Reçus cinq sur cinq: les Diablotins effacent la Turquie et font un pas de plus vers l'Euro!

Mission accomplie pour les Diablotins! Au terme d'un match à suspense, la Belgique a dominé la Turquie (2-0) et fait un pas de plus vers sa qualification pour le prochain Euro 2021.

Dans un King Power Stadium qui n'était pas tout à fait acquis à le cause (de nombreux supporters turcs s'étaient massés dans la tribune visiteurs de l'enceinte louvaniste), les Diablotins recevaient la Turquie, qu'ils avaient sèchement battue lors du match aller, ce vendredi.

Une rencontre qui a permis à Michel Ange Balikwisha et Ignace Van Der Brempt de collecter leurs premières titularisations avec les espoirs belges, tandis que Nicolas Raskin retrouvait une place dans l'entrejeu et que Logan Ndenbe était confirmé sur le flanc gauche.

Une première période sans occasion et sans but

Déterminée à faire un pas de plus vers l'Euro après avoir remporté ses quatre premières rencontres, la Belgique prend directement le contrôle de la rencontre. Mais malgré quelques combinaisons bien senties, les occasions tardent à se dessiner pour les hommes de Jacky Mathijssen.

Les Espoirs belges n'ont d'ailleurs jamais réussi à mettre le portier turc en difficulté, les deux équipes rentrent aux vestiaires sans avoir défloré le marquoir.

L'ouverture pour la Belgique

Mais la donne va changer dès le début du second acte. Six minutes après la reprise, c'est Yari Verschaeren qui s'avance dans la moitié de terrain adverse, avant d'adresser un ballon parfait à Michel Ange Balikwisha. L'ailier de l'Antwerp ne se pose pas de question, il contrôle et il frappe. C'est croisé et imparable pour le gardien turc: les Diablotins prennent l'avantage sur leur première tentative cadrée de la rencontre.

Un but d'ouverture qui a rassuré des jeunes Belges, plus incisifs en seconde période. Lois Openda, à deux reprises, et Yari Verschaeren auraient pu faire le break dans les 25 minutes qui ont suivi. La première frappe de l'attaquant de Vitesse manquait de puissance, le seconde était repoussée par un défenseur turque sur la ligne, tandis que l'envoi du jeune Anderlechtois était contré.

Le sauvetage de Vandevoordt, les grosses occasions belges

À dix minutes du terme, et après une première alerte pour Maarten Vandevoordt, Loïs Openda fait parler sa vitesse et se retrouve en situation intéressante, mais ne parvient pas à cadrer. Et sur le contre, c'est la Turquie qui passe tout près de l'égalisation. Parti dans le dos de la défense, Gökdeniz Bayrakdar se retrouve seul face à Vandevoordt, le portier belge a le bon réflexe, du pied, pour préserver l'avantage belge.

Dans les dernières minutes, ce sont Anass Zaroury et Amadou Onana qui ont l'occasion de tuer le match: la tentative du Carolo passe juste à côté de la cible, la reprise du plat du pied du Lillois est détournée par le poteau.

C'est finalement sur un penalty provoqué par Anouar Ait El Hadj et transformé par Ignace Van Der Brempt que la délivrance est tombée: cinquième victoire en cinq matchs pour la Belgique, qui repousse la Turquie à 10 points. Le Danemark semble être le dernier adversaire des Belges dans ses éliminatoires.