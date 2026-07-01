Voici ce que Rudi Garcia a changé avant la Nouvelle-Zélande... et c'est une mauvaise nouvelle pour Ngoy

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Voici ce que Rudi Garcia a changé avant la Nouvelle-Zélande... et c'est une mauvaise nouvelle pour Ngoy

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Entre Belgique-Iran et Nouvelle-Zélande - Belgique, Rudi Garcia a fait quelques ajustements. Parmi ceux-ci, une approche bien plus "solide" en défense, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Nathan Ngoy qui fait son retour.

Rudi Garcia a évoqué ce retour de Nathan Ngoy de suspension, et a même pris partiellement la... défense de son défenseur, exclu pour une faute en tant que dernier homme face à l'Iran. "C'est une bonne chose qu'il soit de retour. Il va très bien. Je trouvais qu'il avait fait un très bon match contre l'Egypte et c'était encore le cas face à l'Iran", estime le sélectionneur.

"Et surtout, ce n'est pas non plus à 100% sa faute. Il faut parfois jouer un peu plus vite vers notre gardien". Des propos qui font écho à ceux de Thibaut Courtois, et mettent donc en partie la faute sur Hans Vanaken.

Cependant, Garcia va aussi souligner ce qui fait un peu défaut à Nathan Ngoy. "Entre le match contre l'Iran et la Nouvelle-Zélande, j'ai mis l'accent sur la grinta et l'agressivité. Il faut parfois savoir taper le ballon en tribunes et ne pas toujours vouloir relancer proprement ou faire une belle sortie défensive", souligne le Français. "C'est une chose que Nathan, avec sa qualité technique, doit encore apprendre un peu".

La même agressivité face au Sénégal ? 

Face à la Nouvelle-Zélande, c'est donc le principal changement qu'a voulu amener Rudi Garcia. "Les Néo-Zélandais sont des golgoths. Mais on savait qu'en mettant Chris Wood hors de son match, c'était fini. Et il n'a pas touché une balle. Mechele et Theate en ont fait du petit bois", sourit le sélectionneur avec un trait d'humour. 

On l'a compris : Rudi Garcia apprécie donc les défenseurs "à l'ancienne", comme Brandon Mechele : "C'est en ce sens qu'un joueur comme lui est intéressant. Il est présent, il met des coups de caboche, il met de l'intensité. C'est un vrai défenseur à l'ancienne et on en a besoin", affirme-t-il. "On ne peut pas jouer qu'avec de beaux défenseurs qui relancent. Nous avons beaucoup insisté sur la grinta car c'est ce qui fait la différence dans une Coupe du Monde". 

Lire aussi… Il ne l'aime toujours pas : Stéphane Pauwels "taille" encore Romelu Lukaku

Essayons donc de lire entre les lignes : Arthur Theate, face à la Nouvelle-Zélande, a parfaitement joué cette partition. Lui qui a de belles qualités techniques (en tant que back de formation) a su remiser la finesse au placard et balancé quelques ballons vers la tribune ("aux USA, c'est difficile de les taper hors du stade", a d'ailleurs plaisanté Garcia). Nathan Ngoy, de l'aveu même du sélectionneur, a des progrès à faire sur ce plan. Cela signifie-t-il que même de retour de suspension, le joueur du LOSC restera sur le banc ? Pas impossible...

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