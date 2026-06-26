Suis Nouvelle-Zélande - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 05:00.
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Date: 27/06/2026 05:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Journée 3
Stade: BC Place Stadium

LIVE : Suivez Nouvelle-Zélande - Belgique en direct commenté (20h)

Ce vendredi à Vancouver, à 20h heure locale (5h heure belge), la Belgique affronte la Nouvelle-Zélande. Victoire obligatoire.

Enfin le "vrai" début du tournoi... ou le pire échec de l'histoire du football belge
Florent Malice
depuis Vancouver
| Commentaire
Enfin le "vrai" début du tournoi... ou le pire échec de l'histoire du football belge
Photo: AI generated

La Coupe du Monde 2026 des Diables Rouges n'a pas encore vraiment commencé. Tout le monde attend le déclic, et il doit avoir lieu ce vendredi soir heure locale, ce samedi heure belge, face à la Nouvelle-Zélande.

Quatre ans plus tard, rebelote. Personne ne s'attendait à ce que comme en 2022 au Qatar, la Belgique joue le tout pour le tout dans son troisième match de poules, après deux matchs assez piteux pour lancer son tournoi.

Les situations sont un peu différentes : en 2022, tout le monde savait que cette génération était sur la fin et que Roberto Martinez dirigeait le tournoi de trop. L'ambiance était exécrable, Lukaku dans un moins bon état physique encore, et même si les Diables avaient gagné un match, c'était totalement immérité.

Ici, les attentes étaient à la fois moins élevées parce que le souvenir de 2018 s'est estompé et que des années de mauvais résultats ont refroidi tout le monde. Mais les Diables étaient aussi, paradoxalement, entourés d'un optimisme qui rappelait 2014 plutôt que 2018 : le début de quelque chose de neuf, une nouvelle génération rafraîchissante. Et voilà que c'est le même marasme que d'habitude, avec un coach qui ferait passer Domenico Tedesco pour culotté dans ce tournoi. 

Une élimination serait le pire échec de l'histoire du football belge

La Belgique a connu des années de vaches maigres, c'est un fait. Ne parvenir à se qualifier pour aucun tournoi entre 2002 et 2014 était un gros échec - à relativiser de par le fait que ces années correspondaient à une période de transition entre les générations précédentes et la suivante. La Belgique n'était, dans les années 2000, tout simplement pas assez bonne.

Quels autres échecs a-t-on vécu ? Ceux de 94 et 2002 ont été vécu comme des injustices. Celui de 2016 contre le Pays de Galles reste l'un des pires de l'histoire, que 2022 a largement détrôné. Mais ne pas sortir d'un tel groupe en 2026, alors que huit troisièmes se qualifient ? Ce serait d'assez loin le pire échec de l'histoire du football belge. Cela signerait la fin de l'ère Garcia, à coup sûr. Pour être honnête, on se refuse encore à l'envisager...

Prono Nouvelle-Zélande - Belgique

Belgique gagne
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande gagne Partage Belgique Belgique gagne
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Les plus populaires
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Comparatif Nouvelle-Zélande - Belgique

face-à-face remportés

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Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 21:00 Iraq Iraq
Norvège Norvège 21:00 France France
Uruguay Uruguay 27/06 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 27/06 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 27/06 Belgique Belgique
Croatie Croatie 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 28/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 28/06 Portugal Portugal
Algérie Algérie 28/06 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 28/06 Argentine Argentine
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