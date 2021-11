Koni De Winter, le grand talent belge de la Juventus, reste très suivi

Suivi par le Club de Bruges l'été dernier, Koni De Winter continue à attirer l'intérêt de certains clubs.

Koni De Winter (19 ans) était proche de rejoindre le Club de Bruges l'été dernier, mais la Juventus en avait demandé bien trop d'argent - près de 15 millions d'euros pour le jeune défenseur central belge, international Espoirs. Et désormais, c'est l'Ajax Amsterdam qui pourrait avoir jeté son dévolu sur De Winter.

C'est du moins ce qu'annonce la Gazzetta Dello Sport, qui précise : "Allegri l'apprécie beaucoup et la Juve sait qu'elle a une pépite. L'Ajax s'y intéresse plus en plus, mais aucun contact n'a encore été établi". Koni De Winter peut donc compter sur la confiance de son club et de l'entraîneur de la Juve ; un départ pourrait-il être prématuré ? Sous contrat jusqu'en 2024, il pourrait bien recevoir sa chance à l'avenir ...