Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème
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Les Diables Rouges se procurent des occasions, mais manquent cruellement d'efficacité devant le but depuis le début de la Coupe du monde 2026.

Les chiffres confirment ce que beaucoup de supporters avaient remarqué depuis le début de la Coupe du monde 2026. Les Diables Rouges se créent des occasions, mais peinent à les transformer. D'après les statistiques publiées par le compte spécialisé The xG Philosophy sur X (ex-Twitter), la Belgique figure parmi les équipes les moins efficaces devant le but depuis le début du tournoi.

Le top 3...

Avec un seul but inscrit pour 3,51 buts attendus (xG), la Belgique occupe la troisième place de ce classement pas très flatteur. Seules l'Équateur (0 but pour 4,20 xG) et la Turquie (0 but pour 3,84 xG) font moins bien. Un constat qui reflète les deux premières sorties des hommes de Rudi Garcia.

Face à l'Égypte, les Diables avaient tenté leur chance à quinze reprises, mais trois frappes avaient trouvé le cadre. Quelques jours plus tard contre l'Iran, le scénario s'est répété. La Belgique a terminé la rencontre avec 23 tirs, dont seulement sept cadrés, sans parvenir à trouver le chemin des filets. Un manque de réalisme qui coûte plusieurs points dans cette phase de groupes.

Une Lukaku-dépendance en attaque ?

L'absence d'un Romelu Lukaku à son meilleur niveau se fait forcément sentir. L'attaquant a très peu joué cette saison avec Naples et manque de rythme. La Belgique a des joueurs capables de faire la différence, comme elle l'avait montré avant le tournoi. Les victoires contre la Croatie (2-1) et face à la Tunisie (5-0) avaient laissé penser que le secteur offensif était prêt pour ce Mondial.

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Les Diables Rouges doivent battre la Nouvelle-Zélande pour valider leur qualification pour les seizièmes de finale. Une victoire pourrait leur offrir la première place du groupe si, dans le même temps, l'Iran s'impose face à l'Égypte avec un petit écart et que la Belgique gagne par au moins deux buts. Terminer en tête permettrait d'éviter un adversaire plus relevé au prochain tour et d'aborder la phase à élimination directe avec un tableau, sur le papier, un peu plus favorable.

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