L'homme du match: Yari Verschaeren en chef d'orchestre

En attendant de retrouver une place chez les Diables Rouges, Yari Verschaeren fait le bonheur des Diablotins...

Difficile de désigner un homme du match après la victoire de la Belgique, vendredi soir à Louvain, tant c'est collectivement que les Espoirs belges ont fait la différence contre la Turquie.

Maarten Vandevoordt n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a tout de même sorti un arrêt de grande classe déterminant pour empêcher Gökdeniz Bayrakdar d'égaliser à dix minutes du terme.

Ignace Van Der Brempt et Michel-Ange Balikwisha, titularisés pour la première fois, ont inscrit les deux buts de la soirée et livré un match plein. Koni De Winter s'est comporté en patron derrière, Amadou Onana a montré le chemin en bon capitaine et Lois Openda, s'il n'a pour une fois pas marqué, n'a pas compté ses efforts.

Et au milieu de tout ça, il y avait un Yari Verschaeren inspiré et incisif. Habitué aux Diables Rouges, le jeune Anderlechtois se contente pour l'instant des Diablotins, mais ça ne l'empêche pas de répondre présent. Dans tous les bons coups, il a permis à la Belgique de faire sauter le verrou en adressant un ballon parfait à Michel Ange Balikwisha. Toujours bon pour la confiance...