eu à subir ce long voyage.