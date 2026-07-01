Les Diables Rouges jouent ce soir - 13h, heure de Seattle - contre l’un des adversaires les plus physiques et les plus rapides du tournoi. Il faudra donc que tout le monde évolue à son meilleur niveau pour atteindre les huitièmes de finale. Mais avec quel onze ?

Le sélectionneur a déjà fait savoir qu’il est tout aussi important de savoir qui termine le match que qui le commence. Garcia a utilisé ses cinq remplacements lors des trois rencontres de groupe. "Romelu a été important dans la première et dans la troisième, tout comme Saelemaekers", a ainsi déclaré Garcia.

On ne s’attend donc pas à beaucoup de changements dans le onze de base des Diables Rouges. Nathan Ngoy est de retour, mais Arthur Theate a été bon contre la Nouvelle-Zélande. Nous le maintiendrions donc, surtout si l'on prend en compte les déclarations de Garcia. Brandon Mechele est devenu une certitude.

Hans Vanaken toujours dans le onze ?

Sur les côtés, les pistons Castagne et De Cuyper sont eux aussi assurés de leur place. La seule interrogation de ces derniers jours concerne une place de titulaire pour Hans Vanaken ou Amadou Onana. Ce dernier apporterait davantage de taille et de puissance, mais Vanaken offre plus de qualité technique et a une connexion naturelle avec De Bruyne. Là non plus, pas de raison de modifier.

Si Rudi Garcia se laisse tenter par l’idée d’aligner Onana et que cela tourne mal, il se fera de toute façon critiquer par tout le monde. Le capitaine Tielemans aura, lui, le rôle de milieu défensif pour contenir les robustes Sénégalais... à charge pour le sélectionneur de réagir si c'est compliqué pour lui.

Lukaku reste supersub

Devant, c’est clair aussi: Doku, Trossard et De Ketelaere. Romelu Lukaku entrera en fin de match, une fois que CDK aura déjà entamé les défenseurs. "Romelu n’est pas à 100%, mais après que Charles aura joué une heure contre eux, les défenseurs ne seront plus qu’à 70%. Et là, Romelu peut faire la différence", a expliqué Garcia à ce sujet.

Il ne devrait donc pas y avoir trop de doutes autour du onze de base:

Courtois; Castagne-Mechele-Theate-De Cuyper; Tielemans-Vanaken-De Bruyne; Trossard-De Ketelaere-Doku