0-1
|Date:
|15/06/2026 21:00
|Compétition:
|Coupe du Monde
|journée:
|Journée 1
|Stade:
|Lumen Field
LIVE : La Belgique est menée à la mi-temps (0-1)
Ce lundi, c'est le jour J : la Belgique affronte l'Egypte et lance sa Coupe du Monde 2026. Un match crucial.
Mi-temps
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+5
|
... et cette fois, même Thibaut Courtois se loupe sur une sortie ! Heureusement sans conséquences, mais c'est la mi-temps
|
45+4
|
Et encore un corner sur une frappe de seconde ligne de Mohamed Hany...
|
45+3
|
MAIS NGOY ??? Une remise catastrophique de la tête sans que Courtois suive, Marmoush en profite presque et frappe sur le portier du Real, corner !
|
45+1
|
DOKU !! Il est à la tombée d'un ballon au point de penalty et reprend au-dessus...
|
45+1
|
Encore une perte de balle de Meunier... ça repart cependant, avec un De Bruyne seul à se démener dans l'entrejeu
|
43
|
Doku est stoppé, sans la moindre faute, par un Ashour homme du match pour le moment
|
43
|
(et de quelques autres)
|
42
|
Passe latérale manquée entre Meunier et Tielemans... quel match catastrophique de la part de ces deux-là
|
41
|
Beau ballon de De Bruyne vers Trossard de l'extérieur... mais Ibrahim défend magnifiquement
|
39
|
Et encore une remise intelligente de KDB mais Trossard reprend trop mollement
|
38
|
TROSSARD !! Doku le sert idéalement dans le rectangle et il croque sa reprise... la Belgique pousse !
|
34
|
Carte jaune pour Ahmed Fatouh
|
34
|
Contre emmené par Doku qui se fait découper ! L'Egyptien est averti
|
33
|
COURTOIS ! Il sauve les Diables du break égyptien sur une frappe de Mostafa Zico !
|
31
|
De Bruyne tente d'aller chercher Tielemans ou Meunier dans le rectangle mais le ballon passe au-dessus de tout le monde !
|
30
|
Passe ratée de Tielemans, Ashour en profite et part en contre mais le capitaine des Diables se rattrape bien
|
28
|
De Bruyne est au second ballon et frappe sur le portier égyptien... mais il y avait faute de Meunier auparavant quoi qu'il en soit
|
27
|
Très bien défendu du buteur, Ashour, sur un ballon de De Bruyne vers Meunier
|
27
|
Centre contré de Castagne qui avait été bien trouvé par Tielemans
|
26
|
C'est reparti !
|
23
|
C'est le "cooling break"
|
20
|
Une superbe frappe enroulée de Emam Ashour, laissé trop seul à l'entrée du rectangle par Meunier
|
20
|
Eeeeet le goaaaaaaaaaaaaaaaaaal de l'Egypte...
|
19
|
But de Emam Ashour (Mohamed Salah Ghaly)
|
19
|
Phase de possession belge avec KDB et Tielemans aux manettes... la tentative de passe en profondeur de KDB ne trouve pas De Ketelaere
|
16
|
Oooh la vilaine faute de Mohamed Hany sur Jeremy Doku qui était lancé par KDB...
|
14
|
Castagne se sacrifie et prend la jaune après une perte de balle d'Amadou Onana, peu attentif
|
14
|
Carte jaune pour Timothy Castagne
|
13
|
Carte jaune pour Marwan Attia
|
13
|
Superbe sortie de défense de Nathan Ngoy, qui force la faute et le carton jaune de Marwan Attia
|
12
|
De Ketelaere avait pris le meilleur sur Yasser Ibrahim... qui revient bien ! Le manque d'explosivité de CDK se ressent sur ce genre de phase où un Fernandez-Pardo ferait du bien
|
11
|
Bonne intervention défensive de Meunier qui permet à Doku de partir en contre... mais Hany effectue un superbe retour
|
10
|
Superbe talonnade de De Ketelaere pour Trossard... qui gère mal la situation et n'obtient pas de corner
|
9
|
Bon pressing de Doku sur son côté... puis très bien défendu de Mechele sur le contre égyptien
|
7
|
DE BRUYNE !! Il prend sa chance de l'entrée du rectangle, ça passe juste à côté ! Premières phases construites des Diables !
|
6
|
Belle intervention de Castagne côté gauche désormais !
