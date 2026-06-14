Zeno Debast forfait pour le Mondial ? Rudi Garcia a tranché à la dernière minute

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Zeno Debast forfait pour le Mondial ? Rudi Garcia a tranché à la dernière minute

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Zeno Debast reste avec la Belgique pour le Mondial. Malgré sa blessure, le sélectionneur lui fait confiance et ne prendra pas de joker médical.

Le compte à rebours touche presque à sa fin pour les Diables Rouges. À l'approche de leur premier match face à l'Égypte en Coupe du monde, Rudi Garcia a pris une décision importante concernant son groupe. Le technicien français a décidé de conserver Zeno Debast dans son groupe, alors que le défenseur est blessé depuis plusieurs semaines, rapporte le journal Le Soir.

Zeno Debast poursuivra sa rééducation aux côtés du reste du groupe

L'ancien défenseur d'Anderlecht va donc vivre cette aventure. Plutôt que de choisir la sécurité en rappelant un remplaçant frais, l'entraîneur a préféré écouter son instinct et les signaux positifs de son joueur. Garcia avait jusqu'à aujourd'hui pour appeler un autre joueur en urgence. Aucun nouveau défenseur ne viendra le remplacer.

Rendez-vous lundi à 21h pour le premier match des Diables Rouges

Pendant ce temps, les Diables Rouges poursuivent leur préparation à Seattle. Ils ont marché sur la pelouse du stade pour s'habituer à l'endroit et prendre leurs marques. C'est la dernière étape avant le grand soir. Le premier match de la Belgique est programmé ce lundi à 21h face à l'Égypte.

La première journée du groupe G se terminera avec le duel entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Les Kiwis, présentés comme le petit poucet de cette poule, tenteront de bousculer la hiérarchie. Une rencontre programmée à 3h du matin, heure belge.

Une composition proche de celle alignée contre la Tunisie face à l'Égypte

Lire aussi… Son nom de famille vous dira peut-être quelque chose : cette Belge est une star absolue en Égypte !
Garcia devrait s'appuyer sur un onze très proche de celui qui avait dominé la Tunisie 5-0 au Stade Roi Baudouin lors du dernier match de préparation des Diables Rouges. Romelu Lukaku ne débutera pas la rencontre, comme l'avait expliqué le sélectionneur. L'attaquant de Naples manque de rythme et n'est pas encore prêt physiquement. En club cette saison, Big Rom n'a disputé que 64 minutes.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Belgique - Egypte en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (15/06).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Egypte
Belgique
Zeno Debast

Plus de news

Son nom de famille vous dira peut-être quelque chose : cette Belge est une star absolue en Égypte ! Interview

Son nom de famille vous dira peut-être quelque chose : cette Belge est une star absolue en Égypte !

10:00
Le staff des Diables Rouges a pris une décision concernant Zeno Debast

Le staff des Diables Rouges a pris une décision concernant Zeno Debast

05:18
Un Diable donne le sourire à De Bruyne : "Il me rend la vie beaucoup plus facile"

Un Diable donne le sourire à De Bruyne : "Il me rend la vie beaucoup plus facile"

08:00
"Je sais qu'il ne me reste pas 10 ans" : Kevin De Bruyne apaisé avant sa dernière danse

"Je sais qu'il ne me reste pas 10 ans" : Kevin De Bruyne apaisé avant sa dernière danse

08:00
Kevin De Bruyne confiant concernant Lukaku : "Il s'entraîne très bien ces derniers jours"

Kevin De Bruyne confiant concernant Lukaku : "Il s'entraîne très bien ces derniers jours"

23:53
La première claque de cette Coupe du monde : la Turquie piégée par l'Australie

La première claque de cette Coupe du monde : la Turquie piégée par l'Australie

10:30
"Ce n'est qu'une question d'argent" : une nouvelle règle de la FIFA frustre les supporters européens

"Ce n'est qu'une question d'argent" : une nouvelle règle de la FIFA frustre les supporters européens

20:07
La nouvelle destination de Charles Vanhoutte est connue : l'ancien de l'Union découvrira la Champions League

La nouvelle destination de Charles Vanhoutte est connue : l'ancien de l'Union découvrira la Champions League

21:53
Le Brésil tenu en échec : le Maroc a failli créer la sensation

Le Brésil tenu en échec : le Maroc a failli créer la sensation

08:45
L'Écosse fait tomber Haïti et profite du faux pas du Brésil

L'Écosse fait tomber Haïti et profite du faux pas du Brésil

08:30
Vol de matériel à la coupe du Monde : l'Angleterre victime d'un cambriolage

Vol de matériel à la coupe du Monde : l'Angleterre victime d'un cambriolage

07:30
"Il y a beaucoup de tensions c'est clair" : un joueur iranien évoque le traitement réservé à son pays

"Il y a beaucoup de tensions c'est clair" : un joueur iranien évoque le traitement réservé à son pays

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Preud'homme - Sels - Spileers

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Preud'homme - Sels - Spileers

23:30
Le Club Bruges maintient ses projets de transfert : ces deux joueurs devraient arriver

Le Club Bruges maintient ses projets de transfert : ces deux joueurs devraient arriver

23:30
Stop ou encore, Luka Modric aurait pris sa décision : sa prochaine destination connue ?

