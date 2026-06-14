🎥 Quand De Bruyne, Vanaken et De Ketelaere sont dans la même équipe... Onana craque

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On sait que la bonne ambiance règne et Kevin De Bruyne l'a répété ce samedi. Mais pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les entraînements de la semaine.

Avant le début de chaque entraînement, les Diables Rouges passent par l'échauffement. Ensuite, les adjoints de Rudi Garcia organisent un petit défi technique entre les joueurs, un exercice généralement très apprécié au sein du groupe.

Samedi, le principe était simple : les équipes devaient faire progresser le ballon sans qu'il ne touche le sol, tout en avançant ensemble vers un petit but. À la moindre erreur, tout était à recommencer.

Une équipe trop technique pour le reste du groupe

L'équipe composée de Kevin De Bruyne, Hans Vanaken, Leandro Trossard, Maxim De Cuyper et Charles De Ketelaere a dominé les débats pour s'imposer sur le score de 4-1-1-0.

La plupart des joueurs les plus techniques du groupe se retrouvaient dans la même formation. De quoi provoquer quelques réactions...

Amadou Onana faisait partie de l'équipe qui a terminé dernière. Le milieu de terrain n'a pas apprécié la composition des équipes et l'a rapidement fait comprendre à ses coéquipiers.



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