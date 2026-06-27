Un club de Premier League sort le grand jeu pour Thomas Meunier

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Lorenz Lomme
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Un club de Premier League sort le grand jeu pour Thomas Meunier
Photo: © photonews
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Thomas Meunier suscite de plus en plus d'intérêt. Un club de Premier League vient de se manifester. Le Diable Rouge devra faire un choix après le Mondial.

Meunier intéresse Valence, mais d'autres options s'offrent à lui. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Hull City s'est également positionné.

Des discussions avancées

Promu en Premier League, Hull City veut se renforcer avec des joueurs d'expérience. Les Tigers poussent pour convaincre Thomas Meunier et auraient entamé des discussions avec le Diable Rouge. Les échanges seraient bien avancés.

De son côté, Meunier verrait cette destination d'un bon œil. En fin de contrat à Lille, le latéral droit est libre de s'engager où il le souhaite. Avec le LOSC, il a disputé 81 rencontres, inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives.

Un leader expérimenté

Si Meunier rejoint Hull, ce serait sa première expérience en Premier League. Auparavant, il est passé par le RE Virton, le Club de Bruges, le PSG, le Borussia Dortmund, Trabzonspor et Lille. C'est à Bruges et à Paris qu'il a connu le plus de succès.

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