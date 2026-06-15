Date: 15/06/2026 21:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Journée 1
Stade: Lumen Field

LIVE : La Belgique est menée à la mi-temps (0-1)

Ce lundi, c'est le jour J : la Belgique affronte l'Egypte et lance sa Coupe du Monde 2026. Un match crucial.

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Classement Live
Temps   Mi-temps 


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+5
 ... et cette fois, même Thibaut Courtois se loupe sur une sortie ! Heureusement sans conséquences, mais c'est la mi-temps
45+4
 Et encore un corner sur une frappe de seconde ligne de Mohamed Hany...
45+3
 MAIS NGOY ??? Une remise catastrophique de la tête sans que Courtois suive, Marmoush en profite presque et frappe sur le portier du Real, corner !
45+1
 DOKU !! Il est à la tombée d'un ballon au point de penalty et reprend au-dessus...
45+1
 Encore une perte de balle de Meunier... ça repart cependant, avec un De Bruyne seul à se démener dans l'entrejeu
43
 Doku est stoppé, sans la moindre faute, par un Ashour homme du match pour le moment
43
 (et de quelques autres)
42
 Passe latérale manquée entre Meunier et Tielemans... quel match catastrophique de la part de ces deux-là
41
 Beau ballon de De Bruyne vers Trossard de l'extérieur... mais Ibrahim défend magnifiquement
39
 Et encore une remise intelligente de KDB mais Trossard reprend trop mollement
38
 TROSSARD !! Doku le sert idéalement dans le rectangle et il croque sa reprise... la Belgique pousse !
34
  Carte jaune pour Ahmed Fatouh
34
 Contre emmené par Doku qui se fait découper ! L'Egyptien est averti
33
 COURTOIS ! Il sauve les Diables du break égyptien sur une frappe de Mostafa Zico !
31
 De Bruyne tente d'aller chercher Tielemans ou Meunier dans le rectangle mais le ballon passe au-dessus de tout le monde !
30
 Passe ratée de Tielemans, Ashour en profite et part en contre mais le capitaine des Diables se rattrape bien
28
 De Bruyne est au second ballon et frappe sur le portier égyptien... mais il y avait faute de Meunier auparavant quoi qu'il en soit
27
 Très bien défendu du buteur, Ashour, sur un ballon de De Bruyne vers Meunier
27
 Centre contré de Castagne qui avait été bien trouvé par Tielemans
26
 C'est reparti !
23
 C'est le "cooling break"
20
 Une superbe frappe enroulée de Emam Ashour, laissé trop seul à l'entrée du rectangle par Meunier
20
 Eeeeet le goaaaaaaaaaaaaaaaaaal de l'Egypte...
19

But 		But de Emam Ashour (Mohamed Salah Ghaly)
19
 Phase de possession belge avec KDB et Tielemans aux manettes... la tentative de passe en profondeur de KDB ne trouve pas De Ketelaere
16
 Oooh la vilaine faute de Mohamed Hany sur Jeremy Doku qui était lancé par KDB...
14
 Castagne se sacrifie et prend la jaune après une perte de balle d'Amadou Onana, peu attentif
14
  Carte jaune pour Timothy Castagne
13
  Carte jaune pour Marwan Attia
13
 Superbe sortie de défense de Nathan Ngoy, qui force la faute et le carton jaune de Marwan Attia
12
 De Ketelaere avait pris le meilleur sur Yasser Ibrahim... qui revient bien ! Le manque d'explosivité de CDK se ressent sur ce genre de phase où un Fernandez-Pardo ferait du bien
11
 Bonne intervention défensive de Meunier qui permet à Doku de partir en contre... mais Hany effectue un superbe retour
10
 Superbe talonnade de De Ketelaere pour Trossard... qui gère mal la situation et n'obtient pas de corner
9
 Bon pressing de Doku sur son côté... puis très bien défendu de Mechele sur le contre égyptien
7
 DE BRUYNE !! Il prend sa chance de l'entrée du rectangle, ça passe juste à côté ! Premières phases construites des Diables !
6
 Belle intervention de Castagne côté gauche désormais !
4
 Début de match rythmé, Onana et Ngoy doivent intervenir devant un Ashour fort remuant
2
 Très bonne intervention de Brandon Mechele devant un ailier égyptien parti côté droit
1
 C'est PARTI !
1
 Belgique - Egypte: 0-0
20:57
 Les hymnes ont retenti : c'est presque parti pour ce premier match de la Coupe du Monde 2026 !
20:23
 Bienvenue à Seattle pour ce match entre la Belgique et l'Egypte !
Belgique (Belgique - Egypte)
Belgique: Thibaut Courtois - Thomas Meunier - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Timothy Castagne - Youri Tielemans - Amadou Onana - Leandro Trossard - Kevin De Bruyne - Jérémy Doku - Charles De Ketelaere
Banc: Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Axel Witsel - Romelu Lukaku - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Matias Fernandez Pardo