|
4
|
Début de match rythmé, Onana et Ngoy doivent intervenir devant un Ashour fort remuant
|
2
|
Très bonne intervention de Brandon Mechele devant un ailier égyptien parti côté droit
|
1
|
C'est PARTI !
|
1
|
Belgique - Egypte: 0-0
|
20:57
|
Les hymnes ont retenti : c'est presque parti pour ce premier match de la Coupe du Monde 2026 !
|
20:23
|
Bienvenue à Seattle pour ce match entre la Belgique et l'Egypte !
|
Banc: Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Axel Witsel - Romelu Lukaku - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Matias Fernandez Pardo
Banc: Tarek Alaa - Ibrahim Adel - Mahmoud Saber - Hamza Abdelkarim - Mohamed Alaa - Hossam Abdelmaguid - Mohamed Al Shenawi - Rami Hisham Abdel Aziz Rabia - Mohamed Abdel Monem - Trezeguet - Haissem Hassan - Karim Hafez Ramadan - Al Mahdi Soliman - Nabil Emad - Ahmed Sayed
|
|
19:27
|
|
|
|
|
|
|
16:30
|
|
Belgique
|Courtois Thibaut
| 6.96
Thibaut Courtois @ Belgique - Egypte6.96
|
|Meunier Thomas
| 6.24
Thomas Meunier @ Belgique - Egypte6.24
|
|Mechele Brandon
| 6.75
Brandon Mechele @ Belgique - Egypte6.75
|
|Ngoy Nathan
| 6.79
Nathan Ngoy @ Belgique - Egypte6.79
|
|Castagne Timothy
| 6.26
Timothy Castagne @ Belgique - Egypte6.26
|
|Tielemans Youri
| 6.32
Youri Tielemans @ Belgique - Egypte6.32
|
|Onana Amadou
| 6.57
Amadou Onana @ Belgique - Egypte6.57
|
|Trossard Leandro
| 6.72
Leandro Trossard @ Belgique - Egypte6.72
|
|De Bruyne Kevin
| 6.02
Kevin De Bruyne @ Belgique - Egypte6.02
|
|Doku Jérémy
| 6.17
Jérémy Doku @ Belgique - Egypte6.17
|
|De Ketelaere Charles
| 6.61
Charles De Ketelaere @ Belgique - Egypte6.61
|
|Banc
|Theate Arthur
|
|De Cuyper Maxim
|
|Witsel Axel
|
|Lukaku Romelu
|
|Lammens Senne
|
|Penders Mike
|
|Lukebakio Dodi
|
|De Winter Koni
|
|Seys Joaquin
|
|Moreira Diego
|
|Vanaken Hans
|
|Saelemaekers Alexis
|
|Raskin Nicolas
|
|Fernandez Pardo Matias
|
|
Egypte
|Shobeir Mostafa
| 6.67
Mostafa Shobeir @ Belgique - Egypte6.67
|
|Ahmed Fatouh
| 6.44
Ahmed Fatouh @ Belgique - Egypte6.44
|
|Hany Mohamed
| 6.84
Mohamed Hany @ Belgique - Egypte6.84
|
|Ibrahim Yasser
| 6.98
Yasser Ibrahim @ Belgique - Egypte6.98
|
|Attia Marwan
| 6.25
Marwan Attia @ Belgique - Egypte6.25
|
|Lasheen Mohanad Mostafa
| 6.77
Mohanad Mostafa Lasheen @ Belgique - Egypte6.77
|
|Fathi Hamdi
| 7.21
Hamdi Fathi @ Belgique - Egypte7.21
|
|Zico Mostafa
| 6.62
Mostafa Zico @ Belgique - Egypte6.62
|
|Ashour Emam ⚽
| 7.91
Emam Ashour @ Belgique - Egypte7.91
|
|Ghaly Mohamed Salah A
| 6.97
Mohamed Salah Ghaly @ Belgique - Egypte6.97
|
|Marmoush Omar
| 7.06
Omar Marmoush @ Belgique - Egypte7.06
|
|Banc
|Alaa Tarek
|
|Ibrahim Adel
|
|Mahmoud Saber
|
|Abdelkarim Hamza
|
|Alaa Mohamed
|
|Abdelmaguid Hossam
|
|Al Shenawi Mohamed
|
|Rabia Rami Hisham Abdel Aziz
|
|Abdel Monem Mohamed
|
|Trezeguet
|
|Hassan Haissem
|
|Hafez Ramadan Karim
|
|Soliman Al Mahdi
|
|Emad Nabil
|
|Sayed Ahmed
|