Stop ou encore, Luka Modric aurait pris sa décision : sa prochaine destination connue ?

23:46
Le Qatar berne la Suisse et obtient un partage historique Analyse

Le Qatar berne la Suisse et obtient un partage historique

23:13
Quel onze pour les Diables Rouges face à l'Egypte ? Voici notre équipe-type probable

Quel onze pour les Diables Rouges face à l'Egypte ? Voici notre équipe-type probable

18:15
"Risque bien réel" : Didier Deschamps tire la sonnette d'alarme et s'inquiète pour les joueurs

"Risque bien réel" : Didier Deschamps tire la sonnette d'alarme et s'inquiète pour les joueurs

22:46
📷 Moment d'émotion pour les supporters : un club de JPL perd une partie emblématique de son histoire

📷 Moment d'émotion pour les supporters : un club de JPL perd une partie emblématique de son histoire

23:16
📷 New York bouillonne : un tsunami Brésilien déferle, les fans de basket-ball pourraient s'inviter à la fête

📷 New York bouillonne : un tsunami Brésilien déferle, les fans de basket-ball pourraient s'inviter à la fête

22:15
L'Union Rochefort continue son marché ambitieux en dépouillant Tubize-Braine

L'Union Rochefort continue son marché ambitieux en dépouillant Tubize-Braine

22:30
1
"Bruges doit le recruter": le Club cible une pointure des Diables Rouge pour remplacer Mignolet

"Bruges doit le recruter": le Club cible une pointure des Diables Rouge pour remplacer Mignolet

20:37
Le futur de Kevin De Bruyne avec la Belgique après la Coupe du monde reste incertain

Le futur de Kevin De Bruyne avec la Belgique après la Coupe du monde reste incertain

17:00
Le Cercle Bruges en passe d'engager un ancien taulier de Pro League

Le Cercle Bruges en passe d'engager un ancien taulier de Pro League

21:58
📷 Les supporters de Galatasaray n'ont pas oublié Dries Mertens : le Belge acclamé sur la Grand-Place

📷 Les supporters de Galatasaray n'ont pas oublié Dries Mertens : le Belge acclamé sur la Grand-Place

21:28
Passé par Neerpede, il s'apprête à défier le Brésil au Mondial : "Au top dans les grands matchs"

Passé par Neerpede, il s'apprête à défier le Brésil au Mondial : "Au top dans les grands matchs"

21:05
Le maillot extérieur belge divise la presse étrangère : "Il frôle l'affreux, mais..."

Le maillot extérieur belge divise la presse étrangère : "Il frôle l'affreux, mais..."

15:30
Le staff du Club Bruges perd deux éléments et l'un des deux va retrouver son frère

Le staff du Club Bruges perd deux éléments et l'un des deux va retrouver son frère

20:21
L'explication originale de la FIFA pour justifier les sièges vides à Guadalajara

L'explication originale de la FIFA pour justifier les sièges vides à Guadalajara

19:37
"Je ne nous mettrais pas de limite" : Nathan Saliba rêve de faire un grand Mondial avec le Canada

"Je ne nous mettrais pas de limite" : Nathan Saliba rêve de faire un grand Mondial avec le Canada

18:00
"Harry Kane ne compte pas" : Deniz Undav a autant le sens de la formule que du but Interview

"Harry Kane ne compte pas" : Deniz Undav a autant le sens de la formule que du but

18:30
Sauna et bains chauds : la méthode surprenante des Diables Rouges avant d'affronter l'Égypte

Sauna et bains chauds : la méthode surprenante des Diables Rouges avant d'affronter l'Égypte

13:30
LIVE Coupe du monde 14/6

LIVE Coupe du monde 14/6

00:00
Anderlecht menace de saisir la FIFA concernant le transfert de Francis Amuzu à Grêmio

Anderlecht menace de saisir la FIFA concernant le transfert de Francis Amuzu à Grêmio

17:30
Thibaut Courtois sur le point de battre le record d’une légende belge et... de deux icônes internationales

Thibaut Courtois sur le point de battre le record d’une légende belge et... de deux icônes internationales

12:00
LIVE Coupe du monde 13/6 : l'ambiance monte déjà avant Brésil-Maroc, les USA commencent fort

LIVE Coupe du monde 13/6 : l'ambiance monte déjà avant Brésil-Maroc, les USA commencent fort

16:05

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 2-0 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 2-1 République tchèque République tchèque
Canada Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 4-1 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 1-1 Suisse Suisse
Brésil Brésil 1-1 Maroc Maroc
Haïti Haïti 0-1 Ecosse Ecosse
Australie Australie 2-0 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 19:00 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 22:00 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved