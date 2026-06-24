Jérémy Doku titulaire contre la Nouvelle-Zélande ? Les premiers signaux sont encourageants

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Jérémy Doku titulaire contre la Nouvelle-Zélande ? Les premiers signaux sont encourageants
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Le retour de Jérémy Doku pourrait faire du bien aux Diables Rouges contre la Nouvelle-Zélande ce samedi à 5h du matin. Ce dernier match est capital, la Belgique doit s'imposer pour assurer sa qualification en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Jeremy Doku est de retour avec les Diables Rouges. L'ailier de 24 ans a rejoint le groupe mardi soir après un aller-retour express à Londres. Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia, qui espère pouvoir compter sur lui contre la Nouvelle-Zélande. Cette dernière rencontre sera très importante car la Belgique doit assurer sa qualification.

Un aller-retour vers Londres pour assister à la naissance de son fils

Le joueur de Manchester City avait quitté le rassemblement quelques jours plus tôt pour assister à la naissance de son fils, Praise. Un moment important qu'il ne voulait pas manquer. Son départ était envisageable car il ne pouvait pas participer à la rencontre face à l'Iran en raison d'une infection respiratoire.

Si l'ailier a pu faire le déplacement, c'est que sa situation médicale était sous contrôle. Une cure d'antibiotiques lui avait été prescrite dans les jours précédents et le staff médical a continué à suivre sa récupération durant son séjour en Angleterre.

Critiqué en France...

Son voyage a fait beaucoup réagir, notamment en France. Sur L'Équipe TV, la journaliste France Pierron avait critiqué la décision du Diable de quitter momentanément la sélection pour assister à la naissance de son fils. Des propos qui avaient provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux et suscité de nombreuses critiques. La journaliste a été suspendue et la chaîne a présenté ses excuses.

Doku devrait reprendre l'entraînement en douceur ce mercredi. Le staff de Garcia évaluera s'il peut être aligné contre la Nouvelle-Zélande.

Lire aussi… De retour avec les Diables, où en est Jeremy Doku ? On fait le point

Pas encore officiellement qualifié

Avec deux points en deux rencontres, les Diables rouges n'ont pas assuré leur qualification pour la suite de la compétition. Les partages contre l'Égypte et l'Iran les obligent à surveiller de près le classement avant d'affronter la Nouvelle-Zélande ce samedi à 5h du matin, heure belge.

La première place est-elle possible ?

Si la Belgique l'emporte face à la Nouvelle-Zélande, elle validera directement son billet pour le tour suivant sans dépendre de personne. En cas de match nul, les Diables Rouges basculeraient dans l'incertitude. Ils n'auraient plus leur destin entre les mains et devraient espérer des résultats favorables dans les autres groupes pour figurer parmi les meilleurs troisièmes. Pour décrocher la première place du groupe, deux conditions doivent être remplies. La Belgique doit gagner par au moins deux buts d'écart sans en encaisser, et l'Iran doit battre l'Égypte sur le plus petit des scores pour que la différence de buts tourne en faveur des Belges.

Le retour de Jérémy Doku pourrait changer la donne dans ce match capital. Avec sa vitesse et son style provocateur balle au pied, l'ailier est l'un des rares joueurs belges capables de faire la différence face à un bloc regroupé. S'il est apte, sa présence pourrait apporter l'étincelle qui a parfois manqué à l'attaque belge depuis le début du tournoi.

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