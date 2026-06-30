"Je mettrais Lukaku sur le banc" : Tom Saintfiet a une idée bien précise pour battre le Sénégal

Le Sénégal attend les Diables Rouges. Pour le sélectionneur belge du Mali, Tom Saintfiet, la Belgique aura fort à faire face à une équipe qu'il considère comme l'un des pires tirages possibles.

Les Diables Rouges connaissent leur prochain obstacle. Ce mercredi à 22 heures (heure belge), ils retrouveront le Sénégal à Seattle pour une place en huitièmes de finale de Coupe du monde. Sur le papier, les deux équipes sont très proches. Mais un détail pourrait jouer en faveur de la Belgique.

Un avantage par rapport au Sénégal

Contrairement aux Lions de la Teranga, les hommes de Rudi Garcia n'auront pas à traverser une partie du continent. Le Sénégal devra parcourir près de 4.000 kilomètres depuis son camp de base pour rejoindre Seattle. Un long déplacement qui demande du temps, de l'organisation et de l'énergie, alors que les Diables Rouges pourront préparer cette rencontre dans des conditions plus confortables.

Interrogé par la DH, l'ancien sélectionneur du Mali, le Belge Tom Saintfiet, s'attend malgré tout à un énorme défi pour la Belgique. "Le Sénégal a de grandes qualités offensives avec Mané, Jackson, Gueye ou Mbaye, mais il ne faut pas perdre de vue que c’est une équipe qui a aussi du potentiel offensif dans ses autres lignes. Le milieu de terrain peut être dominant et ce sera un vrai défi, pour la Belgique, de le contenir. Je mettrais un milieu Onana-Tielemans-De Bruyne, même si je ne trouve pas Tielemans impressionnant pendant cette Coupe du monde".

Attention aux joueurs de couloir du Sénégal

Le Sénégal passe beaucoup par les couloirs. "Les latéraux sénégalais aiment jouer assez haut, aussi, pour mettre la pression. Un autre élément qui pourrait être déterminant, c'est la profondeur de banc du Sénégal. La majorité des joueurs évoluent dans les cinq grands championnats européens. La Belgique a moins d'options en sortie de banc que le Sénégal, à mon sens, pour opérer des changements et garder la même homogénéité. Or, avec une possible prolongation, le banc pourrait provoquer la différence."

Lukaku sur le banc ?

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Pour Saintfiet, la Belgique a une arme capable de faire mal au Sénégal. "Selon cette logique, je mettrais Lukaku sur le banc. Le Sénégal est une équipe qui aime dicter le jeu et cela peut être un avantage pour la Belgique. En utilisant la transition offensive, sa meilleure arme, l’équipe belge pourra mettre les Sénégalais en difficulté. À ce titre, j’alignerais Fernandez-Pardo, pour aller chercher cette profondeur, avec des joueurs comme Doku et Lukebakio. Le Sénégal est le pire adversaire possible, c'est du 50-50, mais je n'oublie pas qu'ils ont encaissé six buts en poule."