Zeno Debast forfait pour le Mondial ? Rudi Garcia a tranché à la dernière minute

Zeno Debast reste avec la Belgique pour le Mondial. Malgré sa blessure, le sélectionneur lui fait confiance et ne prendra pas de joker médical.

Le compte à rebours touche presque à sa fin pour les Diables Rouges. À l'approche de leur premier match face à l'Égypte en Coupe du monde, Rudi Garcia a pris une décision importante concernant son groupe. Le technicien français a décidé de conserver Zeno Debast dans son groupe, alors que le défenseur est blessé depuis plusieurs semaines, rapporte le journal Le Soir.

Zeno Debast poursuivra sa rééducation aux côtés du reste du groupe

L'ancien défenseur d'Anderlecht va donc vivre cette aventure. Plutôt que de choisir la sécurité en rappelant un remplaçant frais, l'entraîneur a préféré écouter son instinct et les signaux positifs de son joueur. Garcia avait jusqu'à aujourd'hui pour appeler un autre joueur en urgence. Aucun nouveau défenseur ne viendra le remplacer.

Rendez-vous lundi à 21h pour le premier match des Diables Rouges

Pendant ce temps, les Diables Rouges poursuivent leur préparation à Seattle. Ils ont marché sur la pelouse du stade pour s'habituer à l'endroit et prendre leurs marques. C'est la dernière étape avant le grand soir. Le premier match de la Belgique est programmé ce lundi à 21h face à l'Égypte.

La première journée du groupe G se terminera avec le duel entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Les Kiwis, présentés comme le petit poucet de cette poule, tenteront de bousculer la hiérarchie. Une rencontre programmée à 3h du matin, heure belge.

Une composition proche de celle alignée contre la Tunisie face à l'Égypte

Lire aussi… Son nom de famille vous dira peut-être quelque chose : cette Belge est une star absolue en Égypte !›

Garcia devrait s'appuyer sur un onze très proche de celui qui avait dominé la Tunisie 5-0 au Stade Roi Baudouin lors du dernier match de préparation des Diables Rouges. Romelu Lukaku ne débutera pas la rencontre, comme l'avait expliqué le sélectionneur. L'attaquant de Naples manque de rythme et n'est pas encore prêt physiquement. En club cette saison, Big Rom n'a disputé que 64 minutes.