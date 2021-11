Un match rude, mais "une soirée parfaite" pour les Diablotins contre la Turquie

Les hommes de Jacky Mathijssen ont été mis en difficulté par la Turquie, mais ils ont trouvé la parade, avant de résister aux assauts adverses. Une "victoire avec la bonne mentalité", estiment, presque en coeur, les Diablotins.

Des duels, de l'intensité, très peu d'espace: les Espoirs belges ont dû livrer une "vraie bataille" pour s'imposer contre la Turquie, vendredi soir. "On s'attendait à ce genre de match, contre une équipe qui ne lâche rien, qui met beaucoup de saine agressivité dans les duels, qui laisse très peu d'espace", analyse Jacky Mathijssen.

"Si tu veux avancer et participer à des grands tournois tu dois être capable de gagner ce genre de match. On l'a fait. C'est encore un pas dans le bon sens", ajoute le sélectionneur.

"Avec la bonne mentalité et de la passion"

"C'est la victoire du collectif", souligne le capitaine, Amadou Onana. "Ce n'était pas facile, mais on est resté soudé. On a souffert, mais on a souffert ensemble. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, on a su être réaliste et en plus on a préservé la clean sheet, c'était une soirée parfaite".

Sentiment partagé par Lois Openda. "C'est une victoire avec la bonne mentalité. On y a mis de la passion, aussi, parce qu'on savait que les trois points pouvaient nous rapprocher de la qualification. On a gagné avec la manière", se réjouit le meilleur buteur de l'équipe nationale U21, pour une fois resté muet vendredi soir. "Mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter", sourit-il pour conclure.