LIVE : La Belgique est menée à la mi-temps (0-1)

45+5

... et cette fois, même Thibaut Courtois se loupe sur une sortie ! Heureusement sans conséquences, mais c'est la mi-temps



45+4

Et encore un corner sur une frappe de seconde ligne de Mohamed Hany...



45+3

MAIS NGOY ??? Une remise catastrophique de la tête sans que Courtois suive, Marmoush en profite presque et frappe sur le portier du Real, corner !



45+1

DOKU !! Il est à la tombée d'un ballon au point de penalty et reprend au-dessus...



45+1

Encore une perte de balle de Meunier... ça repart cependant, avec un De Bruyne seul à se démener dans l'entrejeu



43

Doku est stoppé, sans la moindre faute, par un Ashour homme du match pour le moment



43

(et de quelques autres)



42

Passe latérale manquée entre Meunier et Tielemans... quel match catastrophique de la part de ces deux-là



41

Beau ballon de De Bruyne vers Trossard de l'extérieur... mais Ibrahim défend magnifiquement



39

Et encore une remise intelligente de KDB mais Trossard reprend trop mollement



38

TROSSARD !! Doku le sert idéalement dans le rectangle et il croque sa reprise... la Belgique pousse !



34

Carte jaune pour Ahmed Fatouh





34

Contre emmené par Doku qui se fait découper ! L'Egyptien est averti



33

COURTOIS ! Il sauve les Diables du break égyptien sur une frappe de Mostafa Zico !



31

De Bruyne tente d'aller chercher Tielemans ou Meunier dans le rectangle mais le ballon passe au-dessus de tout le monde !



30

Passe ratée de Tielemans, Ashour en profite et part en contre mais le capitaine des Diables se rattrape bien



28

De Bruyne est au second ballon et frappe sur le portier égyptien... mais il y avait faute de Meunier auparavant quoi qu'il en soit



27

Très bien défendu du buteur, Ashour, sur un ballon de De Bruyne vers Meunier



27

Centre contré de Castagne qui avait été bien trouvé par Tielemans



26

C'est reparti !



23

C'est le "cooling break"



20

Une superbe frappe enroulée de Emam Ashour, laissé trop seul à l'entrée du rectangle par Meunier



20

Eeeeet le goaaaaaaaaaaaaaaaaaal de l'Egypte...



19



But de Emam Ashour (Mohamed Salah Ghaly)





19

Phase de possession belge avec KDB et Tielemans aux manettes... la tentative de passe en profondeur de KDB ne trouve pas De Ketelaere



16

Oooh la vilaine faute de Mohamed Hany sur Jeremy Doku qui était lancé par KDB...



14

Castagne se sacrifie et prend la jaune après une perte de balle d'Amadou Onana, peu attentif



14

Carte jaune pour Timothy Castagne





13

Carte jaune pour Marwan Attia





13

Superbe sortie de défense de Nathan Ngoy, qui force la faute et le carton jaune de Marwan Attia



12

De Ketelaere avait pris le meilleur sur Yasser Ibrahim... qui revient bien ! Le manque d'explosivité de CDK se ressent sur ce genre de phase où un Fernandez-Pardo ferait du bien



11

Bonne intervention défensive de Meunier qui permet à Doku de partir en contre... mais Hany effectue un superbe retour



10

Superbe talonnade de De Ketelaere pour Trossard... qui gère mal la situation et n'obtient pas de corner



9

Bon pressing de Doku sur son côté... puis très bien défendu de Mechele sur le contre égyptien



7

DE BRUYNE !! Il prend sa chance de l'entrée du rectangle, ça passe juste à côté ! Premières phases construites des Diables !



6

Belle intervention de Castagne côté gauche désormais !



4

Début de match rythmé, Onana et Ngoy doivent intervenir devant un Ashour fort remuant



2

Très bonne intervention de Brandon Mechele devant un ailier égyptien parti côté droit



1

C'est PARTI !



1

Belgique - Egypte: 0-0





20:57

Les hymnes ont retenti : c'est presque parti pour ce premier match de la Coupe du Monde 2026 !



20:23

Bienvenue à Seattle pour ce match entre la Belgique et l'Egypte !



Belgique: Thibaut Courtois - Thomas Meunier - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Timothy Castagne - Youri Tielemans - Amadou Onana - Leandro Trossard - Kevin De Bruyne - Jérémy Doku - Charles De Ketelaere

Banc: Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Axel Witsel - Romelu Lukaku - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Matias Fernandez Pardo



Egypte: Mostafa Shobeir - Ahmed Fatouh - Mohamed Hany - Yasser Ibrahim - Marwan Attia - Mohanad Mostafa Lasheen - Hamdi Fathi - Mostafa Zico - Emam Ashour - Mohamed Salah Ghaly - Omar Marmoush

Banc: Tarek Alaa - Ibrahim Adel - Mahmoud Saber - Hamza Abdelkarim - Mohamed Alaa - Hossam Abdelmaguid - Mohamed Al Shenawi - Rami Hisham Abdel Aziz Rabia - Mohamed Abdel Monem - Trezeguet - Haissem Hassan - Karim Hafez Ramadan - Al Mahdi Soliman - Nabil Emad - Ahmed Sayed





19:27

