Egypte (Belgique - Egypte)
Egypte: Mostafa Shobeir - Ahmed Fatouh - Mohamed Hany - Yasser Ibrahim - Marwan Attia - Mohanad Mostafa Lasheen - Hamdi Fathi - Mostafa Zico - Emam Ashour - Mohamed Salah Ghaly - Omar Marmoush
Banc: Tarek Alaa - Ibrahim Adel - Mahmoud Saber - Hamza Abdelkarim - Mohamed Alaa - Hossam Abdelmaguid - Mohamed Al Shenawi - Rami Hisham Abdel Aziz Rabia - Mohamed Abdel Monem - Trezeguet - Haissem Hassan - Karim Hafez Ramadan - Al Mahdi Soliman - Nabil Emad - Ahmed Sayed

19:27
Belgique - Egypte





16:30
Belgique - Egypte

Belgique Belgique
Courtois Thibaut 6.96  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Meunier Thomas 6.24  
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mechele Brandon 6.75  
  • Précision des passes: 38/39 (97.4%)
Plus de stats
Ngoy Nathan 6.79  
  • Précision des passes: 44/45 (97.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Castagne Timothy   6.26  
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Tielemans Youri 6.32  
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Onana Amadou 6.57  
  • Précision des passes: 28/32 (87.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Trossard Leandro 6.72  
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 6.02  
  • Précision des passes: 19/27 (70.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Doku Jérémy 6.17  
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 6.61  
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Theate Arthur  
De Cuyper Maxim  
Witsel Axel  
Lukaku Romelu  
Lammens Senne  
Penders Mike  
Lukebakio Dodi  
De Winter Koni  
Seys Joaquin  
Moreira Diego  
Vanaken Hans  
Saelemaekers Alexis  
Raskin Nicolas  
Fernandez Pardo Matias  
 

Egypte Egypte
Shobeir Mostafa 6.67  
  • Précision des passes: 9/15 (60%)
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Ahmed Fatouh   6.44  
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Hany Mohamed 6.84  
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ibrahim Yasser 6.98  
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
Plus de stats
Attia Marwan   6.25  
  • Précision des passes: 23/31 (74.2%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Lasheen Mohanad Mostafa 6.77  
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
Plus de stats
Fathi Hamdi 7.21  
  • Précision des passes: 23/25 (92%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Zico Mostafa 6.62  
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ashour Emam 7.91  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ghaly Mohamed Salah A 6.97  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Marmoush Omar 7.06  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Alaa Tarek  
Ibrahim Adel  
Mahmoud Saber  
Abdelkarim Hamza  
Alaa Mohamed  
Abdelmaguid Hossam  
Al Shenawi Mohamed  
Rabia Rami Hisham Abdel Aziz  
Abdel Monem Mohamed  
Trezeguet  
Hassan Haissem  
Hafez Ramadan Karim  
Soliman Al Mahdi  
Emad Nabil  
Sayed Ahmed  
Zeno Debast forfait pour le Mondial ? Rudi Garcia a tranché à la dernière minute

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14/06

Zeno Debast reste avec la Belgique pour le Mondial. Malgré sa blessure, le sélectionneur lui fait confiance et ne prendra pas de joker médical.

🎥 Quand De Bruyne, Vanaken et De Ketelaere sont dans la même équipe... Onana craque

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14/06

On sait que la bonne ambiance règne et Kevin De Bruyne l'a répété ce samedi. Mais pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les entraînements de la semaine.

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 2-0 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 2-1 République tchèque République tchèque
Canada Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 4-1 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 1-1 Suisse Suisse
Brésil Brésil 1-1 Maroc Maroc
Haïti Haïti 0-1 Ecosse Ecosse
Australie Australie 2-0 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 7-1 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 2-2 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-0 Equateur Equateur
Suède Suède 5-1 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 0-0 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 0-1 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
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